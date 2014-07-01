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Образование
Нарвская школа стала народным любимцем в рамках конкурса классных экскурсий

Дата публикации: Сегодня, 10:09

Народным любимцем в рамках конкурса классных экскурсий #MeieReis стал 2В класс Нарвской Солдинаской гимназии, набравший более 300 голосов и получивший специальный приз от Эстонского национального музея. В общей сложности все проекты получили около 3100 голосов.

 

Нарвская школа стала народным любимцем в рамках конкурса классных экскурсий

Фото #MeieReis

 

Одной из целей конкурса было повысить финансовую грамотность школьников, то есть умение распоряжаться деньгами, а также дать учащимся возможность на практике потренироваться в планировании бюджета, командной работе и составлении проекта. Победитель в каждой возрастной категории получает бесплатную классную поездку.

”То, что в конкурсе приняло участие так много классов, говорит нам о том, что у школьников есть мотивация самим планировать именно такую экскурсию, на которую хотел бы отправиться весь класс. Было радостно видеть, что проекты были продуманы до мелочей”, — поясняет одна из организаторов конкурса, руководитель Инфоцентра по финансовым делам Swedbank Кати Воометс.

Жюри конкурса оценивало экскурсию в целом и то, какую образовательную пользу она принесет ученикам. Важно было также не выйти за рамки бюджета и найти как можно более изобретательные и творческие решения. Для участия не требовалось ничего, кроме как выложить на веб-сайт Swedbank проект поездки, составленный вместе с одноклассниками и классным руководителем, и снять видео о своем классе. Все работы, выставленные на конкурс, можно посмотреть здесь: https://kukkur.swedbank.ee/meiereis/lisatud

”Мне особенно приятно, что благодаря конкурсу улучшились навыки детей в сфере цифровых технологий, теперь ученики более уверенно могут пользоваться, например, средой GoogleDrive, картами Delfi, искать нужную информацию. Немаловажно и то, что дети учились планировать время, бюджет и всю поездку в целом”, — рассказывает директор школы Конгута Лийна Тамм, которая участвовала в конкурсе со своим классом.

Победителей конкурса выбирало жюри, в состав которого вошли Михкель Кырбе (заведующий учебной частью и учитель из Кадриоргской немецкой гимназии), Киллу Кослар (Союз ученических представительств Эстонии), Имби Хенно (главный эксперт общеобразовательного отдела Министерства образования и науки), Ану Олвик (главный специалист отдела политики страхования Министерства финансов), Эде Раагметс (директор дивизиона Swedbank), Кристель Лейф (директор по работе с социальными медиа Swedbank), Маарья Кармин (директор о кооперативным отношениям и спонсорской деятельности Swedbank) и Кати Воометс (руководитель Инфоцентра по финансовым делам Swedbank ).

Проект, помимо Swedbank, поддерживали также Банк Эстонии, Познавательный центр ”Энергия”, Vibulahing OÜ, Приключенческий центр Кивиыли, Эстонский национальный музей, Центр ледникового периода, Страна игр Vudila, ЦУ Eesti Terviserajad и Центр инноваций и предпринимательства ТТУ Mektory, предложившие дополнительные призы.

 

Нарвская школа стала народным любимцем в рамках конкурса классных экскурсий

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