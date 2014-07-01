Развивали бизнес-идеи и учились сотрудничать

Дата публикации: Сегодня, 13:34

С 23 до 28 апреля в Нарве прошел завершающий модуль международного проекта EU-preneurs, в рамках которого гимназисты из Бельгии, Словении, Латвии и Эстонии создавали и развивали свои бизнес-идеи.

Идет обсуждение очередной бизнес-идеи. Фото: VitaTiim

За два года были образованы 6 международных учебных компаний, которые разрабатывали следующие продукты и услуги: USB-браслет, экологичная ручка, услуги студентов по уходу за пожилыми людьми, насадка для наушников на телефон, мобильное приложение для выхода из зоны комфорта и аппарат для напоминания, если ты забываешь важные вещи (телефон, ключи и т.д.). Мини-компании состояли из представителей четырех стран, в каждую из шести компаний входили четыре учащихся: по одному из Словении, Латвии, Бельгии и Эстонии.

В ходе проекта ребята встречались с экспертами в области бизнеса, посещали центры инноваций и различные компании в каждой стране-партнере, учились реальному и виртуальному международному сотрудничеству.

В Нарве мини-компании работали в Нарвском Языковом лицее (школе-координаторе проекта), готовили видеорекламу и постеры своей продукции в Нарвском Колледже Тартуского университета, празднично закончили программу в Центре Неформального Обучения VitaTiim. В разработке идей ребят консультировал Антон Осиповский, руководитель Brand Effect OÜ.

В конце недели в Нарвском Языковом лицее прошло голосование за лучшую бизнес-идею второго года проекта. Победителем стала компания NoLo, которая разработала браслет и приложение для напоминания о потерянных вещах.

Всего в проекте приняли участие 27 гимназистов и 11 учителей из четырех стран.

Надеемся, что ребята будут воплощать идеи в жизнь, например, при помощи поддержки фонда Prototron. Зависит это теперь только от них. Они все очень талантливые и активные, хочется верить, что они используют свой пусть и маленький опыт предпринимательства и международного сотрудничества.

Проект поддержан программой Erasmus+.

Елена Лохматова,

Татьяна Купрацевич,

координаторы проекта