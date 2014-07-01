В детсаду преподают иностранные волонтёры

Дата публикации: Сегодня, 09:22

В рамках республиканского традиционного месяца интегрированного обучения (LAK-õppe kuu) в детском саду Potsataja в один из апрельских дней состоялось необычное занятие, на которое были приглашены учителя движения детских садов и иностранные волонтеры из организации VitaTiim для того, чтобы узнать, как можно обучать английскому языку русскоязычных детишек через движение и логопедические упражнения.

Приглашённые на занятие педагоги положительно оценили такой подход: проводить занятия по движению и по английскому языку одновременно. Фото: Детсад Potsataja

«А почему английский?» - спросите вы. В детском саду Potsataja ребята с 5 до 7 лет изучают английский язык, в чем им помогают волонтеры из разных стран при поддержке программы “Erasmus+: Молодежь Европы”. В этом учебном году в детский сад приехал волонтер из Франции – активная и дружелюбная девушка Алис.

С самого начала учебного года она с удовольствием принимала участие во всех мероприятиях и проектах детского сада: «Всемирный день футбола», «Спортивная Олимпийская неделя», «Дни открытых дверей», «День независимости Эстонии», театральная постановка «Под грибом» и во многих других. С помощью презентации Алис познакомила детей со своим родным краем, с традициями французского народа, с особенностями национальной кухни. Дети и по сей день вспоминают вкус французских круассанов. В том числе, благодаря контактам Алис, удалось наладить дружеские отношения с французским детским садом.

На протяжении учебного года Алис проводила языковые кафе на английском языке с детьми 5-7 лет. Такая работа очень помогла учителю движения и учителю-логопеду в проведении интегрированного занятия «Движение + английский язык» 12 апреля. Дети показали свои знания на разные темы: животные, цвета, счет, выполнение команд движения, ориентирование в пространстве; весело и с удовольствием исполняли песни, игры и задания на английском языке.

В планах на будущее продолжать сотрудничество с иностранными волонтерами в изучении английского языка и привлекать их к учебно-воспитательной деятельности.

Наталья Лобышева, Елена Боровкова,

детский сад Potsataja