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Образование
Место, где будет построена одна из госгимназий, наконец определено

Дата публикации: Сегодня, 11:19

Наконец-то появилась ясность в вопросе строительства в Нарве государственной гимназии для выпускников русских основных школ.

 

Место, где будет построена одна из госгимназий, наконец определено

На месте этого старого здания в 2020 году планируется возвести государственную гимназию для выпускников русскоязычных школ. Фото: Николай Андреев

 

По словам вице-мэра Нарвы Вячеслава Коновалова, министерство образования и науки и Нарвская горуправа определились с местом возведения новой госгимназии: это участок по ул. Пушкина, 29,31,33.

Он был предложен ещё год назад. В ходе недавнего визита представителя министерства Индрека Риисаара, стороны сошлись на том, что именно он является наиболее подходящим грунтом для строительства большой гимназии для выпускников основных школ с русским языком обучения.

- На прошлой неделе, 18 апреля, министерство подтвердило, что такой вариант устраивает всех, хотя некоторые детали ещё нужно уточнить. Работать гимназия будет по принципу 60/40. Не без проблем, но нынешняя система работает, выпускники поступают в вузы, считаю, её надо сохранить, - заявил вице-мэр, комментируя разговоры о создании гимназии со 100% обучением на русском языке.

В расчете на Нарву

2020 год обозначен сроком начала работы новой госгимназии. Рассчитана она будет на 740 мест, именно столько потребуется Нарве.

- Это наша «нарвская» цифра, о выпускниках школ других самоуправлений речь не шла, хотя, конечно же, если останутся свободные места, то мы примем на учёбу и гимназистов из других местных самоуправлений, - заметил господин Коновалов.

Станут основными

С запуском работы государственных гимназий все остальные нарвские школы без исключений становятся основными (põhikool), как это и прописано в Программе развития системы образования г. Нарва. Но никаких исключений для Языкового лицея, о котором ранее говорилось как о возможной муниципальной гимназии, сейчас речи не идёт, заявил вице- мэр.

Эстонская — пока под вопросом

Что касается эстонской гимназии, то вопрос её строительства ещё будет решаться в министерстве. Первоначально планировалось строить эстонскую госгимназию на 120 учебных мест рядом с нынешней Нарвской эстонской гимназией по улице Верстервалли. Однако теперь есть вероятность, что новое здание строить не станут вовсе, а гимназические классы расположатся, возможно, на территории Нарвского колледжа Тартуского университета.

- Комментировать это предположение я не берусь, так как государство само будет решать все вопросы, связанные с государственными гимназиями. Возможно, будет ещё обсуждение – в том числе и с эстонской диаспорой Нарвы. В Программе развития образования в Нарве планировалось строительство двух госгимназий, но решение остаётся за министерством, - сказал господин Коновалов.

Его словам вторит и руководитель министерства по развитию школьной сети Калле Кюттис: подписанное в прошлом году с городом Нарва соглашение действительно, но рассматриваются и другие варианты размещения Нарвской эстонской госгимназии. «В том числе использование свободной площади в Нарвском колледже Тартуского университета или строительство нового гимназического здания, где смогут учиться выпускники основных школ как с эстонским, так и с русским языком обучения», - сказал он газете Postimees.

Пробным шаром может стать временное размещение эстонских гимназистов в стенах НКТУ.

- В скором времени должна начаться реконструкция ныне существующей Эстонской основной школы, за которую отвечает город Нарва. Деньги, 2,7 миллиона евро, уже выделены. Поэтому школу в любом случае придётся расселять. Это задача наша, местного самоуправления. Может быть, начнём с того, что разместим гимназическую ступень в колледже Тартуского университета. Конечно, это не так просто, нужны определённые условия, лаборатории, столовая… Все эти вопросы будем решать, заодно, возможно, станет ясно, является ли этот вариант подходящим для гимназии в дальнейшем, - уточняет г-н Коновалов.

По словам чиновника, предполагается, что большая часть нынешних школьных помещений будет снесена, а некоторая сохранится. К работам планируется приступить ориентировочно в 2018-2019 годах. Но всё зависит от того, потребуется ли провести археологические исследования после вскрытия грунта, всё же здание находится на территории Старого города.

Наша справка:

В мае 2016 г. городом Нарва и министерством образования и науки ЭР был подписан договор о намерениях, где предполагалось строительство двух новых зданий государственных гимназий — для русскоязычных и эстоноязычных выпускников основных школ.

 

Софья Боборенко

Место, где будет построена одна из госгимназий, наконец определено

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