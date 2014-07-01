В Нарве семинар расскажет молодежи о возможностях работать в госсекторе

ОбразованиеВ Нарве семинар расскажет молодежи о возможностях работать в госсекторе
5 мая в рамках интеграционной кампании в Нарвском языковом лицее и в Нарвском колледже TÜ состоятся семинары, где молодежи расскажут о карьерных возможностях в госудаственном секторе.
Дмитрий Бурнашев. Фото: Postimees.ee
В начале апреля Целевое учреждение интеграции запустило информационную кампанию на тему языкового многообразия с целью создания связи между русскоязычными работниками и работодателями государственного сектора. Кампания информирует русскоязычную молодежь о карьерных возможностях в госсекторе. В свою очередь, руководителям государственного сектора расскажут об ожиданиях молодежи к работодателям в госсекторе.
По словам руководителя Целевого учреждения интеграции Дмитрия Бурнашева, долгосрочная цель кампании - создать лучшие условия работы в госсекторе для жителей Эстонии, родным языком которых не является эстонский. «Сегодня сотрудники, говорящие на других языках, составляют лишь около 5% от всех кадров, занятых в госсекторе, что, учитывая население Эстонии, непропорционально мало. С помощью кампании мы хотим повысить общую осведомленность о карьерных возможностях в государственном секторе, и в долгосрочных планах - увеличить число иноязычных сотрудников и служащих», - сказал Бурнашев.
В рамках кампании, начиная с 31 марта телеканал ETV+ показывает серию передач «День тени», где русскоязычные молодые люди становятся «рабочей тенью» должностных лиц госсектора. Например, в первой части передачи был показан рабочий день вице-канцлера Министерства финансов по вопросам налоговой и таможенной политики Дмитрия Егорова.
5 мая в 9.00 в Нарвском языковом колледже пройдет информационный семинар для русскоязычных школьников Ида-Вирумаа с участием представителей Министерства финансов Эстонии и Государственной канцелярии. Свою историю успеха в госсекторе расскажет Елена Роос-Метсма, старшая по региону Нарвского отделения полиции.
5 мая в 14.30 в Нарвском колледже TÜ состоится семинар для русскоязычных студентов. Представителе Министерства финансов Эстонии и Государственной канцелярии расскажут, какие карьерные возможности имеются в госсекторе для окончивших университет, и как планировать свое образование, чтобы оно помогло строить карьеру именно в этом направлении.
Кампанию «Повышение значения организаций государственного сектора с мультиязычным персоналом и информирование людей, родным языком которых не является эстонский язык, о карьерных возможностях в государственном секторе» осуществляет Министерство культуры и Целевое учреждение интеграции. Деятельность кампании поддерживает Европейский социальный фонд в рамках проекта «Условия выдачи пособия для мер по поддержке интеграции в эстонском обществе».
Исполнитель информационной кампании - Idea Group. Кампания проходит с апреля по июнь.
Дополнительную информацию о кампании можно найти на сайте: www.karjeravestonii.ee.
Екатерина Гужвина
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