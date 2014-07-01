Английский язык и радость движения для дошколят

Дата публикации: Сегодня, 10:49

В апрельский день в детском саду «Potsataja» было радостно и по-весеннему тепло. 12 апреля, в рамках республиканского традиционного месяца интегрированного обучения (LAK-õppe kuu), состоялось необычное занятие, на которое были приглашены учителя движения детских садов и иностранные волонтеры от организации VitaTiim для того, чтобы узнать, как можно обучать английскому языку русскоязычных детишек через движение и логопедические упражнения.

Фото: VitaTiim

«А почему английский?» - спросите вы. В детском саду Potsataja ребята с 5 до 7 лет изучают английский язык, в чем им помогают волонтеры из разных стран при поддержке программы Erasmus+: Молодежь Европы. В этом учебном году в детский сад приехал волонтер из Франции – активная и дружелюбная девушка Алис.

С самого начала учебного года она с удовольствием принимала участие во всех мероприятиях и проектах детского сада: «Всемирный день футбола», «Спортивная Олимпийская неделя», «Дни открытых дверей», «День Независимости Эстонии», театральная постановка «Под грибом» и во многих других. С помощью презентации, Алис познакомила детей со своим родным краем, с традициями французского народа, с особенностями национальной кухни. Дети и по сей день вспоминают вкус французских круассанов. В том числе, благодаря контактам Алис, удалось наладить дружеские отношения с французским детским садом. В дальнейших планах провести спортивное мероприятие с детским садом Тулуке и экспериментальную деятельность с водой.

На протяжении учебного года Алис проводила языковые кафе на английском языке с детьми 5-7 лет. Такая работа очень помогла учителю движения Н. Лобышевой и учителю-логопеду Е. Боровковой в проведении интегрированного занятия «Движение + английский язык» в детском саду Potsataja 12 апреля.

Дети показали свои знания на разные темы: животные, цвета, счет, выполнение команд движения, ориентирование в пространстве; весело и с удовольствием исполняли песни, игры и задания на английском языке.

Праздник окрасил яркий костюм одуванчика, шапочку которого мог примерить каждый, кто хотел взять на себя главную роль в исполнении задания на английском языке. Всем участникам и гостям было приятно очутиться в домашней и непринужденной атмосфере.

Еще одной особенностью занятия был разноцветный пластилин, с помощью которого дети выполняли веселые упражнения по развитию мелкой моторики, ориентировки в пространстве, а также «рисовали пластилином» весеннюю картину на окне.

Приглашенные гости отметили разнообразие игр, удачно подобранное музыкальное сопровождение, а также раскрепощенность и удовольствие, с которым дети показывали свои знания и умения. Педагоги положительно оценили такой подход к интегрированному занятию по движению и английскому языку.

В планах на будущее продолжать успешное сотрудничество с волонтерами в изучении английского языка и их привлечение в учебно-воспитательную деятельность.

Наталья Лобышева, Елена Боровкова

Детский сад Potsataja