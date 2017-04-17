Рапорт о благополучии PISA 2015: школа в Эстонии обеспечивает отличные знания и благоприятную образовательную среду

ОбразованиеРапорт о благополучии PISA 2015: школа в Эстонии обеспечивает отличные знания и благоприятную образовательную среду
Сегодня был опубликован рапорт исследования PISA 2015, посвященный вопросу благополучия учащихся. Из рапорта следует, что Эстония входит в число немногих стран, показавших в тестировании PISA на мировом уровне высокие результаты, и одновременно с этим имеющих показатель удовлетворенности учащихся жизнью выше среднего.
Иллюстративное фото
9 из 10 учащихся в Эстонии – довольны жизнью, более трети – очень довольны. В том числе, 74 процента из них очень довольны или довольны жизнью, и порядка 17 процентов в среднем довольны жизнью.
Министр образования и науки Майлис Репс подчеркнула, что удовлетворенность жизнью, страх перед экзаменами, чувство общности или случаи издевательства в школе имеют значение для формирования личности учащихся, а также влияют на учебные результаты. Поэтому очень важно, что региональные, половые или языковые различия в школах Эстонии в мировом масштабе незначительны. «Самый важный вывод, который нам позволяет сделать это исследование, это то, что школы в Эстонии показывают равномерно хорошие результаты. При этом мы не должны забывать и о том, что и проблемы в них схожи», - сказала министр Репс.
Эстония входит в число шести стран, в которых ученики испытывают меньше страха перед экзаменами (а также контрольными работами, тестами, сложными задачами и плохими оценками). Анализ PISA показывает, что это не связано с частотой проведения экзаменов или с количеством школьных уроков, а прежде всего с тем, насколько учителя оказывают поддержку молодым людям.
Министр Майлис Репс отметила, что это показывает, что большая часть школ осознанно подошла к проведению тестирования и оценивания. «Приятно отметить, что большинство учащихся получают более полный отзыв, а не только одну оценку. То, что ученики не испытывают страха перед контрольными и оценками показывает, что наши учителя делают свою работу хорошо. В то же время учителям следует обратить внимание на учащихся с более слабыми результатами, потому что они боятся экзаменов немного больше», - сказала министр Репс.
Министр рассказала, что рапорт указывает и на стороны вопроса, нуждающиеся в большем внимании. «Мы хотим, чтобы наши ученики испытывали большую привязанность к школе, чтобы у них было больше школьных друзей, они ощущали большую причастность к школе. Вместе с партнерами мы предпринимаем меры для борьбы с издевательствами во всех детских садах и школах, и важно, что исследование PISA подтверждает необходимость этих мер», - отметила министр Репс.
В рамках тестирования PISA на вопрос, сталкивались ли учащиеся в течение последних 12 месяцев с издевательствами (физическими, устными или связанными с отношением к себе) 9,5% участников исследования ответили положительно. Из всех видов издевательств наиболее распространены устные – насмешки или распространение слухов. По этому параметру в рейтинге стран Эстония делит со Швейцарией 12-13 место, за нами следует Финляндия.
Резюме рапорта (на эстонском языке)
Слайды пресс-конференции
PISA на интернет-странице ОЭСР (OECD)
Дополнительная информация:
В исследовании PISA 2015 приняли участие более полумиллиона молодых людей из 72 стран. В Эстонии участие приняли 5587 человек, то есть половина всех учащихся в возрасте 15 лет. В этот раз в фокусе внимания были естественные науки, помимо этого проверяли математическую грамотность учащихся и навыки в функциональном чтении. В этот раз также проверяли умения учащихся разрешать проблемы в команде.
Все учащиеся и директора школ также заполнили дополнительный опросник с вопросами о социально-экономическом положении учащихся, их удовлетворенности школой, руководством, оцениванием и т.д.
В рамках теста PISA 2015, помимо знаний и умений учащихся, исследовали и другие факторы, связанные с обучением – нервное напряжение, которое ученики испытывают перед контрольными работами, чувство общности, мотивацию, школьные издевательства, физическую активность, привычки питания и планы на будущее.
Исследование PISA проводится раз в три года, с его помощью исследуют знания и умения учащихся в возрасте 15 лет в функциональном чтении, математике и естественных науках. К исследованию привлекаются пятнадцатилетние ученики, потому что именно в этом возрасте в большинстве стран ОЭСР молодые люди заканчивают обязательное образование и принимают решения о дальнейшей учебе.
Исследование PISA прослеживает, насколько молодые люди способны применять полученные в школе знания и навыки в повседневной жизни, обладают ли умением обобщать и проводить связи. Исследование дает представление о том, насколько молодые люди из разных стран готовы к вызовам, с которыми им предстоит столкнуться в будущем. Также исследование показывает, способны ли молодые люди анализировать, отслеживать причины и представлять собственные идеи.
В декабре ОЭСР опубликовала результаты основного теста PISA. Сегодня общественности был представлен анализ благополучия учащихся. Осенью следующего года будут опубликованы результаты нового направления PISA – умения решать проблемы в команде.
За проведение исследования PISA в Эстонии отвечают Министерство образования и науки и целевое учреждение Innove.
Елена Земскова
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