Нарвский колледж Академии МВД решено строить быстро

Дата публикации: Сегодня, 14:05

Нарвский колледж Академии внутренней безопасности построят на ул. Кереса, на месте футбольного поля рядом со зданием, в котором раньше располагался Нарвский колледж Тартуского университета. Это старое здание позже снесут. Как планируется, Нарва, помимо усиления безопасности, получит от нового вуза целый поток приезжих из других городов Эстонии, а также новый бассейн, открытый и для кадетов академии, и для нарвитян.

Министр внутренних дел считает, что колледж нужно начать строить до парламентских выборов. По его словам, нельзя гарантировать, что следующее правительство будет поддерживать этот проект. Николай Андреев

Готовность - 2020 год

В четверг в Нарвском колледже Тартуского университета встретились представители университета, ректор Академии внутренней безопасности Катри Райк, руководство Нарвы и министр внутренних дел Эстонии Андрес Анвельт. Участники встречи согласовали примерный план действий. Планируется за 2018 год завершить все подготовительные работы и составить проект, а в 2019 году начать строительство. Комплекс зданий, включающий в себя учебный корпус, общежитие, стрелковый тир, спортзал и бассейн, должен быть готов весной 2020 года.

Как заметила Катри Райк, планы, которые согласовали на встрече в Нарве, столь велики, что будет непросто реализовать их в заявленные сроки.

- Бассейнов я ещё не строила, - пошутила она.

По словам министра, комплекс зданий будет иметь общую площадь порядка 5-6 тысяч квадратных метров. Местом строительства на встрече в Нарве выбрали участок на ул. Кереса, 14.

- На бывшей улице Анвельта, - улыбнулся Андрес Анвельт (в советское время улица называлась в честь Яна Анвельта, председателя Эстляндской трудовой коммуны, которому нынешний министр внутренних дел приходится внуком - прим. ред.).

Практика и немного теории

Планируется, что в Нарве будут проходить практику около 400 кадетов в год. Около 50 кадетов будут полностью обучаться в Нарве - в основном, по специальностям, связанным с границей.

- Зачем строить “игрушечную” границу где-то под Пярну, если здесь есть настоящая? - заметил министр.

Кроме того, около 2 тысяч человек в год будут проходить в Нарвском колледже Академии внутренней безопасности различные курсы.

- Многие не знают, что очень большая часть работы академии - это краткосрочные курсы повышения квалификации, - говорит Андрес Анвельт.

По словам министра, такие курсы в академии проходят около 10 тыс. человек в год. Среди них - не только сотрудники силовых ведомств, но и чиновники - государственные и муниципальные, и даже работники частных фирм. И не все эти курсы как-то связаны с вопросами безопасности. Например, сказал министр, академия проводит бухгалтерские курсы продолжительностью в несколько дней.

По мнению министра, одномоментно в Нарвском колледже Академии МВД будут учиться около 100 человек.

Кроме того, колледж в Нарве позволит улучшить подготовку гимназистов по специальности “государственная оборона”. Министр не скрывает, что таким образом академия хочет бороться за абитуриентов - впереди несколько лет демографического спада, выпускников гимназий станет меньше, и конкуренция вузов и работодателей за них обострится.

На практику - в Нарву

Как объяснил Андрес Анвельт, человек, которых хочет стать, например, полицейским, должен окончить учебный центр Академии МВД в Пайкузе, после чего он получит право работать, например, патрульным. Чтобы стать следователем, ему нужно после этого получить высшее образование в основном центре Академии МВД в Таллинне. Но при этом до 30% всей учебной программы - это не занятия в аудиториях, а практика. Эту практику кадеты со всей Эстонии будут проходить в Нарвском колледже академии, причём это касается не только полицейских, но также спасателей, тюремных служащих и таможенников.

- Это очень хорошо для того, чтобы люди чувствовали, что всё это - их страна. Полезно проходить практику в тех районах, где отличается культурная среда, - считает министр.

Нацеленность на практику, по его мнению, решит и проблему с кадрами, которая возникла бы при переводе всей академии в Нарву (изначально сам Анвельт настаивал на этом варианте, но денег на него не нашли).

- Главный центр академии остаётся в Таллинне, в районе Пирита. В Пайкузе под Пярну остаётся учебный центр Полицейского колледжа, в Вяйке-Маарья недалеко от Тапа остаётся Спасательная школа, - пояснил Андрес Анвельт. - Нужно иметь в виду, что большая часть преподавателей в академии - не университетские профессора, а действующие работники полиции, спасатели и т.д.

В Нарве планируется создать костяк из примерно 20 постоянных работников. Остальные будут приезжать читать лекции со своих рабочих мест, так же, как это делается в Пайкузе и Вяйке-Маарья.

- Когда я в своё время учился в школе милиции, точно так же было. В этом смысле ничего в мире не изменилось, - вспоминает Андрес Анвельт. - Молодому кадету не интересно слушать то, что было, может быть, 30 лет назад. Ему надо рассказывать о том, что было вчера.

В Нарве добавится два констебля и появится подразделение быстрого реагирования в составе 25 человек. Подобные подразделения сейчас есть в Таллинне и Тарту.

- Когда я стал министром, для меня оказалось сюрпризом, что в таких больших городах, как Нарва и Пярну, подразделений быстрого реагирования нет, - сказал Андрес Анвельт на встрече с нарвитянами на прошлой неделе.

Подразделение быстрого реагирования будет находиться на казарменном положении (в общежитии Нарвского колледжа Академии МВД), его сотрудники будут составлять усиленные патрули, а также реагировать на особенно опасные вызовы, например, связанные с огнестрельным оружием.

- Это полицейские с более хорошей экипировкой, лучше обученные, да и просто физически тренированные сильные мужчины, - сказал министр.

Николай Андреев