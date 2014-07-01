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Образование
Нарвский колледж Академии МВД решено строить быстро

Дата публикации: Сегодня, 14:05

Нарвский колледж Академии внутренней безопасности построят на ул. Кереса, на месте футбольного поля рядом со зданием, в котором раньше располагался Нарвский колледж Тартуского университета. Это старое здание позже снесут. Как планируется, Нарва, помимо усиления безопасности, получит от нового вуза целый поток приезжих из других городов Эстонии, а также новый бассейн, открытый и для кадетов академии, и для нарвитян.

 

Нарвский колледж Академии МВД решено строить быстро

Министр внутренних дел считает, что колледж нужно начать строить до парламентских выборов. По его словам, нельзя гарантировать, что следующее правительство будет поддерживать этот проект. Николай Андреев

Готовность - 2020 год

В четверг в Нарвском колледже Тартуского университета встретились представители университета, ректор Академии внутренней безопасности Катри Райк, руководство Нарвы и министр внутренних дел Эстонии Андрес Анвельт. Участники встречи согласовали примерный план действий. Планируется за 2018 год завершить все подготовительные работы и составить проект, а в 2019 году начать строительство. Комплекс зданий, включающий в себя учебный корпус, общежитие, стрелковый тир, спортзал и бассейн, должен быть готов весной 2020 года.

Как заметила Катри Райк, планы, которые согласовали на встрече в Нарве, столь велики, что будет непросто реализовать их в заявленные сроки.
- Бассейнов я ещё не строила, - пошутила она.

По словам министра, комплекс зданий будет иметь общую площадь порядка 5-6 тысяч квадратных метров. Местом строительства на встрече в Нарве выбрали участок на ул. Кереса, 14.

- На бывшей улице Анвельта, - улыбнулся Андрес Анвельт (в советское время улица называлась в честь Яна Анвельта, председателя Эстляндской трудовой коммуны, которому нынешний министр внутренних дел приходится внуком - прим. ред.).

Практика и немного теории

Планируется, что в Нарве будут проходить практику около 400 кадетов в год. Около 50 кадетов будут полностью обучаться в Нарве - в основном, по специальностям, связанным с границей.

- Зачем строить “игрушечную” границу где-то под Пярну, если здесь есть настоящая? - заметил министр.

Кроме того, около 2 тысяч человек в год будут проходить в Нарвском колледже Академии внутренней безопасности различные курсы.

- Многие не знают, что очень большая часть работы академии - это краткосрочные курсы повышения квалификации, - говорит Андрес Анвельт.
По словам министра, такие курсы в академии проходят около 10 тыс. человек в год. Среди них - не только сотрудники силовых ведомств, но и чиновники - государственные и муниципальные, и даже работники частных фирм. И не все эти курсы как-то связаны с вопросами безопасности. Например, сказал министр, академия проводит бухгалтерские курсы продолжительностью в несколько дней.

По мнению министра, одномоментно в Нарвском колледже Академии МВД будут учиться около 100 человек.

Кроме того, колледж в Нарве позволит улучшить подготовку гимназистов по специальности “государственная оборона”. Министр не скрывает, что таким образом академия хочет бороться за абитуриентов - впереди несколько лет демографического спада, выпускников гимназий станет меньше, и конкуренция вузов и работодателей за них обострится.

 

На практику - в Нарву

Как объяснил Андрес Анвельт, человек, которых хочет стать, например, полицейским, должен окончить учебный центр Академии МВД в Пайкузе, после чего он получит право работать, например, патрульным. Чтобы стать следователем, ему нужно после этого получить высшее образование в основном центре Академии МВД в Таллинне. Но при этом до 30% всей учебной программы - это не занятия в аудиториях, а практика. Эту практику кадеты со всей Эстонии будут проходить в Нарвском колледже академии, причём это касается не только полицейских, но также спасателей, тюремных служащих и таможенников.

- Это очень хорошо для того, чтобы люди чувствовали, что всё это - их страна. Полезно проходить практику в тех районах, где отличается культурная среда, - считает министр.

Нацеленность на практику, по его мнению, решит и проблему с кадрами, которая возникла бы при переводе всей академии в Нарву (изначально сам Анвельт настаивал на этом варианте, но денег на него не нашли).

- Главный центр академии остаётся в Таллинне, в районе Пирита. В Пайкузе под Пярну остаётся учебный центр Полицейского колледжа, в Вяйке-Маарья недалеко от Тапа остаётся Спасательная школа, - пояснил Андрес Анвельт. - Нужно иметь в виду, что большая часть преподавателей в академии - не университетские профессора, а действующие работники полиции, спасатели и т.д.

В Нарве планируется создать костяк из примерно 20 постоянных работников. Остальные будут приезжать читать лекции со своих рабочих мест, так же, как это делается в Пайкузе и Вяйке-Маарья.

- Когда я в своё время учился в школе милиции, точно так же было. В этом смысле ничего в мире не изменилось, - вспоминает Андрес Анвельт. - Молодому кадету не интересно слушать то, что было, может быть, 30 лет назад. Ему надо рассказывать о том, что было вчера.

 

В Нарве добавится два констебля и появится подразделение быстрого реагирования в составе 25 человек. Подобные подразделения сейчас есть в Таллинне и Тарту.
- Когда я стал министром, для меня оказалось сюрпризом, что в таких больших городах, как Нарва и Пярну, подразделений быстрого реагирования нет, - сказал Андрес Анвельт на встрече с нарвитянами на прошлой неделе.
Подразделение быстрого реагирования будет находиться на казарменном положении (в общежитии Нарвского колледжа Академии МВД), его сотрудники будут составлять усиленные патрули, а также реагировать на особенно опасные вызовы, например, связанные с огнестрельным оружием.
- Это полицейские с более хорошей экипировкой, лучше обученные, да и просто физически тренированные сильные мужчины, - сказал министр.

 

Николай Андреев

 

 

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