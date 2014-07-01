Каких кружков не хватает в Нарве?

Дата публикации: Сегодня, 12:04

Осенью 2017 года заработает новая государственная схема поддержки кружковой деятельности, благодаря которой кружки в области культуры, спорта, природоведения и точных наук станут для детей доступнее по всей Эстонии. До 10 апреля самое время спросить вашего ребёнка: чем бы он хотел заниматься?

Каких ещё кружков не хватает в Нарве? Свои мнения могут высказать не только городские учреждения культуры, но и некоммерческие организации.

Надо поторопиться

Госбюджет на следующий год предусматривает выделение на поддержку кружковой деятельности 6 миллионов евро, с 2018 года сумма увеличится до 15 миллионов евро. Нарва получит свою часть средств, сейчас город активно занимается разработкой новой программы образования и деятельности по интересам молодежи.

- Сегодня мы руководствуемся проектом закона, который активно обсуждается в Рийгикогу, - сказал журналистам Дмитрий Вергун, заместитель руководителя Отдела культуры НГУ. - Поэтому я считаю преждевременным озвучивать сумму, на которую город Нарва может рассчитывать. Тем не менее, совершенно ясно, что деньги будут. Так как проект новой программы образования и деятельности по интересам молодежи должен быть готов к сентябрю, и с 1 числа должны заработать новые кружки, нам приходится торопиться. До 10 апреля мы собираем предложения от всех заинтересованных учреждений. Это могут быть не только муниципальные школы по интересам, но и представители третьего сектора, кружки при образовательных школах, библиотека. Нам предстоит сделать анализ ситуации и определиться, какие виды деятельности мы будем открывать и развивать. Интересные идеи есть, но их я тоже пока не буду озвучивать.

Ещё в 2009-2010 годах была разработана система так называемых кружковых пособий, тогда планировалось на каждого ребёнка выделить родителям определённую сумму для оплаты деятельности по интересам. Однако из-за экономического спада система не была введена. Теперь правительство решило пойти несколько иным путём. Целью программы станут школьники, которые не занимаются в кружках по экономическим, логистическим или иным причинам.

Деньги пойдут на новые виды деятельности

Для Нарвы, сохранившей с советских времён систему внешкольного образования, ситуация в этой области не кажется критичной, так как практически любой ребёнок имеет возможность заняться тем, что ему кажется увлекательным. Городской бюджет предусматривает значительные суммы на поддержание образования и деятельность по интересам, а стоимость занятий является посильной для многих нарвитян. Даже повышение платы за место, которое в текущем году происходило дважды, не повлекло за собой отток учащихся.

Но для многих уголков в Эстонии, особенно отдалённых, возможность посещать кружки и творчески развиваться не является чем-то само собой разумеющимся. Поэтому правительство планирует выделенные средства направить на оплату труда учителей и руководителей для вновь созданных кружков, а также в виде пособия на транспорт, чтобы дети могли ездить на занятия по интересам в соседнюю волость или уезд.

Само понятие занятий по интересам очень широкое. Оно включает и внешкольную развивающую деятельность в самых разных сферах, таких как культура, спорт, природоведение или точные науки.

Предлагаемые способы проведения досуга должны непременно быть качественными, поддерживать образование и расширять кругозор, подчёркивают в министерстве культуры. Это не должно быть просто предоставлением в молодежном центре места для тусовки. Образование по интересам означает, прежде всего, организованную опытным руководителем внешкольную деятельность, а также наличие необходимых учебных материалов или средств, как, например, спортивное снаряжение или лабораторное оборудование для научного кружка.

Получат финансирование действия, направленные на вовлечение в образование или деятельность по интересам молодых, находящихся в затруднительных условиях (в т.ч. молодых, живущих в малообеспеченных семьях и с ограниченными возможностями здоровья).

Согласно условиям проекта дополнительные средства нельзя использовать на приобретение недвижимости и транспортных средств, на инвестиции (расходы на строительство зданий и сооружений), на хозяйственные расходы по использованию недвижимости. Нельзя их пустить и на замещение средств, уже выделенных в бюджете города на эти нужды. Другими словами, поднять зарплаты уже работающим педагогам не получится, но можно открыть новое направление для тех детей, кто ещё не нашёл себе занятие по душе.

Некоторым нужно больше рекламы

Тут кроется главная загвоздка: а что именно заинтересует тех ребят, кто ещё не записался ни в один кружок? В Нарве сейчас работает 8 муниципальных школ по интересам, где предусмотрены примерно 4, 5 тысячи мест. Детей, занимающихся в таких школах, несколько меньше, так как некоторые ходят одновременно в несколько учреждений. Ещё в нашем городе работает не менее 8 частных школ и студий, предлагающих разнообразные занятия. Всего молодёжи с 7 до 19 лет в городе насчитывается порядка 6 тысяч человек, так что поле деятельности для креативных людей ещё есть.

Алексей Колотков, организатор и тренер Poison Dance Studio, где ребята учатся танцевать брейк-данс, говорит, что собирается подавать свои предложения в Отдел культуры:

- Для нас такая возможность получить госфинансирование – шанс громче заявить о себе. Нам действительно не хватает рекламы. Что касается развития, то сейчас я как раз работаю над тем, чтобы находить тренеров и преподавателей различных видов танцев и приглашать их в Нарву. Хотелось бы, чтобы в итоге получилась школа танцев, где дети получили бы возможность попробовать себя в разных стилях. Это даст возможность выступать на международных соревнованиях, проводить зимние и летние лагеря, мастер-классы, проекты.

Часть детей не будет заниматься при любых усилиях

Галина Мольдон, директор Дома детского творчества, крупнейшей нарвской школы по интересам, насчитывающей 1614 учебных мест, уверена:

- Полагаю, что наш Дом уже соответствует требованиям правительства, которое ставит целью многообразие и доступность деятельности по интересам. У нас созданы условия для детей с ограниченными возможностями, а те родители, кто испытывает материальные затруднения с оплатой, могут ходатайствовать об освобождении от неё в соответствии с Порядком, который можно найти на нашем сайте. Таким образом, мы фокусируемся на том, чтобы предлагать ребятам новые направления. Недавно провели опрос среди наших детей и родителей, чтобы узнать, чего не хватает в Доме. И получили такой результат: ученики и их родители хотят, чтобы у нас в Доме были вообще все кружки, включая футбол, спортивные танцы для взрослых, занятия по эстонскому языку. С другой стороны, уже имеется опыт, когда мы предлагаем тот или иной кружок, а дети его не выбирают. Поэтому определиться очень непросто, к тому же требуется найти квалифицированного педагога, который напишет образовательную программу, и создать базу для занятий. В настоящий момент мы рассматриваем различные варианты.

С другой стороны, говорит г-жа Мольдон, всегда найдутся дети, которые при любых условиях и усилиях не станут посещать кружки. Иногда это зависит от ребёнка, но чаще – от родителей.

- Некоторые родители полагают, что ребёнку достаточно только школьного образования. Они не осознают возможностей, которые дают молодому человеку занятия творчеством, общение в новом коллективе. К тому же водить ребёнка, пока он ещё мал, в тот или иной кружок требует от взрослого и дополнительных усилий, и временных затрат. Поэтому в первую очередь родители должны понимать, для чего их дети посещают занятия по интересам.

Софья Боборенко