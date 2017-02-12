ИВЦПО организует неделю открытых дверей в трех филиалах

Дата публикации: Сегодня, 11:14

Ида-Вирумааский центр профессионального образования с 27 по 31 марта открывает двери своих филиалов в Йыхви, Нарве и Силламяэ, чтобы рассказать будущим мастерам о разнообразных возможностях формирования профессиональной карьеры.

В течение недели открытых дверей состоятся экскурсии, лекции и мастер-классы, в ходе которых все интересующиеся смогут получить точное представление о том, что их ждет как во время учебы, так и впоследствии в профессиональной жизни.

По словам директора Ида-Вирумааского центра профессионального образования Ханнеса Метса, для тех, кто едет издалека, будет организован также бесплатный транспорт в выбранный филиал, чтобы профессиональный путь будущего мастера не завершился, так и не начавшись.

«Профессиональное образование пользуется популярностью в Ида-Вирумаа и преподается на высоком уровне, однако на протяжении многих лет мы получаем отзывы о том, что ввиду отсутствия подходящего транспортного сообщения не все могут принять участие в мероприятиях недели открытых дверей в выбранное время. В этом году мы решим эту проблему», – рассказал Метс. «Во всех филиалах можно будет увидеть, услышать и, что самое главное, самому что-либо сделать. Экскурсии, лекции и мастер-классы очень хорошо продуманы, чтобы предоставить ответы на все возникшие вопросы».

В Йыхви и Нарве мероприятия недели открытых дверей будут проходить с 27 по 31 марта, а в Силламяэ – 28 и 29 марта.

Для участия в мероприятиях недели открытых дверей следует заранее зарегистрироваться на домашней странице соответствующего филиала, где можно ознакомиться также с программой недели.

В этом году Ида-Вирумааский центр профессионального образования проводит неделю открытых дверей в рамках проекта «Развитие системы практики в профессиональном и высшем образовании, в т.ч. школьная практика преподавательских курсов; улучшение репутации профессионального образования и расширение обучения подмастерьев, а также обучение языкам для более успешной карьеры на рынке труда», финансируемого из средств Европейского социального фонда.

В трех филиалах Ида-Вирумааского центра профессионального образования в Йыхви, Силламяэ и Нарве в 22 группах учебных программ обучается на мастера более 2800 разновозрастных учащихся. Обучение ведется как на эстонском, так и на русском языке, на базе основного и среднего образования, а также на базе учебного заведения и на базе рабочего места. Учебное заведение стало лучшим партнером Эстонской кассы страхования по безработице 2016 года в Ида-Вируском уезде.

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По информации Ида-Вирумааского центра профессионального образования