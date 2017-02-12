Обучение за рубежом — преимущества и особенности

Дата публикации: Сегодня, 10:41

Среди эстонских абитуриентов очень популярна идея учёбы за границей. Многие источники указывают на то, что молодые люди всё чаще уезжают получать образование в другие страны. При этом многие молодые специалисты предпочитают остаться работать и жить за рубежом, а в Эстонии возникает дефицит высококвалифицированных кадров.

Венский университет привлекает немало иностранных студентов.

Вложения окупаются

Обучение за рубежом – это существенное вложение усилий, времени и средств. При этом подобное решение позволяет познать новую культуры и другой язык, получить уникальный опыт, познакомиться с людьми и познать самого себя. Исходя из своего личного опыта получения высшего образования в столице Австрии, Вене, могу с уверенностью утверждать, что решение уехать учиться за границу дало мне уникальный опыт.

Родина великих композиторов, учёных, политиков и деятелей искусства может похвастаться одним из старейших университетов Европы. Венский университет предлагается обширный круг специальностей в самых разных сферах. В самом центре Европы многовековые традиции образования совмещены с новейшими методиками преподавания. Обучение в австрийских университетах открывает доступ к предметам других специальностей, а также множеству платных мировых баз данных немецко- и англоязычных научных публикаций.

Расписание составляешь сам

Отучившись по программе бакалавриата по политологии и международным отношениями и являясь студенткой магистратуры, могу сказать, что много времени местные студенты уделяют самостоятельной работе. В университетах нет обязательного расписания, поэтому понятие «учебный день» часто теряет привычный для школьников смысл. Каждая программа обучения имеет примерный план курсов, которые рекомендуется посещать, чтобы окончить университет в определённых срок. В случае бакалавриата – 3 года, магистратуры – 2 года.

Однако многие австрийские студенты привыкли наслаждаться жизнью и не спешат укладываться в определённые временные рамки. Молодые люди уделяют большое внимание познанию себя, путешествуют, а также пробуют себя в разных сферах деятельности. Бесплатное высшее образование для граждан Австрии и ЕС способствует возможности учиться одновременно на нескольких факультетах. Этот шанс активно используется многими студентами.

После окончания бакалавриата у меня тоже появилось желание расширить специализацию своей деятельности и я дополнительно к обучению в Венском университете поступила на программу магистратуры в сфере социоэкономики Венского экономическом университете, который готовит высококвалифицированных специалистов в сфере экономики и бизнеса. Учёба одновременно в двух вузах, на разных факультетах, несомненно расширяет мой кругозор, а выбранные мной специальности, очень хорошо дополняют друг друга.

Английского недостаточно

Также интересно отметить, что в Австрии придётся выучить немецкий язык, так как программы на английском языке есть только в частных университетах, которые пользуются плохой репутацией и значительно отличаются статусом и уровнем знаний. В языковом центре при университете можно изучить почти любой мировой язык по льготным для студентов ценам с лучшими академиками Европы.

Высокий уровень образования дополняет богатая и насыщенная культурная жизнь. Студентам не приходится скучать, так как ежедневно проходят как учебные конференции и форумы на различные темы, так и всевозможные культурные выставки, концерты и фестивали. В свободное время можно не только насладиться венскими кофейнями, но и провести время, наслаждаясь живописной природой расположённых в Вене гринцингских виноградников и Венского леса. Благодаря расположению в самом центре Европы, у студентов есть возможность бюджетно путешествовать по соседним странам, таким как Венгрия, Чехия, Италия, Хорватия и многим другим.

Иностранный опыт ценится выше

Межкультурный опыт, полученный благодаря образования за границей, ценится во всей Европе. Выпускники, которые учились за рубежом, также часто больше ценятся на родине, так как полученное образование является показателем самостоятельности, трудолюбия и владения несколькими иностранными языками. Не стоит забывать, что студенту-иностранцу чаще бывает проще сделать карьеру на родине, получив высококвалифицированные образование за границей, чем пытаться добиться успеха в чужой стране.

Абитуриентам не нужно отказываться от шанса поучиться и поработать за рубежом, получить бесценные навыки.

Эстонии нужны специалисты, которые смогли бы применить опыт, полученный за рубежом и адаптировать новые знания к эстонским условиям. Однако государство также должно способствовать благоприятным условиям труда и возможности саморазвития молодых специалистов, чтобы они возвращались домой после учёбы.

Студенту-иностранцу чаще бывает проще сделать карьеру на родине, получив высококвалифицированные образование за границей, чем пытаться добиться успеха в чужой стране.

Богдана Андросюк,

специально для «НГ» из Вены