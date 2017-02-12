Конкуренция между школами набирает обороты

Дата публикации: Вчера, 13:52

Министерство культуры прислало Нарвской горуправе запрос, чтобы узнать, как органы местного самоуправления воспримут увеличение на 200 количества мест в Ваналиннаской государственной школе. Местные власти – против.

Министерство культуры рассматривает вопрос расширения вдвое Нарвской Ваналиннаской государственной школы. Николай Андреев

Государство и город делят школьников

- Ответ, который мы подготовили, звучит следующим образом: в Нарве достаточное количество классов погружения в других городских школах и гимназиях - Кесклиннаской, Солдинаской, Пяхклимяэской, в Языковом лицее, - заявил вице-мэр по вопросам образования Вячеслав Коновалов. - Второй момент: количество детей падает и это усиливает конкуренцию между школами. Есть ещё и третий момент: планируемое новое здание школы с эстонским языком обучения предусматривает размещение значительного числа детей. Иными словами, мы открыты для переговоров, но позиция города состоит в том, что в условиях конкуренции за учащихся местная власть должна отдавать предпочтение городским, а не государственным школам.

Вице-мэр заметил также, что здание Ваналиннаской школы весьма небольшое, и не предназначено для размещения там предполагаемых министерством 400 детей.

Первоклассников на 100 человек меньше

Конкуренция между школами действительно, будет только нарастать. В марте учебные заведения начали формирование первых классов. По закону, на учёбу должны пойти все дети, кому до 1 октября текущего года исполняется 7 лет. По предварительным данным городских властей, в списках будущих первоклассников сейчас 514 детей. Это на 100 человек меньше, чем в списках прошлого года.

Вячеслав Коновалов попросил родителей будущих первоклашек обратить внимание на то, какая школа является школой по месту жительства их ребёнка. Список адресов и школ можно найти на домашней странице города narva.ee в разделе «Горожанину». Там следует зайти во вкладку «Образование» и кликнуть «Школы и гимназии». Вверху страницы будет ссылка на документ «Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord», где находится исчерпывающая информация школах о по месту «прописки».

Родителей просят обратить внимание, что принять ребёнка на учёбу обязана только школа по месту регистрации. Все остальные учебные заведения принимают детей не из их микрорайона, исходя из наличия свободных мест после основного набора.

Определились даты госэкзаменов

Тем временем, важные новости появились для тех, кто уже заканчивает гимназию.

Уже в середине апреля для гимназистов прозвенит последний звонок. Сейчас ребята готовятся сдавать государственные экзамены, напомнил вице-мэр по вопросам образования Вячеслав Коновалов. Они начнутся с 24 апреля, когда пройдёт письменный экзамен по эстонскому языку, а 26-28 апреля гимназисты будут сдавать устную часть этого экзамена.

Английский язык будут сдавать 2 мая (письменная часть), а устную часть – с 3 по 5 число. Последний из обязательных госэкзаменов, математика, пройдёт 12 мая. Экзаменационный период формально продолжается до 31 мая, так как после основных будут проводиться дополнительные экзамены – каждый выпускник вдобавок к основным, должен сдать экзамен по своему предметному направлению, а также защитить исследовательскую или практическую работу.

В этом году в Нарве к экзаменам приступят более 270 гимназистов. Если при регистрации на экзамен у выпускника имеется свидетельство о сдаче международного экзамена по иностранному языку (английскому, французскому, русскому и пр.) на уровень В1 или выше, то он получает освобождение от сдачи госэкзамена по иностранному языку.

Получивших подобное освобождение с каждым годом становится больше. В этом году на экзамен зарегистрировалось только 189 человек. Большинство из сдавших международный экзамен, учится в Языковом лицее.

Софья Боборенко