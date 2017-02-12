Эва Леннук: “Если мы не будем развивать Эстонию, никто этого не сделает”

ОбразованиеЭва Леннук: “Если мы не будем развивать Эстонию, никто этого не сделает”
В пятницу 3 марта в Нарвском замке награды получили юноши и девушки из Нарвы, Нарва-Йыэсуу, Силламяэ и волости Вайвара, которые организовали наиболее заметные молодёжные мероприяти или добились самых больших успехов, показывая пример другим. В номинации “Молодой года города Нарва” победила Эва Леннук из Нарвской эстонской гимназии.
Хоть жюри и выявляло победителей, грамоты, цветы и, главное - признание - получили все 53 номинанта. Николай Андреев
Соседние города выбирали вместе
Конкурс среди молодёжи проводился в рамках проекта, который охватывает четыре самоуправления в самом северо-восточном углу Эстонии и ставит целью вовлечь в общественную жизнь молодёжь, которой угрожает изоляция, и подготовить юношей и девушек к трудовой занятости.
Организаторы назвали по одному победителю конкурса в каждом из четырёх самоуправлений (награды им вручали представители городских и волостных властей), а также отметили для всех участвующих в проекте самоуправлений самые заметные культурные, спортивные достижения, самое активное молодёжное объединение и “Друга молодёжи 2016 года”. Всего в рыцарском зале замка собрались 53 номинанта.
Награду Эве Леннук вручил вице-мэр Нарвы Вячеслав Коновалов. Николай Андреев
Самая активная нарвитянка
В номинации “Молодой года города Нарва” жюри назвало победителем Эву Леннук. Она учится в 11-м классе Нарвской эстонской гимназии, а также в музыкальной школе, принимала активное участие в работе НКО VitaTiim как волонтёр и молодёжный лидер. Эва руководит языковым кафе и музыкальным кафе в Нарве, а также проводит вечера караоке для молодёжи.
Как заметили ведущие вечера при награждении, Эва может вдохновлять и направлять других молодых людей, распределять задания между ними так, чтобы каждый был привлечён и участвовал в соответствии со своими возможностями.
Эва защитила в прошлой году два собственных проекта, получив на них финансирование в фондах. Первый назывался “Два языка - один настрой” и был призван объединить русскую и эстонскую молодежь. Вторым проектом был международный молодёжный обмен “Давайте будем вместе”, в котором приняли участие молодые люди из четырёх европейских стран.
Мы спросили у Эвы, что для неё значит собственная общественная активность - хобби, стиль жизни или что-то ещё?
- Я просто делаю хорошие дела, которые любой из представителей молодого поколения Нарвы может сделать, - ответила Эва. - Не было такого, что я в один прекрасный день проснулась и подумала - опа, теперь я буду делать проекты, буду что-то организовывать. Нет. Мне посчастливилось попасть в центр неформального обучения VitaTiim, где я встретила прекрасных людей, лидеров, которые и научили меня писать проекты. Но конечно же, я начала заниматься этим не без собственной инициативы и не без помощи родителей, которые подталкивали меня.
Конечно, проектами Эва занималась не в одиночку, а вместе с командой.
- Это человек пять-шесть - мои друзья, - рассказывает она. - Я не скажу, что это было легко. Но я могу посоветовать каждому молодому человеку и каждой девушке, которые считают, что могут внести свой вклад в достижение чего-то лучшего в этом мире, обязательно принять участие в каком-нибудь молодёжном проекте, а потом приложить усилия, чтобы организовать собственный проект.
Раз это не самый лёгкий способ провести свободное время, почему бы не ограничиться каким-нибудь более спокойным хобби, например, вязанием ли музыкой?
- Все стандартные хобби я уже перепробовала. И вязание тоже, - смеётся Эва. - Кроме того, уже 10 лет я играю в музыкальной школе на саксофоне. Меня как-то спросили, что делаем меня счастливой. И я ответила - музыка. Если бы не музыка, я, кстати, не попала бы и в VitaTiim, так что всё в жизни связано.
В ближайших планах Эвы - окончить гимназию, причём не просто хорошо, а с медалью, и сдать экзамены так, чтобы поступить в хороший университет.
- Пока не знаю точно, куда, - признаётся она. - Если не удастся куда-то заграницу, то в Тарту. Но это, в принципе, не крайний вариант. Тартуское образование - одно из самых качественных в регионе. Но в любом случае, вернуться работать в Эстонию - такие планы у меня есть. Потому что Эстонию надо развивать, и если мы не будем её развивать, никто этого не сделает.
Хоть жюри и выявляло победителей, грамоты, цветы и, главное - признание - получили все 53 номинанта. Николай Андреев
За достижения и хороший пример
В номинации “Молодой года в Нарва-Йыэсуу” победителем был назван Сергей Тарасюк, который с сентября трудится молодёжным работником в Молодёжной комнате Нарва-Йыэсуу, открытой в местной школе. За несколько месяцев под его руководством прошли различные мастер-классы, семинары, спортивные соревнования. Сергей также входит в инициативную группу, которая занимается написанием проектов для организации досуга молодёжи.
В Силламяэ самым активным назвали Леонида Люцкевича, волонтёра, начинающего журналиста, джазового музыканта и при этом - чемпиона Силламяэ, Кохтла-Ярве, Йыхви и Эстонии в целом по пауэрлифтингу - жиму штанги лёжа.
В волости Вайвара победителем стал Эрик Перцев, руководитель популярного кружка зумбы (танцевальных упражнений на основе популярных латиноамериканских ритмов).
Как самое заметное культурное достижение прошлого года жюри отметило многочисленные победы на конкурсах фортепианного дуэта Ульяны Львовой и Юлии Ульянёнок. За спортивные достижения был награждён Игорь Александров - тренер и боец тхэквондо.
Самым результативным молодёжным объединением оказался Совет ученических представительств, который реализовал за год как минимум 12 проектов и мероприятий - не только местных, но также региональных и международных.
И отдельно жюри конкурса решило наградить “Друга молодёжи” - этот титул достался Михаилу Кулику из Силламяэ, который пропагандирует здоровый образ жизни, водя молодёжь в пешие походы.
- Ходим в лес, учим детей обращаться с топорами, ножами и другими подобными штуками, - просто объяснил свою деятельность Михаил, который вовлёк в походы и экологические проекты более двух тысяч юношей и девушек.
Николай Андреев
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