Вопрос о строительстве новых гимназий в Нарве повис в воздухе

Дата публикации: Вчера, 12:48

Нарвские власти ждут от министерства образования и науки ответ на вопрос о строительстве государственных гимназий в Нарве. Ещё 10 декабря 2016 года в министерство был отправлен запрос по этому поводу. Ответ до сих пор не получен.

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Недавний визит в Нарву министра образования Майлис Репс нисколько ситуацию не прояснил, а, наоборот, внёс некоторую сумятицу, отметил на инфочасе в городской управе в понедельник Вячеслав Коновалов, вице-мэр по вопросам образования.

- Во-первых, хочу отметить, что госпожа министр встретилась с журналистами до того, как произошла её встреча с представителями властей города, что лично мне кажется немного странным. Во-вторых, также странно, что появляются какие-то разговоры о нежелании города строить ту или иную гимназию. Напомню, что, так сказать,«2 министра назад», а именно 25 мая 2015 года, был подписан договор о намерениях построить в Нарве две гимназии – одну поменьше, на 135 человек, с эстонским языком обучения, и вторую – побольше, на 540 мест, для выпускников основных школ с русским языком обучения, где учебный процесс осуществлялся бы на принципах 60/40.

Все остальные школы теряют гимназическую ступень и становятся просто основными школами. На том мы и стоим. Никаких других документов мы не подписывали, и нам хотелось бы получить ясный сигнал о позиции министерства, - заявил В. Коновалов.

Правительство идёт на попятную?

- Нарвские власти хотят получить официальный ответ на свой запрос о дальнейших планах от министерства, потому что, по словам вице-мэра, есть такое ощущение: правительство пошло на попятную. Напомним, что строительство гимназий должно было стать подарком к 100-летию Эстонской Республики, да и европейские фонды в 2020 году закроют денежные вливания в экономику Эстонии. Время идёт, а никаких конкретных шагов так и не предпринято.

Мы задаём вопрос, ответа всё нет. Уже сменилось два министра, у каждого – своё мнение. Предыдущий министр, например, предлагала вариант создания совместной гимназии по примеру Йыхви. Сейчас ходят различные разговоры, министр Майлис Репс говорит о поступлении из Нарвы противоречивых сигналов. Интересно, от кого и какие сигналы подаются? Конечно, в обществе широко обсуждаются различные идеи. Например, образовать муниципальную гимназию или предусмотреть 13-й год обучения в русскоязычной гимназии, как это было для эстонских выпускников в советское время, - сказал Вячеслав Коновалов.

- Мы ждём ответа от министерства по предложению 2015 года, - заключил вице-мэр.

Кроме гимназий, в Нарве планируется и строительство нового здания для основной эстонской школы. Правительство выделило на это 2 миллиона 272 тысячи евро, Нарва добавит ещё 450 тысяч. Так как строительство здания предполагается в исторической части города, то сейчас ведутся археологические изыскания, после чего будет начата детальная планировка.

«Русская гимназия» – утопия или реальность?

В 2014 году государством было решено разделить сферу ответственности в области образования следующим образом: местные самоуправления отвечают за основную школу, а государство – за гимназическое образование. Ни для кого не секрет, что вопросы образования давно уже превратились в способ набора политических бонусов различными партиями и политическими деятелями.

К сожалению, интересы детей и родителей в данном вопросе часто не совпадают с предлагаемыми политиками вариантами, что способствует возникновению различных предложений. Так, например, в обществе возникла идея создания русскоязычной гимназии. В Таллинне несколько гимназий выступили с просьбой сделать для них исключение, позволив преподавать полностью на русском языке с условием, что их выпускники сдадут выпускной экзамен по эстонскому языку на С1. Возможен ли такой опыт для Нарвы?

- Хочу обратить внимание общественности, в том числе и родителей учеников, что воплощение в жизнь такой идеи исходит не от воли местного самоуправления. На самом деле сначала попечительский совет школы должен принять решение и составить официальную бумагу о желании в качестве языка обучения использовать русский язык и с документом прийти к нам, в городскую управу, - разъясняет В. Коновалов. - Затем это заявление будет рассматривать городское собрание.

На сегодняшний день у нас ни одного такого обращения нет.

Второй момент: даже если школа примет такое решение, нет ни одного законодательного акта, разъясняющего, какие шаги должны предпринимать все стороны для того, чтобы какая-то гимназия проводила обучение на таких условиях.

Когда будет принято решение и что ждать Нарве? Мы обратились за комментарием в министерство образования, но, к сожалению, на момент выхода газеты ответ ещё не пришёл. Видимо, вопрос о гимназиях находится в стадии бурного обсуждения на самом верху. Так, в феврале депутат Рийгикогу М. Стальнухин, например, говорил в интервью газете «Город» о «русской» гимназии как о решённом деле. Надеемся, что в следующем номере мы сможем ознакомить наших читателей с позицией министерства.

Софья Боборенко

