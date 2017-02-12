За практикой эстонского - в бесплатное кафе

Дата публикации: Сегодня, 11:22

На сайте фонда интеграции и миграции «Наши люди» www.meis.ee началась регистрация на участие в языковых кафе, которые являются одной из возможностей учить эстонский язык бесплатно. А вот регистрации на бесплатные курсы эстонского языка до конца 2017 года ждать не следует.

Ирина Ракова и после окончания инфочаса продолжала консультировать людей. Светлана Зайцева

Эта информация прозвучала на инфочасе фонда интеграции и миграции "Наши люди" (MISA), который прошел в понедельник в Нарвском колледже Тартуского университета и традиционно вызвал большой интерес у горожан: аудитория, рассчитанная на 120 человек, была полностью заполнена, народ даже стоял вдоль стен.

Речь на инфочасе шла как о традиционных языковых курсах и возможностях получить за обучение на них денежную компенсацию (см. подробнее: http://www.innove.ee/ru/eksamen/kompensirovanie), так и о бесплатных ресурсах, благодаря которым можно изучать государственный язык и развивать свои навыки в этом направлении. Важно понять, что бесплатные языковые курсы, клубы, кафе - это разные вещи, и у каждого ресурса есть свои особенности.

Курсы: все еще очередь

Напомним, что летом 2015 года прошла регистрация на бесплатные курсы эстонского языка на уровни А2, В1 и В2, организованные фондом MISA по заказу министерства культуры ЭР в рамках проекта Европейского социального фонда «Мероприятия, поддерживающие сплочение в обществе Эстонии». На них тогда зарегистрировалось более 6000 человек. Фонд продолжит обучать всех зарегистрировавшихся на курсы. Просто надо дождаться своей очереди, (исправлено) - объяснила консультант MISA Ирина Ракова.

А вот на вопрос «Будут ли еще подобные бесплатные курсы и когда начнется на них регистрация?» ответить столь четко она затруднилась.

- Мы очень на это надеемся, но со 100-процентной уверенностью сказать, что будут, не можем, - сказала Ирина.

У Кассы по безработице свои возможности

Специалист Кассы по безработице Ксения Туккиа напомнила о возможностях изучения языка с помощью Кассы по безработице. В 2016 году в Нарве 156 человек прошли курсы на уровень А2, 82 человека на уровень В1, 70 человек — на уровень B2 и 17 человек даже на уровень C1. Об условиях участия в обучении с помощью Кассы по безработице можно узнать здесь: www.tootukassa.ee/ru/content/uslowiia-utchastiia-w-obutccienii

Клубы: количество мест ограничено

Бесплатные языковые клубы - это, по словам специалистов MISA, сейчас довольно «закрытые» сообщества. В них приглашаются те, кто уже прошел языковые курсы от фонда интеграции и миграции и имеет категорию В2 или готовится ее получить.

Языковые кафе: разговор на будничные темы

Сейчас на сайте фонда интеграции по адресу www.meis.ee/keelekohviku-ankeet началась регистрация в языковые кафе по всей Эстонии. В Ида-Вирумаа будет открыто 12 языковых кафе: в Нарве, Кохтла-Ярве, Силламяэ, Кивиыли, Пюсси, Ахтме и, если будут желающие, в Нарва-Йыэсуу.

Ирина Ракова объясняет:

- Языковое кафе- это не клаcсический урок эстонского языка, а поддержка в изучении эстонского языка, возможность практики для тех, кто хочет говорить на эстонском языке, расширить словарный запас, самостоятельно поупражняться и побеседовать с компаньонами в свободной обстановке на будничные темы. Для обучения в языковом кафе используются темы и ситуации, возникающие в повседневной жизни: знакомство, поиск работы, общение с коллегами, путешествия, хобби, празднование знаменательных дат и событий, различные бытовые вопросы, например, запись в поликлиннику, покупка билета на вокзале...Кроме того, участники языкового кафе знакомятся с возможностями самостоятельного изучения эстонского языка.

Встречи в языковом кафе(а их предусмотрено в программе 25-ть) будут продолжаться 1,5 часа. На встрече в языковом кафе может участвовать до 16 человек. Участие в кафе бесплатное.

Ирина Ракова подчеркивает: регистрация на сайте и заполнение анкеты - это обязательное условие для того, чтобы попасть в языковое кафе.

Планируется, что занятия в языковых кафе начнутся уже в апреле.

Наша справка:

Первые языковые кафе эстонского языка появились в Нарве в мае 2015 года. Они работали в Кересе-центре. В 2016 году языковые кафе появились и в Нарвской Центральной библиотеке в рамках пилотного проекта. Проект закончится в марте этого года.

Светлана Зайцева