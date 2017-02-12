Педагоги и город Нарва заключили договор

ОбразованиеПедагоги и город Нарва заключили договор
После трёхлетних переговоров между Нарвским профсоюзов работников образования и городской управой Нарвы был заключён коллективный договор. Стороны договорились о доплате педагогам 100 евро за классное руководство, об увеличении отпуска помощников воспитателей в детских садах с 28 до 35 дней и о том, что непосредственное проведение уроков для каждого педагога в школе должно, по возможности, занимать 24 рабочих часа в неделю.
Мэр Нарвы Тармо Таммисте и лидер Нарвского профсоюза работников образования Алла Буткевич подписали коллективный договор 28 февраля в Таллинне, в зале Министерства социальных дел в присутствии госпримирителя. Договор будет действовать до 31 августа 2019 года.
Дополнительных денег не потребуется
По словам лидера Нарвского профсоюза работников образования Аллы Буткевич, нарвские педагоги опирались на опыт тартуских коллег, которые вот уже на протяжении 15 лет каждый год перезаключают колдоговор с городскими властями.
Особых дополнительных расходов исполнение договора не потребует. Государство обеспечивает выплату дополнительных средств в размере 20% от оклада за дополнительную работу, а классное руководство входит в это понятие, и в некоторых школах уже сейчас педагог за классное руководство получает даже больше, чем 100 евро, заметил вице-мэр Нарвы по образованию В. Коновалов. Плата за отпускные и рабочие дни примерно одинаковая, так что и здесь никаких расходов сверх бюджета не будет.
Камень преткновения никуда не делся
Основной камень преткновения - это вопрос о рабочей нагрузке педагога. Именно тут стороны запросили помощи государственного примирителя. И, как кажется, по-прежнему смотрят на ситуацию с разных сторон.
В заключённом договоре стороны ссылаются на Договор о добрых намерениях от 5 февраля 2015 года, заключённый между министерством образования и науки, Союзом работников образования Эстонии, Союзом педагогов Эстонии и Объединением школьных руководителей. В этом документе предусматривается, что рабочая неделя состоит из 35 часов, из них собственно проведение уроков должно составлять до 24 часа в неделю.
- При нагрузке в 24 контактных часа педагог может обеспечить высокое качество преподавания, иначе мы видим снижение результатов своей работы,- объясняет Алла Буткевич необходимость придерживаться данных цифр. - Остальное время, 11 часов в неделю, педагог может тратить на подготовку олимпиадников, участие в проектах, методологическую работу, подготовку к урокам и прочее. Если учитель имеет больше, чем 24 контактных часа, то дополнительные часы должны оплачиваться в полуторном размере.
Представитель горуправы имеет несколько отличное мнение на этот счёт. По закону, уточняет Вячеслав Коновалов, в новом колдоговоре не прописано, что контактные часы работы педагога должны составлять не более 24 часов. А сам договор о добрых намерениях договор не является законодательным актом и не имеет правовых нормативных последствий.
- Мы будем стремиться к такому положению дел, но отказались от прописывания конкретных цифр, потому что иначе увеличилась бы финансовая нагрузка на бюджет. Уже сейчас есть учителя, чья нагрузка больше, чем 24 часа. Например, если у учителя физкультуры нагрузка в целом меньше, чем у преподавателя математики, и составляет всего 27 часов, то он не будет получать за три часа дополнительную оплату. Доплата за переработку в полуторном размере касается того рабочего времени, что превышает 35 часов. В любом случае, это вопрос, который регулируется непосредственно между работодателем и работником в трудовом договоре, - разъяснил он позицию города.
Софья Боборенко
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