Мыслить критически - мыслить современно

Дата публикации: Сегодня, 09:20

В современном высокотехнологичном мире важным является не столько количество усвоенных знаний, сколько умение анализировать и синтезировать информацию; умение отделять самое важное и в то же время способность видеть полную картину. Иными словами, критическое мышление – необходимый навык XXI века.

В современном мире мыслить критически нужно учиться со школы. VitaTiim

Именно на развитие навыка критического мышления среди молодежи был направлен проект «Take it different», который был завершен в этом феврале Центром неформального обучения VitaTiim при поддержке Совета министров Северных стран. В рамках проекта учащиеся нарвских школ вместе со сверстниками из Латвии и Швеции прошли курс обучения, обсудили насущные вызовы Европы, и даже организовали свои мини-проекты.

Так, в Солдинской гимназии и Нарвской Ваннналинаской государственной школе прошла «неделя рефлексии», в ходе которой участники проекта предложили учащимся школ более внимательно посмотреть на свое обучение и продукты своей активности. Такой эксперимент пришелся ученикам по душе и побудил задуматься о процессе своего обучения.

Участники проекта пришли к выводу, что развить в себе навык критического мышления не так просто - это длительный процесс. Ведь мыслить критически - это не только подвергать сомнению, это еще анализировать, переносить на личный опыт и принимать собственные решения, то есть мыслить современно и продвинуто.

Юлия Дем,

VitaTiim