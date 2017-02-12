Трудно птицам зимовать, надо птицам помогать!

Дата публикации: Сегодня, 11:07

«Покормите птиц зимой!

Пусть со всех концов

К вам слетятся, как домой,

Стайки на крыльцо!»

Пришла зима и окутала землю белым пушистым покрывалом. Тихо стало в парках и садах, не слышно весёлого птичьего гомона. Лишь изредка прокричит ворона или галка.

Оденьтесь в выходной потеплее и пройдитесь со своей семьей по улицам родного города, загляните в зимний парк. Во время прогулки вы узнаете немало интересного, в том числе и о жизни птиц зимой.

С нами зимуют разные птицы. Есть птицы, которые живут с нами летом и остаются жить рядом с нами и зимой, их называют «зимующими». Спросите своего малыша, каких птиц он видел зимой рядом с домом, на участке детского сада, в парке, на даче. Воробей, синица, голубь, ворона, дятел, галка, сорока - эти пернатые радуют нас своим присутствием в холодное зимнее время. Предложите ребенку прислушаться к тому, о чём говорят эти нахохлившиеся от мороза птички, сидящие на веточках кустов и деревьев. И, как по велению волшебной палочки, эти самые птички могут начать «хвастаться» друг перед другом и перед вашим малышом.

«А у меня грудка красная! А головка черная!» — скажет Снегирь. «А у меня штанишки красненькие и красная шапочка на голове. Клюв острый и пестрые крылышки», — скажет Дятел. «А я воробышек — шустрый, да пестрый! Я коричневый! А животик мой светлый. Прыгаю по дворам, крошки добываю», — пропищит воробей малышу». Птички, конечно же, друг от друга отличаются, но есть то, чем они похожи. Они все зимуют с нами; у них есть голова, хвост, туловище, клюв, крылья, лапки; они могут летать.

«Но как же птицы переносят зимой морозы?» - спросит вас любознательный малыш. Оказывается, они тоже готовятся к зиме, как и люди! А как люди готовятся к зиме? Они переодеваются в зимнюю одежду и утепляют своё жилье.

А есть птицы — гости для нашего города, их еще называют «кочующими». Кочующие птицы прилетают к нам зимой с далекого холодного севера. Наши зимние гости – это снегири, свиристели, клесты. В их родных краях зимой такой мороз и стужа, что им кажется, что у нас тепло! Да и корм у нас есть! Свиристели и снегири лакомятся рябинкой, клесты – шишками, семенами. «Почему снегирей, свиристелей люди называют таким странным словом «кочующие»? Кто такой кочевник? Кочующие птицы прилетели к нам на зиму, а где же сейчас наши ласточки, стрижи, аисты, гуси, кукушки? Куда они делись?»- вереница бесконечных детских вопросов. «Правильно улетели, потому что это птицы перелетные, они улетели в теплые страны, их зимой у нас не встретишь. У нас остаются зимовать те птицы, которые могут у нас прокормиться» , -ответите вы своему любопытному ребёнку.

Трудно приходится птицам зимой, потому что в заснеженном лесу им очень сложно разыскать спрятавшихся насекомых , не достать и семена растений из под снега . Нередко птицы голодают, голодная птица не переносит даже слабых морозов. Во время метелей и сильных морозов много птиц погибает от голода, из десяти до весны доживает всего одна-две, особенно часто они погибают в конце зимы, когда почти весь корм повсюду съеден.

В поисках корма птицы прилетают к жилью человека, заглядывают, стучат в окошки жилых домов “Тинь-тень, тилли-тень. Все короче зимний день. Не успеешь пообедать. Солнце сядет за плетень. Ни комарика, ни мушки. Всюду только снег да снег….».

«А можно ли помочь маленьким птичкам в это голодное для них время?» - задаст вам очередной вопрос ваш ребёнок. Что Вы ответите своей дочери или сыну? … А давайте сделаем это вместе с педагогами детского сада Сипсик.

В конце января в нашем детском саду Сипсик прошёл экологический проект под названием «Покормите птиц зимой». Целую неделю дети говорили и читали о птицах, они учили стихи и песни о них, показывали театральные сценки, рассматривали иллюстрации птиц в книгах и наблюдали за ними на прогулке. Через яркие презентации, подготовленные учителями детского сада, дети смогли узнать, какие птицы остаются зимовать в нашем городе, а какие бывают у нас в гостях только «пролётом» и только зимой. На физкультурно-логоритмических занятиях малыши бесстрашно путешествовали по заснеженному лесу, превратившись в маленьких, но быстрых и ловких пернатых. Дети старшего дошкольного возраста на совместных познавательных занятиях познакомились с разными видами кормушек, научились подбирать правильный корм для птиц , сами приготовили угощение для своих пернатых друзей – «волшебные пряники». Не остались равнодушными и родители наших воспитанников. В рамках акции «Спешите на помощь птицам! » родители совместно с детьми выпустили специальные листовки, яркие рекламы «Помоги птицам зимой», смастерили многочисленное количество самых разнообразных кормушек: от самой маленькой пластиковой до самой большой деревянной постройки , настоящей «птичьей столовой»! Прекрасным итогом недели стал музыкальный праздник для детей «Покормите птиц зимой!», после которого дети с учителями и родителями развесили кормушки по территории детского сада.

Я считаю, что цель нашего проекта достигнута: дети увидели, как многолик и прекрасен мир птиц, узнали о том, что птицы сопровождают нас повсюду, а самое главное - наши воспитанники поняли, что птицы – это наши друзья и о них надо обязательно заботиться, особенно зимой. И тогда всё будет хорошо, как в известном детском стихотворении: «По небу весело скользя, взлетят пернатые друзья и пропоют чирикая: "Спасибо, вам великое!". И тогда весной непременно птицы порадуют нас своим весёлым пением.

Благодарю учителей детского сада, родителей, воспитанников - ВСЕХ, кто принял активное участие в реализации экологического проекта «Покормите птиц зимой».

Завуч детского сада Сипсик , Лариса Домашкевич