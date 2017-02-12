Операторы телефона 112: дети - хорошие учителя

Дата публикации: Сегодня, 10:57

Центр тревоги - служба, принимающая вызовы спасателей, полицейских и скорой помощи по телефону 112, - проводит занятия в детских садах Ида-Вирумаа. По словам работников центра, дети не только сами учатся правильно вызывать экстренные службы, но и учат своих родителей, которые, оказывается, знают не всё. Например, многие продолжают звонить в полицию по номеру 110, который уже давно не функционирует.

Если бабушка или дедушка упали и не могут подняться, эти дети уже знают, что нужно делать. Николай Андреев

По словам руководителя общественных связей Центра тревоги Яаны Падрик, в Эстонии 7% вызовов полиции по-прежнему поступает на телефон 110, хотя уже много лет действует единый номер вызова всех экстренных служб - 112. Когда человек звонит на номер 110, его вызов автоматически переадресовывается на номер 112, но в будущем Центр тревоги планирует полностью отключить номер 110.

По словам сотрудницы Центра тревоги Тийны Лепп, по статистике Нарва осталась фактически единственным городом в Эстонии, где для вызова полиции люди очень часто набирают номер 110.

На прошлой неделе операторы провели занятие в нарвском детском саду Päikene. Детям предложили придумать кризисную ситуацию и рассказать о ней по телефону. Операторы Центра тревоги задавали уточняющие вопросы и сообщали, что помощь уже выехала.

Тийна Лепп рассказывает, что кроме детских садов операторы телефона 112 посещают с лекциями школы и различные массовые мероприятия. Но это лишь дополнение - основную работу, конечно, проводят воспитатели в детсадах, и это даёт заметный эффект. По словам сотрудницы Центра тревоги Анники Хийемяэ, дети, звонящие на номер 112, делятся на две группы.

- Есть звонки, которые дети делают просто из хулиганства. При этом они обычно ничего не говорят в трубку, - рассказывает она по собственному опыту. - Но если действительно требуется помощь, обычно звонящий ребёнок может достаточно грамотно объяснить, что случилось и назвать адрес.

Перед каждым оператором в Центре тревоги - несколько экранов, на одном из которых карта с отметками о местонахождении всех полицейских, пожарных машин и машин скорой помощи, а также точка, где находится звонящий. При звонке с настольного телефона оператор сразу видит точный адрес, к которому приписан телефон. Для смартфонов местоположение определяется с меньшей точностью. А если звонок поступает с мобильника старого типа, требуется, чтобы звонящий толково объяснил, где он находится.





