Нарва получит от фонда Innove более 45 000 евро

ОбразованиеНарва получит от фонда Innove более 45 000 евро
Фонд Innove утвердил финансирование 16 проектов по улучшению эстонского языка на сумму 117 тыс евро, шесть из этих проектов из Нарвы на общую сумму 46 322 евро, передает rus.err.ee.
"Большую часть денег получат проекты из Нарвы, поскольку в городе высокая потребность в изучении эстонского языка. Например, фонд поддержал проект изучения языка нарвскими таксистами", — сказала руководитель учебного центра Innove Маарья Парве.
Кроме таксистов, деньги направят на обучение работников "Клуба юных моряков", работников отдела Культуры Нарвы и подведомственных ему учреждений и профинансируют проект Языкового лицея.
Вместо традиционных языковых курсов получать языковые навыки нарвитяне будут в языковых клубах и на стажировке в других самоуправлениях Эстонии.
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