Нарвские школьники переводили стихи Пауля- Ээрика Руммо

ОбразованиеНарвские школьники переводили стихи Пауля- Ээрика Руммо
В прошлую субботу в Нарвском молодежном центре состоялась церемония награждения участников шестого республиканского конкурса художественного перевода.
В конкурсе ежегодно с удовольствием принимают участие несколько десятков человек - не только нарвские школьники, но и гости из других городов. На этот раз гости были из Кохтла-Ярве, Силламяэ, Тойла, Мяэтагузе и Таллинна. Впервые конкурс проводился не только в большом зале Ваналиннаской гимназии, но и дистантно.
Каждый год для перевода выбирают произведения известных авторов, нынешний конкурс был посвящен 75-летию классика эстонской литературы, поэта, переводчика, сценариста Пауля-Эрика Руммо.
Присутствовал на торжестве и сам Руммо, который признался «ВП», что, хотя и отнесся к приглашению с легким ужасом, поскольку не считает себя «живым классиком», но все же очень доволен, что на мероприятии побывал. Он высоко оценил уровень юных переводчиков, с интересом общался с ними. «Но не сказал бы, что этот высокий уровень меня удивил: я знаю, что молодежь в Нарве владеет эстонским языком все лучше, и эта тенденция прослеживалась, еще когда я был министром народонаселения», - отметил Руммо.
Авторы идеи и организаторы конкурса – два учителя русского языка Наталья Буйницкая (Ваналиннаская государственная школа) и Светлана Панфиленок (Языковой лицей), а также Юлия Симсон (Ваналиннаская государственная школа) говорят, что конкурс мотивирует учеников к совершенствованию не только своего эстонского, но и родного русского языка.
Наталья Буйницкая отметила, что в этом году с синхронным переводом текста одинаково хорошо справились и ученики 8-9, и 10-11 классов, что говорит о росте уровня знаний. Самая сложная часть конкурса, конечно, перевод стихов, но многие ребята неплохо с этим справились, а один, лучший перевод, был зачитан вслух и получил заслуженные аплодисменты зала.
Вера Малькова
Победители VI республиканского конкурса художественного перевода
10-11-е классы:
I Enola Melkova Narva Keeltelütseum
II Alina Vorontčihhina Narva Vanalinna Riigikool
III Kailis Palmi Toila gümnaasium
Лучший перевод поэтического текста
Maria Voronkova Narva Keeltelütseum
8-9-е классы:
I Maksim Vassin Narva Keeltelütseum
II Anna Pankevitśjute Narva Pähklimäe Gümnaasium
III Andrei Tšeremissinov Narva Vanalinna Riigikool
Лучший перевод прозы
Diana Bjorkland Narva Vanalinna Riigikool
Лучший перевод поэтического текста
Jelizaveta Averko Narva Kesklinna Gümnaasium
Дистанционный тур:
I Aleksandr Petrov Mäetaguse Põhikool
II Kristofer Putšinin Tallinna Humanitaargümnaasium
III Aleksandra Ratkovitš Kohtla-Järve Tammiku Põhikool
Лучший перевод поэтического текста
Volmerson Anastassia Tallinna Humanitaargümnaasium
Nelli Buinitskaja
Linnakantselei
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