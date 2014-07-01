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Образование
В Нарве прошёл VI республиканский конкурс перевода

Дата публикации: Сегодня, 15:29

4 февраля в Нарвском молодежном центре состоялась церемония награждения участников республиканского конкурса художественного перевода. В этом году конкурс перевода был посвящен 75-летию классика эстонской литературы, поэта, переводчика, сценариста Пауля-Эрика Руммо.

 

В Нарве прошёл VI республиканский конкурс перевода

 

Конкурс художественного перевода проводился в двух возрастных категориях 8-9 и 10-11 классы. Участниками конкурса стали 38 учеников нарвских гимназий, а также ученики из г. Кохтла-Ярве, Мяэтагузе, Тойла и Таллинна. Приятно отметить, что география конкурса расширяется, количество участников конкурса с каждым годом возрастает. Такая положительная динамика радует создателей и организаторов проекта: учителя русского языка Наталью Буйницкую (Нарвская Ваналиннаская государственная школа), учителя русского языка Светлану Панфилёнок (Нарвский Языковой лицей), учителя эстонского языка Юлию Симсон (Нарвская Ваналиннаская государственная школа).

 

В Нарве прошёл VI республиканский конкурс перевода

 

В этом году организаторы также провеои дистантный онлайн-тур конкурса. Ребята из других городов воспользовались предоставленной возможностью. Все остальные собрались по традиции в аудитории Нарвской Ваналиннаской школы, вооружились словарями и работали без использования гаджетов.

По словам организаторов, конкурсанты хорошо справились с синхронным переводом – первым творческим заданием, что говорит о возрастающем знании эстонского языка, понимании его на слух. Творчески переводят участники на русский язык стихотворения, стараясь сохранить и смысл оригинала, и стиль автора, и национальный колорит.

Приглашенным гостем в этот раз был сам Пауль-Эрик Руммо - писатель, поэт, драматург, сценарист и известный политик. Он рассказал ребятам об искусстве перевода, о своих работах. Подобные встречи с писателями вдохновляют ребят на творчество, сближают их с миром литературы, вызывают интерес к чтению.

 

В Нарве прошёл VI республиканский конкурс перевода

 

Победители VI республиканского конкурса художественного перевода

10-11-е классы:

I Enola Melkova Narva Keeltelütseum
II Alina Vorontčihhina Narva Vanalinna Riigikool
III Kailis Palmi Toila gümnaasium

Лучший перевод поэтического текста

Maria Voronkova Narva Keeltelütseum

8-9-е классы:

I Maksim Vassin Narva Keeltelütseum
II Anna Pankevitśjute Narva Pähklimäe Gümnaasium
III Andrei Tšeremissinov Narva Vanalinna Riigikool

Лучший перевод прозы

Diana Bjorkland Narva Vanalinna Riigikool

Лучший перевод поэтического текста

Jelizaveta Averko Narva Kesklinna Gümnaasium

Дистанционный тур:

I Aleksandr Petrov Mäetaguse Põhikool
II Kristofer Putšinin Tallinna Humanitaargümnaasium
III Aleksandra Ratkovitš Kohtla-Järve Tammiku Põhikool

Лучший перевод поэтического текста

Volmerson Anastassia Tallinna Humanitaargümnaasium

 

 

Nelli Buinitskaja
Linnakantselei

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