Детский университет открывает 10 сезон

Дата публикации: Сегодня, 11:50

Десятый сезон Детского университета 14 и 15 января откроют президент Эстонской Академии наук, исследователь насекомых и главный архитектор города. Тармо Соомере 14 января в 12.00 познакомит участников с состоянием эстонской науки и с современными научными трендами, а в 13.00 Урмас Тартес расскажет о духовной жизни и образе мышления насекомых. В воскресенье, 15 января, главный архитектор Нарвы Иван Сергеев расскажет о сущности городов.

В Детском университете ждут детей в возрасте от 8 до 12 лет. В Нарве в течение всего учебного года состоятся 10 лекций, которые читаются по выходным и проходят на эстонском и русском языках.

"ВП"