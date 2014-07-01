Открыт прием заявок на обучение в России в 2017/2018 учебном году

Дата публикации: Сегодня, 11:43

Посольство России в Эстонии открыло прием заявок на обучение в России в 2017/2018 учебном году за счет федерального бюджета, сообщил в пятницу BNS пресс-атташе посольства Денис Мосюков.

Для абитуриентов из Эстонии предусмотрено 80 мест на программах бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры и ординатуры. Претендовать на бюджетное место в российском вузе могут граждане России (при условии, что они постоянно проживают в Эстонии), граждане Эстонии и лица без гражданства.

В программе участвуют более 500 высших учебных заведений по всей России, многие из которых – в числе лидеров по качеству образования, обладают мощной научно-исследовательской и технической базой и имеют в числе преподавателей специалистов мирового уровня.

Студентам основных ступеней (бакалавриата, специалитета, магистратуры и т.д.) выплачивается стипендия в течение всего периода учебы вне зависимости от успеваемости. Им предоставляются места в общежитии на тех же условиях, что и российским студентам-бюджетникам. Кандидаты, недостаточно владеющие русским языком, могут пройти бесплатные курсы на подготовительных отделениях российских вузов.

BNS