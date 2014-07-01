Нарвитянка победила на Международной олимпиаде по русскому языку

ОбразованиеНарвитянка победила на Международной олимпиаде по русскому языку
Ученица 11 класса Нарвской Ваналиннаской государственной школы Анастасия Богданова стала победителем Международной олимпиады по русскому языку, которая проходила в Российском университете дружбы народов (РУДН). На прошлой неделе Анастасия и ее учитель по русскому языку Наталья Буйницкая вернулись из Москвы, где проходил последний этап олимпиады и награждение.
Анастасия Богданова: в Москве была очень насыщенная программа. Из личного архива
|Анастасия Богданова: « Интерес к русскому языку у меня был всегда. Я заметила: чем больше учу эстонский, немецкий или английский, тем больше меня тянет к изучению родного языка. Интересно, что у нас у всех в семье всегда была склонность к точным наукам: папа-физик, мама-химик, мы с моей младшей сестрой также участвуем в олимпиадах по математике».
В сентябре этого года РУДН объявил о старте онлайн-тур олимпиады, информацию о которой среди русских школ распространял Союз учителей русского языка и литературы. «Участвовать в олимпиаде предложила Наталья Ивановна. Я решила участвовать для того, чтобы проверить свои знания, получить дополнительные оценки. Это в начале. Потом, конечно, появился азарт - смогу или не смогу. Уже после первого тура стало ясно, что потребуется много времени и сил. Тем более, что своей сильной стороной я всегда считала участие в математических турнирах», - рассказала Анастасия.
В сентябре стартовал первый тур, в котором приняли участие более 2000 участников 7-12 классов из Азербайджана, Грузии, Киргизии, Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдовы и стран Балтии.
Первый тур был отборочным - за один час необходимо было ответить на 50 вопросов по орфографии и пунктуации русского языка. Допущенные во второй тур решали довольно непростые лингвистические задачи. Те, кто с этим справился, писали эссе и делали творческий проект на тему «Вижу Россию». По словам Анастасии, самым трудным последний - творческий этап, где нужно было написать эссе и снять видео для творческого задания в очень сжатые сроки (всего неделю).
- Однако эти задания и оказались самыми интересными, так я смогла проявить себя, реализовать свою идею, - рассказывает девушка. - Я благодарна всем ученикам нашей школы, откликнувшимся на мое предложение и снявшимся в конкурсном клипе».
По сумме баллов трех заочных туров выбрали победителя олимпиады из каждой страны-участницы. Победители были приглашены на последний этап в Москву, где представили свои творческие работы. В последнем туре от Эстонии оказались 7 человек, из них четыре - нарвские гимназисты. Настя Богданова стала победителем, а лауреатами стали Надежда Портнянко (Языковой лицей), Елизавета Беликова (Языковой лицей) и Илья Карпенко (Нарвская Ваналиннаская государственная школа).
Победители Международной олимпиады по русскому языку побывали на Красной площади, в Храме Христа Спасителя, в Третьяковской галерее. Образовательная программа также была насыщенной: лекции, мастер-классы, круглые столы. Все это помогло ребятам из разных стран познакомиться и подружиться. «В Москву приехало не много участников - всего 12, почти все девушки. Во время круглого стола у меня была возможность рассказать про Эстонию, после чего ко мне потом многие подходили и расспрашивали о моей стране. С некоторыми из участников я и сейчас переписываюсь», - поделилась Анастасия.
В рамках очного этапа Международной олимпиады был проведен семинар для учителей-филологов на тему «Организация и проведение мотивационно - образовательных мероприятий по русскому языку и литературе». На семинаре выступали преподаватели РУДН, а также была возможность выступить учителям, преподающим русский язык как родной вне России. « Я рассказала о подготовке и проведении Пушкинского бала, который проходит каждый год 19 октября в Нарвской Ваналиннаской государственной школе и собирает около 100 гимназистов из Ида-Вирумаа. Кстати, Настя была участницей бала в этом году, и ей бал очень понравился» - рассказала Наталья Буйницкая.
Особенно приятно, что в школе, которая работает по методике полного языкового погружения, Нарвские ребята могут показывать такие высокие результаты на международных олимпиадах по русскому языку.
Нелли Буйницкая
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