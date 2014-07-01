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Образование
Нарвитянка победила на Международной олимпиаде по русскому языку

Дата публикации: Сегодня, 08:16

Ученица 11 класса Нарвской Ваналиннаской государственной школы Анастасия Богданова стала победителем Международной олимпиады по русскому языку, которая проходила в Российском университете дружбы народов (РУДН). На прошлой неделе Анастасия и ее учитель по русскому языку Наталья Буйницкая вернулись из Москвы, где проходил последний этап олимпиады и награждение.

 

Нарвитянка победила на Международной олимпиаде по русскому языку

Анастасия Богданова:  в Москве была очень насыщенная программа. Из личного архива

Анастасия  Богданова: « Интерес к русскому языку у меня был всегда. Я заметила:  чем больше учу эстонский, немецкий или английский, тем больше меня тянет к изучению родного языка. Интересно, что у нас у всех в семье всегда была склонность к точным наукам: папа-физик, мама-химик, мы с моей младшей сестрой также участвуем в олимпиадах по математике».

 

В сентябре этого года РУДН  объявил о старте  онлайн-тур олимпиады, информацию  о которой среди русских школ распространял Союз учителей русского языка и литературы. «Участвовать в олимпиаде предложила Наталья Ивановна.  Я решила участвовать для того,  чтобы проверить свои знания, получить дополнительные оценки. Это в начале. Потом, конечно, появился азарт - смогу или не смогу. Уже после первого тура стало ясно, что потребуется много времени и сил. Тем более,  что своей сильной стороной я всегда считала   участие в математических турнирах», - рассказала Анастасия.

В сентябре  стартовал первый тур, в котором приняли участие более 2000 участников 7-12 классов из Азербайджана, Грузии, Киргизии, Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдовы и стран Балтии.

Первый тур был отборочным - за один час необходимо было ответить на 50 вопросов по орфографии и пунктуации русского языка.  Допущенные во второй тур решали  довольно непростые лингвистические задачи.   Те, кто с этим справился,  писали эссе и делали творческий проект на тему «Вижу Россию». По словам Анастасии, самым трудным последний  - творческий  этап, где нужно было написать эссе и снять видео для творческого задания в очень сжатые сроки (всего неделю).

- Однако эти задания и оказались самыми интересными, так я смогла проявить себя, реализовать свою идею, - рассказывает девушка. - Я благодарна всем ученикам нашей школы, откликнувшимся на мое предложение и снявшимся в конкурсном клипе».

 

Нарвитянка победила на Международной олимпиаде по русскому языку

 

По сумме баллов трех заочных туров выбрали победителя олимпиады из каждой страны-участницы. Победители были приглашены на последний этап в Москву, где представили свои творческие работы. В последнем туре от Эстонии оказались 7 человек,  из них четыре - нарвские гимназисты.  Настя Богданова стала победителем, а лауреатами стали  Надежда Портнянко (Языковой лицей),  Елизавета Беликова (Языковой лицей) и Илья Карпенко (Нарвская Ваналиннаская государственная школа).

Победители Международной олимпиады по русскому языку побывали на Красной площади, в Храме Христа Спасителя, в Третьяковской галерее. Образовательная программа также была насыщенной: лекции, мастер-классы, круглые столы. Все это  помогло ребятам из разных стран познакомиться и подружиться. «В Москву приехало не много участников - всего 12, почти все девушки. Во время круглого стола  у меня была возможность рассказать про Эстонию, после чего ко мне потом многие подходили и  расспрашивали о моей стране. С некоторыми из участников я и сейчас переписываюсь», - поделилась Анастасия.

В рамках очного этапа Международной олимпиады был проведен  семинар для учителей-филологов  на тему «Организация и проведение мотивационно - образовательных мероприятий по русскому языку и литературе». На семинаре выступали  преподаватели РУДН, а также была возможность выступить учителям, преподающим русский язык как родной вне России. « Я рассказала о подготовке и проведении  Пушкинского бала, который проходит каждый год 19 октября в  Нарвской Ваналиннаской государственной школе и  собирает около 100   гимназистов из Ида-Вирумаа. Кстати,  Настя была участницей бала в этом году, и ей бал очень понравился» - рассказала Наталья Буйницкая.

Особенно приятно, что в школе, которая работает по методике полного языкового погружения, Нарвские ребята могут показывать такие высокие результаты на международных олимпиадах по русскому языку.

 

Нелли Буйницкая

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