Безопасность города - общая забота: и полиции, и горожан

Дата публикации: Сегодня, 12:51

Ключевой темой конференции по безопасности, которая прошла в Нарвском колледже Тартуского университета на прошлой неделе, стала профилактика правонарушений, предотвращение угроз на ранних стадиях.

После трагедии 2012 года

С самого начала все присутствующие договорились забыть о своей партийной принадлежности и политических симпатиях и вести разговор с позиции просто неравнодушных людей, заинтересованных в обеспечении безопасности городской среды. В обсуждении также принял участие Министр внутренних дел Эстонии Андрес Анвельт.

В своем приветственном слове к участникам конференции вице-мэр Нарвы Вячеслав Коновалов подчеркнул, что безопасность - это то, чего никогда не бывает много.

- К сожалению, - отметил вице-мэр, - трагедии не обошли и наш город, и имя 9-летней Варвары вызывает в памяти жителей Нарвы тяжелые воспоминания. Однако после трагедии 2012 года мы сделали надлежащие выводы. И с тех пор установили в городе более пятидесяти видеокамер, а в прошлом месяце получили разрешение на подключение к общей системе слежения, передающей сигнал в полицейский участок, еще пяти камер. Мне утром бывает отрадно видеть на перекрестке улицы Энергия и Таллиннского шоссе идущих в школу учеников начальной ступени обучения, которые передвигаются по городу самостоятельно, без родителей. Я склонен воспринимать это как хороший знак, указывающий на изменение ситуации к лучшему.

Он отметил также продуктивное партнерство городской управы с местным отделением полиции, встречи с сотрудниками которого и поиск общих решений носят регулярный ежемесячный характер. Отрадно, что и горожане не остаются в стороне и заявляют о проблемных вопросах, обсуждают безопасность дорожного движения или нахождения в отдельных районах, участках и зонах города, делясь информацией в соцсетях, письмах в Нарвское городское собрание, подключаются к трехстороннему общению для поиска решения проблем.

«Наши полицейские - честные ребята»

Руководитель Нарвского отдела полиции Сергей Андреев рассказал присутствующим о статистике и тенденциях правонарушений в Нарве.

- Семейное насилие – большая проблема, можно сказать, что эта проблема в приоритете полиции по всей Эстонии. Больше 200 семей попадают в зону риска. Что касается проблем дорожного движения, то если в прошлом году у нас было двое погибших в ДТП, то в этом году, к сожалению, на территории, которое обслуживает Нарвское отделение полиции, их трое. В основном жертвами ДТП становятся пожилые люди, которые по невнимательности попадают в опасные ситуации.

Еще одна из тем, которая, к сожалению, пока тоже остается в приоритете, это мошенничество. Все помнят, как 1,5-2 года назад приезжали к нам из другого государства лже-полицейские и выманивали у пожилых людей деньги, сообщая, будто их родственники попали в плохую ситуацию, и надо решить дело «мирно». Доверчивые люди платили мошенникам, суммы доходили до 20 тысяч евро. Народ должен знать: сейчас нет таких полицейских, которые решают проблему за взятку, забудьте 90-е! В Эстонии подобная система уже давно не работает. Ребята, которые работают в полиции - честные, и на них можно положиться, - говорит Сергей Андреев.

Заботься, замечай, реагируй!

Сергей Андреев также призвал население активнее содействовать работе полиции. Каждый человек может внести свой вклад в безопасность города через организацию «Помощник полицейского».

Также он обратился к представителям власти с предложением, чтобы при составлении нового городского бюджета было заложено больше денег в комиссию по безопасности, которая имеется в городе. Кроме того, увеличить количество сотрудников Нарвского самоуправления, которые занимаются парковками: три человека на 60 тысяч населения – мало. Сергей Андреев подчеркнул, что связь с населением должна быть непрерывной, например, через группу в Facebook. «Мы идем к тому, чтобы сделать Нарву самым безопасным городом в Эстонии, развеять миф, что в Ида-Вирумаа небезопасно. Три слова: заботься, замечай, реагируй! Если у нас будет меньше безразличия, то город и государство будут более безопасны».

Полиции будет больше

Ректор Эстонской Академии внутренней безопасности Катри Райк рассказала об этапах строительства в Нарве колледжа Академии внутренних дел и о его значении для повышения безопасности в городе. 3 ноября будут подведены итоги конкурса среди архитекторов, и начнутся работы по возведению учебных зданий и общежития, а также большого тира и бассейна на 8 дорожек, планируемые к вводу в эксплуатацию в 2021 году. «Наши кадеты – будущие полицейские, - отметила она. - Они будут участвовать в патрулировании в городе. Это значит, что полиции будет больше».

В своем выступлении Елена Роос-Метсма, руководитель участковых и молодежных полицейских Нарвского отделения полиции, рассказала о превентивных мерах по предотвращению правонарушений среди молодежи. Она подчеркнула важность тесного взаимодействия в этой работе всей цепочки: семья – школа – общество, призвала граждан не оставаться пассивными и не проходить мимо преступлений или нарушений общественного порядка, звонить на номер 112.

Важным аспектом безопасности является бдительность соседей, их неравнодушие и готовность предпринять собственные меры или вовремя сообщить в полицию о готовящемся либо происходящем правонарушении. Об этом рассказал Марэк Вяльяри, руководитель НКО «Соседский Дозор Эстонии». Замечено, подчеркнул он, что в тех районах, где активность и интерес общества меньше, по статистике, количество преступлений в 2,5 раза больше.

Любимый город – безопасный город

Каким должно быть городское пространство, какими должны быть тротуар, улица для того, чтобы они были безопасными? Главный архитектор города Нарва Иван Сергеев, опираясь на лучшие мировые практики, выдвинул концепцию безопасного города: чем больше публичного пространства и, соответственно, людей на улицах, тем больше безопасности как реальной, так и ощущаемой. То есть улица сама, даже без полицейских, без камер, как организм способна защитить, например, детей от преступлений насильственного характера. Суть в том, что каждый человек ощущает себя хозяином в своем городе, несет ответственность за безопасность непосредственно возле своего многоэтажного дома, подъезда, детской площадки, зеленых зон между домами и т.д.

Иван Сергеев выделил еще один аспект в проблеме безопасности. Пешеход – самый незащищенный участник дорожного движения, он чувствует себя наименее безопасно. Велосипедные дорожки, которые начнут строить в следующем году, частично решат эту проблему, к тому же приведут больше людей на улицу, таким образом сделав город более безопасным. Променад у Наровы был достаточно опасным местом, пока он не стал променадом таким, как мы его видим сейчас.

Все действия бесполезны, подчеркивает Сергеев, если люди сами не заботятся о своей среде и не обращают на нее внимания. Если мы будем любить свой город, заботиться о нем, тогда он будет намного безопаснее.

В завершении участники конференции договорились встретиться после 15 октября, чтобы не сложилось впечатление, что все эти заявления о мерах безопасности в городе были популистскими, сделанными в преддверии выборов, а часть долговременной систематической работы.

Министр внутренних дел: «Я думаю, мы живем в самое безопасное время» Наиболее острые проблемы и болевые точки в вопросах городской безопасности обозначил министр внутренних дел Эстонии Андрес Анвельт:

- Сейчас мы видим, что по многим параметрам криминогенности в Нарве цифры растут. Но не потому, что ситуация стала хуже, а оттого, что люди становятся более активны в общении с полицией, и вследствие этого растет число сигналов в полицейские участки о тех или иных правонарушениях. Например, если говорить о домашнем насилии, цифры растут в Нарве по сравнению с другими регионами. Скажем, в Таллинне или других местах несколько лет назад они стали стабилизироваться. Это наиболее распространенный вид насильственных преступлений в Эстонии. Но постепенно ситуация меняется, доверие к полиции растет. Несколько лет назад создана специальная группа, которая занимается борьбой с уличным наркобизнесом. Количество арестов наркодилеров в этом районе выросло на 30-40%. Статистически, может быть, это плохо, но на самом деле это говорит о том, что проблемой занимаются все глубже. Однако не надо думать, что, если полиция поймает всех наркоманов, она спасет общество. Надо бороться не с наркоманами, а с распространением наркотиков и думать о том, как уберечь молодых людей от этого зла. Я знаю, что в Нарве люди стали гораздо активнее сообщать полиции о пьяных водителях. Количество обращений в последние годы увеличилось в несколько раз. По звонкам населения алкотеррористов, как я их называю, ловят за рулем. К сожалению, в Нарве приходится слишком много говорить о пожарной безопасности. Часто это происходит оттого, что люди мало используют противопожарную автономную дымовую сигнализацию, в несколько раз меньше, чем по всей Эстонии. Много случаев, когда пожары возникают от простой сигареты. В Нарве же довольно много используется контрабандных сигарет, которые не тушатся сами, как сигареты, разрешенные к продаже в Евросоюзе. Кроме того, 23 процента отопительных очагов в стране не в порядке, что тоже часто является причиной возгораний. В год в Эстонии от этого погибает десяток человек, горит около 400-500 домашних хозяйств. Мы выделяем полтора миллиона евро по всей Эстонии и ждем сотрудничества с местными самоуправлениями, чтобы чинить отопительные системы людям, которые живут на грани бедности. Часто в случаях с пожарами помогают добровольные спасатели, которые знают, в каких условиях живут люди, об их проблемах. В Нарве пока вообще нет добровольных спасателей, в Ида-Вирумаа их мало. В то время как в целом в Эстонии их около 2 тысяч, более сотни спасательных общин. Государство им помогает, у нас есть специальные программы. В этом году мы выделили еще сотни тысяч евро, меняем государственный парк спасательных машин и даем добровольцам машины возрастом 10 лет пробега. Кстати, насчет технической оснащенности. Государство эксплуатирует лучшую спасательную технику. Мы используем возможности электронной полиции. У каждого полицейского в машине установлена новейшая техника, планшеты, которые быстро соединяют более двадцати не только эстонских, но и всех европейских банков данных по борьбе с преступностью. Я, как председательствующий сейчас в Евросоюзе по внутренним делам, вижу разницу, ведь в некоторых европейских странах в полицейских участках до сих пор используется факсимильная связь, у нас молодежь уже не знает даже, что это такое. Неоценимую помощь правоохранительным органам оказывают добровольные полицейские. По Эстонии их столько, что можно сравнить с одним большим полицейским участком, так много работы они делают. Государство нуждается в хорошем партнерстве с гражданским обществом. В Нарве же глубокий интерес людей инвестировать свое время в безопасность увеличивается, но медленнее, чем во многих других муниципалитетах Эстонии. Государство хочет много инвестировать в Ида-Вирумаа. Со следующего года опять будет повышаться количество региональных констеблей, и пара человек направляется в Нарву. В Нарве начнет действовать отдел быстрого реагирования полиции, он будет находиться на территории Нарвского колледжа Академии МВД. 400 кадетов каждый год будут проходить практику в приграничной зоне и патрулировать город. Ситуация по обеспечению общественного порядка улучшится, но необходимо сотрудничество с населением, чтобы сделать нашу безопасность стабильной, как она должна быть в любом европейском городе. Я думаю, что мы живем в самое безопасное время, но надо поддерживать и улучшать ситуацию. Любые мероприятия, направленные на обучение населения, предотвращение, профилактику и осведомленность, идут на пользу общей обстановки в городе.

Елена Чепурнова