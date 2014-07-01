Урбанистическое будущее Нарвы - взгляд извне

Среда обитанияУрбанистическое будущее Нарвы - взгляд извне
Студенты из более чем 10 стран в рамках проекта Urban Study Course 2017 представили 5 октября в Нарвской городской управе результаты исследования городского пространства и предложили ряд смелых проектов архитектурного развития Нарвы.
На мастер-классе у ДК им. В Герасимова. Светлана Зайцева
Это был именно взгляд со стороны. В течение нескольких дней, начиная с 30 сентября, студенты изучали город, беседовали с жителями (в основном со случайными прохожими), а также представителями властей, работали в группах и на семинарах, где анализировали социальные, культурные и градостроительные вызовы нашего города и в завершение предложили на английском языке свое видение их решения.
Итоговые материалы изобиловали подробностями, зорко подмеченными будущими архитекторами в ходе работы «в поле». Так, студенты обратили внимание на «забытых» (forgotten) людей, испытывающих серьезные трудности с вхождением в новую жизнь, убедились в наличии недоверия к властным структурам, встретились с людьми, которые в силу нехватки средств не могут реализовать себя, но составляют интеллектуальный потенциал для будущего развития. В короткой реплике была подчеркнута особенность самоидентификации нарвитян: «Нарва - первый дом, Эстония - второй».
При исследовании городского пространства студенты отметили недостаточное количество мест для отдыха пожилых людей, покинутые здания, однообразные жилые дома, бесхозные фабричные строения и многое другое. Зафиксировали и самый печальный факт - невосполнимую утрату исторического города, который воспринимается ныне лишь по фотографиям и в памяти, подобно фантому.
Одна из существенных проблем, по мнению молодых исследователей, наличие в городе двух частей, разделяемых железнодорожными путями и слабо связанных друг с другом. При этом район Кренгольма выглядит менее привлекательно, нежели другая половина с крупными торговыми пассажами, музеями, концертным залом, относительно ухоженными парками и т.д.
Что можно сделать? Было выдвинуто немало предложений, касающихся практически всех сфер городской жизни. В частности, студенты отметили необходимость всемерной поддержки любой инициативы снизу - этап, без которого дальнейшее совершенствование городского ландшафта просто невозможно. Для концентрации идей было предложено для начала создать виртуальную платформу, своеобразный банк данных в режиме он-лайн. Далее надлежит сосредоточиться на наиболее перспективных и наименее затратных направлениях. Например, известно, что нарвитяне любят природу и готовы участвовать в полезных мероприятиях по озеленению парковых зон Кренгольма. Все, что нужно, это всячески поддерживать, сплачивать таких людей, при необходимости обучать, создавать условия для обмена опытом, а следовательно, организовывать встречи с единомышленниками из других городов и даже стран. Собственно, в этом и заключался базовый вывод презентации: начинать следует на grass-roots level, то есть, на уровне широких масс, рядовых горожан, которые уже сами выберут для себя приемлемые способы объединения для изыскания финансовой поддержки.
Что же касается архитектурных проблем, то и здесь целесообразно начинать с малозатратных проектов. Сумели же жители Цесиса (Латвия) расписать заброшенный дом и обустроить там творческий центр для художников! Разумеется, студенты учитывали в своих выводах царящие в обществе настроения, в том числе и скептические. Отсюда - пристальное внимание к непосредственному, ближайшему окружению, с которым человек или группа людей соприкасается ежедневно. Таков, например, проект «Наш сад», точнее даже садик, способный, однако, при надлежащем уходе и своевременной поддержке со стороны муниципалитета, превратиться со временем в обширный сквер.
В числе крупных проблем был отмечен недостаток общественно значимых событий в жизни города. Представленная диаграмма наглядно продемонстрировала существенную разницу между осенними (частично зимними) месяцами, традиционно насыщенными культурными мероприятиями, и оставшимся периодом года, изобилующим белыми пятнами. Между тем внедрение в ежегодную практику расширенного варианта эколого-энергетического забега, исторического фестиваля в содружестве с Ивангородом, массовых туров по Эстонии и по Финскому заливу, киносеансов под открытым небом, масштабных мероприятий на территории Кренгольма, наконец, нового праздника под названием «Огни Нарвы» (Lights of Narva), несомненно, благоприятно скажутся на увеличении потока туристов, а также инвестиций.
Презентация закончилась, но студенты продолжили работу и на следующий день, 6 октября, организовали мастер-класс в парке у ДК им. В. Герасимова, завершившийся совместным с горожанами переходом пешеходного моста, что должно было символизировать единство двух крупных районов.
Сергей Трохачев
В мире
Турция и США приостановили взаимную выдачу виз...
Между Турцией и Соединенными Штатами разгорелся дипломатический скандал....
В Европе зафиксирован всплеск радиоактивности в воздухе...
Точный источник неизвестен, данные показывают, что он находится в Восточной Европе....
Есть анекдот!
Встречайте День учителя с юмором...
С праздником Вас, дорогие учителя! ...
ОТБОРное видео
Объявления
Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк
3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 40000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929
Продам 1-комн. квартиру на ул. Креэнхольми
1-комн. квартиру с отдельной спальней на ул. Креэнхольми, 30. 32 м2, после ремонта, большой балкон, кухня перенесена в гостиную, стеклопакеты, натяжные потолки, встроенная кухня, душевая кабина. Низкие коммунальные платежы. Рядом Maxima и бывшая 6-ая школа. {Тел.} 58416143.
Искусственные цветы на все случаи жизни!
Цены начиная с 0,50 до 20 евро. В продаже имеются также красивые композиции из искусственных цветов. Тел.: 56910699.
Сдам 3-комн. квартиру
СРОЧНО! 3-комнатная квартира в центре города (Пушкина, 15) старый фонд, на длительный срок, квартплата + 80 евро. Тел.: 55918832.
Натяжные потолки.
Натяжные потолки. Дешево. 58416143
Продам автомобиль Reno-Master
Reno-Master L-1 H-1, 2.5 DCI. Цена 2000 евро. {Тел.} 53303644.
Подстилка для домашних питомцев
Наполнитель/подстилка для кошек, кроликов, хомяков, птиц 10кг/3.75 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58500788.
Цветы "бархатцы"
Цветы "бархатцы", желтой и пестрых расцветок, 1 евро/шт. {Тел.} 56910699.
Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде
2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929
Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве
Грузоперевозки. Недорого. Эстония. Россия. 53303644
Изготовление дверей и ворот
Изготовление металлических дверей, гаражных ворот, почтовых ящиков, перекраска подъездных дверей и др. Быстро и качественно. Возможна рассрочка. {Тел.} 58204407.
Скупаем поддержанные автомобили
Авторынок покупает подержанные автомобили, в любом состоянии. {Тел.} 58282298.
Дрова колотые и сложенные
Дрова колотые и сложенные: сосновые бруски, ольха и береза (25 евро, 28 евро, 35 евро). Доставка от 4 куб.м бесплатно. {Тел.} 58500218.
Березовые брикеты для отопления,
Березовые брикеты для отопления, подходят для всех видов топок, бани, котлов, каминов, печей 10кг/1.70 евро, 960кг/150 евро. Бесплатная доставка. Пеллеты, качество Premium, светлые, подходят для всех видов печей и бойлеров, 975 кг — 186 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58803535.
Культурная афиша
Киноафиша
Выбор редакции
Продуктовую помощь можно и попросить...
Выдача продуктовой помощи людям, получающих пособие по бедности, продолжается....
Европейские ценности как повод для дискуссии...
В конкурсе видеороликов победила Молли Хель. Девушка получила в награду поездку в...
+Галерея. RMK делится «грибными местами»...
День грибов прошел в Кауксиском природном центре RMK в воскресенье, 17 сентября....