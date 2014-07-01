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Среда обитания
Урбанистическое будущее Нарвы - взгляд извне

Дата публикации: Сегодня, 11:43

Студенты из более чем 10 стран в рамках проекта Urban Study Course 2017 представили 5 октября в Нарвской городской управе результаты исследования городского пространства и предложили ряд смелых проектов архитектурного развития Нарвы.

 

Урбанистическое будущее Нарвы - взгляд извне

На мастер-классе у ДК им. В Герасимова. Светлана Зайцева

 

Это был именно взгляд со стороны. В течение нескольких дней, начиная с 30 сентября, студенты изучали город, беседовали с жителями (в основном со случайными прохожими), а также представителями властей, работали в группах и на семинарах, где анализировали социальные, культурные и градостроительные вызовы нашего города и в завершение предложили на английском языке свое видение их решения.

Итоговые материалы изобиловали подробностями, зорко подмеченными будущими архитекторами в ходе работы «в поле». Так, студенты обратили внимание на «забытых» (forgotten) людей, испытывающих серьезные трудности с вхождением в новую жизнь, убедились в наличии недоверия к властным структурам, встретились с людьми, которые в силу нехватки средств не могут реализовать себя, но составляют интеллектуальный потенциал для будущего развития. В короткой реплике была подчеркнута особенность самоидентификации нарвитян: «Нарва - первый дом, Эстония - второй».

 

Урбанистическое будущее Нарвы - взгляд извне

 

При исследовании городского пространства студенты отметили недостаточное количество мест для отдыха пожилых людей, покинутые здания, однообразные жилые дома, бесхозные фабричные строения и многое другое. Зафиксировали и самый печальный факт - невосполнимую утрату исторического города, который воспринимается ныне лишь по фотографиям и в памяти, подобно фантому.

Одна из существенных проблем, по мнению молодых исследователей, наличие в городе двух частей, разделяемых железнодорожными путями и слабо связанных друг с другом. При этом район Кренгольма выглядит менее привлекательно, нежели другая половина с крупными торговыми пассажами, музеями, концертным залом, относительно ухоженными парками и т.д.

Что можно сделать? Было выдвинуто немало предложений, касающихся практически всех сфер городской жизни. В частности, студенты отметили необходимость всемерной поддержки любой инициативы снизу - этап, без которого дальнейшее совершенствование городского ландшафта просто невозможно. Для концентрации идей было предложено для начала создать виртуальную платформу, своеобразный банк данных в режиме он-лайн. Далее надлежит сосредоточиться на наиболее перспективных и наименее затратных направлениях. Например, известно, что нарвитяне любят природу и готовы участвовать в полезных мероприятиях по озеленению парковых зон Кренгольма. Все, что нужно, это всячески поддерживать, сплачивать таких людей, при необходимости обучать, создавать условия для обмена опытом, а следовательно, организовывать встречи с единомышленниками из других городов и даже стран. Собственно, в этом и заключался базовый вывод презентации: начинать следует на grass-roots level, то есть, на уровне широких масс, рядовых горожан, которые уже сами выберут для себя приемлемые способы объединения для изыскания финансовой поддержки.

 

Урбанистическое будущее Нарвы - взгляд извне

 

Что же касается архитектурных проблем, то и здесь целесообразно начинать с малозатратных проектов. Сумели же жители Цесиса (Латвия) расписать заброшенный дом и обустроить там творческий центр для художников! Разумеется, студенты учитывали в своих выводах царящие в обществе настроения, в том числе и скептические. Отсюда - пристальное внимание к непосредственному, ближайшему окружению, с которым человек или группа людей соприкасается ежедневно. Таков, например, проект «Наш сад», точнее даже садик, способный, однако, при надлежащем уходе и своевременной поддержке со стороны муниципалитета, превратиться со временем в обширный сквер.

В числе крупных проблем был отмечен недостаток общественно значимых событий в жизни города. Представленная диаграмма наглядно продемонстрировала существенную разницу между осенними (частично зимними) месяцами, традиционно насыщенными культурными мероприятиями, и оставшимся периодом года, изобилующим белыми пятнами. Между тем внедрение в ежегодную практику расширенного варианта эколого-энергетического забега, исторического фестиваля в содружестве с Ивангородом, массовых туров по Эстонии и по Финскому заливу, киносеансов под открытым небом, масштабных мероприятий на территории Кренгольма, наконец, нового праздника под названием «Огни Нарвы» (Lights of Narva), несомненно, благоприятно скажутся на увеличении потока туристов, а также инвестиций.

Презентация закончилась, но студенты продолжили работу и на следующий день, 6 октября, организовали мастер-класс в парке у ДК им. В. Герасимова, завершившийся совместным с горожанами переходом пешеходного моста, что должно было символизировать единство двух крупных районов.

 

Сергей Трохачев

Урбанистическое будущее Нарвы - взгляд извне

 

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