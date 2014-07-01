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Среда обитания
Дорог за лето стало больше

Дата публикации: Сегодня, 13:05

Очень скромная церемония с участием мэра Тармо Таммисте, председателя горсобрания Александра Ефимова и других 7 сентября возвестила об устранении невзрачного тупика в конце улицы Пушкина. Участок Кальмисту–Карьямаа, построенный в рекордно короткие сроки, соединил эту улицу с шоссе на Нарва-Йыэсуу.

 

Дорог за лето стало больше

В конце августа дорога уже функционировала.

 

Тем самым, как рассказал председатель депутатской комиссии по градостроительству и развитию Владимир Мижуй, ликвидировано интенсивное движение по улицам частного сектора, которые постоянно нуждались в асфальтировании.

Проверено — сюрпризов нет

Общая длина участка — 648 м. Ширина проезжей части — 7,5 м, а ширина пешеходно-велосипедной дорожки — 3 м. Для освещения участка установлены 37 экономичных LED светильника, поставлены дорожные знаки, сделана четкая разметка. В целом благоустроено 7500 кв. метров территории.

Отметим, что маленький праздник отнюдь не означал, что участок трассы открылся именно в этот день. Транспорт уже двигался здесь в надлежащем темпе. То есть, в начале июня только лишь начались земляные работы, а в конце августа дорога уже функционировала, будучи без всякой помпы сданной «под ключ».

Конкурс выиграла фирма Trev-2 AS, ставшая главным подрядчиком, но непосредственные работы выполнил субподрядчик OU Kohtla Ehitusteenus (руководитель Валерий Сидоренко). Специалисты этой фирмы пользовались современной техникой с компьютерным управлением, что позволило все завершить в сжатые сроки. Погода не препятствовала строительству. При необходимости сотрудники работали также и по выходным.

Как прозвучало на открытии, короткие сроки были обусловлены и слаженной работой членов депутатской комиссии по градостроительству и развитию, а также специалистов департамента городского хозяйства в лице директора Елены Скулачевой, ведущего специалиста по строительству Тоомаса Мяги и осуществлявшего технадзор Андрея Анисимова.

Остается добавить, что наконец уже можно говорить о скором появлении велосипедного сообщения Нарвы с Усть-Нарвой. Начало положено: велосипедная дорожка на вновь открытом участке соответствует всем новым требованиям безопасности. Она соединится с пешеходно-велосипедными дорожками на улицах Пушкина, Раху и Кангеласте, а также Раквере и вплоть до улицы Йыэсуу. Отсюда уже начинается маршрут до Усть-Нарвы, который насущно необходим как для прогулок, так и для развития велотуризма.

Дорожные перспективы

Новый участок удачно вписался в окружающий пейзаж. Вдоль дороги выстроены парковочные места. Можно остановиться и посетить захоронения участников Освободительной войны.

За день до открытия этой дороги, 7 сентября, рабочая группа горуправы проверила состояние только что завершенного участка Таллиннского шоссе. Прошли пешком вместе со строителями от Петровской площади до пересечения с Креэнхольми. Тут же замечались неполадки, например, скопление воды в начале одного пешеходного перехода. Шел мелкий дождь, и заведующая отделом коммунального хозяйства и строительства Татьяна Леннук в связи с этим посетовала: лучше бы был ливень, тогда более отчетливо проступили бы лужи.

Тем не менее дороги строятся и, как мы видели, достаточно быстро. Правы были древние римляне: via est vita, дорога — это жизнь. Многие их дороги, к слову, до сих пор в рабочем состоянии.

 

Сергей ТРОХАЧЕВ

Дорог за лето стало больше

 

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Комментарии (1)
avatar аtuner Сегодня, 14:53
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Друзья, а в какой тюрьме сейчас сидит Фанфара?
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