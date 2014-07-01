Дорог за лето стало больше

Среда обитанияДорог за лето стало больше
Очень скромная церемония с участием мэра Тармо Таммисте, председателя горсобрания Александра Ефимова и других 7 сентября возвестила об устранении невзрачного тупика в конце улицы Пушкина. Участок Кальмисту–Карьямаа, построенный в рекордно короткие сроки, соединил эту улицу с шоссе на Нарва-Йыэсуу.
В конце августа дорога уже функционировала.
Тем самым, как рассказал председатель депутатской комиссии по градостроительству и развитию Владимир Мижуй, ликвидировано интенсивное движение по улицам частного сектора, которые постоянно нуждались в асфальтировании.
Проверено — сюрпризов нет
Общая длина участка — 648 м. Ширина проезжей части — 7,5 м, а ширина пешеходно-велосипедной дорожки — 3 м. Для освещения участка установлены 37 экономичных LED светильника, поставлены дорожные знаки, сделана четкая разметка. В целом благоустроено 7500 кв. метров территории.
Отметим, что маленький праздник отнюдь не означал, что участок трассы открылся именно в этот день. Транспорт уже двигался здесь в надлежащем темпе. То есть, в начале июня только лишь начались земляные работы, а в конце августа дорога уже функционировала, будучи без всякой помпы сданной «под ключ».
Конкурс выиграла фирма Trev-2 AS, ставшая главным подрядчиком, но непосредственные работы выполнил субподрядчик OU Kohtla Ehitusteenus (руководитель Валерий Сидоренко). Специалисты этой фирмы пользовались современной техникой с компьютерным управлением, что позволило все завершить в сжатые сроки. Погода не препятствовала строительству. При необходимости сотрудники работали также и по выходным.
Как прозвучало на открытии, короткие сроки были обусловлены и слаженной работой членов депутатской комиссии по градостроительству и развитию, а также специалистов департамента городского хозяйства в лице директора Елены Скулачевой, ведущего специалиста по строительству Тоомаса Мяги и осуществлявшего технадзор Андрея Анисимова.
Остается добавить, что наконец уже можно говорить о скором появлении велосипедного сообщения Нарвы с Усть-Нарвой. Начало положено: велосипедная дорожка на вновь открытом участке соответствует всем новым требованиям безопасности. Она соединится с пешеходно-велосипедными дорожками на улицах Пушкина, Раху и Кангеласте, а также Раквере и вплоть до улицы Йыэсуу. Отсюда уже начинается маршрут до Усть-Нарвы, который насущно необходим как для прогулок, так и для развития велотуризма.
Дорожные перспективы
Новый участок удачно вписался в окружающий пейзаж. Вдоль дороги выстроены парковочные места. Можно остановиться и посетить захоронения участников Освободительной войны.
За день до открытия этой дороги, 7 сентября, рабочая группа горуправы проверила состояние только что завершенного участка Таллиннского шоссе. Прошли пешком вместе со строителями от Петровской площади до пересечения с Креэнхольми. Тут же замечались неполадки, например, скопление воды в начале одного пешеходного перехода. Шел мелкий дождь, и заведующая отделом коммунального хозяйства и строительства Татьяна Леннук в связи с этим посетовала: лучше бы был ливень, тогда более отчетливо проступили бы лужи.
Тем не менее дороги строятся и, как мы видели, достаточно быстро. Правы были древние римляне: via est vita, дорога — это жизнь. Многие их дороги, к слову, до сих пор в рабочем состоянии.
Сергей ТРОХАЧЕВ
Дежурный по городу
Задайте вопрос вице-мэру по социальным вопросам...
У вас есть возможность задать вопросы Татьяне Пацановской....
В мире
Машины- «утопленники» из США могут появиться в Эстонии...
Союз предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей ( АМТЕL ) в понедельник выступил с...
Среди пострадавших от взрыва в Лондоне оказался и один...
Источники в силовых структурах сообщают, что они установили личность подозреваемого....
ДОПОЛНЕНО. В метро Лондона прогремел взрыв...
В Лондоне на станции метро "Парсонс-Грин" прогремел взрыв....
Есть анекдот!
Шампунь против!...
Шампунь против выпадения волос. В принципе, я тоже......
ОТБОРное видео
Объявления
Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк
3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 40000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929
Продам 1-комн. квартиру на ул. Креэнхольми
1-комн. квартиру с отдельной спальней на ул. Креэнхольми, 30. 32 м2, после ремонта, большой балкон, кухня перенесена в гостиную, стеклопакеты, натяжные потолки, встроенная кухня, душевая кабина. Низкие коммунальные платежы. Рядом Maxima и бывшая 6-ая школа. {Тел.} 58416143.
Искусственные цветы на все случаи жизни!
Цены начиная с 0,50 до 20 евро. В продаже имеются также красивые композиции из искусственных цветов. Тел.: 56910699.
Натяжные потолки.
Натяжные потолки. Дешево. 58416143
Продам автомобиль Reno-Master
Reno-Master L-1 H-1, 2.5 DCI. Цена 2000 евро. {Тел.} 53303644.
Подстилка для домашних питомцев
Наполнитель/подстилка для кошек, кроликов, хомяков, птиц 10кг/3.75 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58500788.
Цветы "бархатцы"
Цветы "бархатцы", желтой и пестрых расцветок, 1 евро/шт. {Тел.} 56910699.
Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде
2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929
Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве
Грузоперевозки. Недорого. Эстония. Россия. 53303644
Изготовление дверей и ворот
Изготовление металлических дверей, гаражных ворот, почтовых ящиков, перекраска подъездных дверей и др. Быстро и качественно. Возможна рассрочка. {Тел.} 58204407.
Скупаем поддержанные автомобили
Авторынок покупает подержанные автомобили, в любом состоянии. {Тел.} 58282298.
Дрова колотые и сложенные
Дрова колотые и сложенные: сосновые бруски, ольха и береза (25 евро, 28 евро, 35 евро). Доставка от 4 куб.м бесплатно. {Тел.} 58500218.
Березовые брикеты для отопления,
Березовые брикеты для отопления, подходят для всех видов топок, бани, котлов, каминов, печей 10кг/1.70 евро, 960кг/150 евро. Бесплатная доставка. Пеллеты, качество Premium, светлые, подходят для всех видов печей и бойлеров, 975 кг — 186 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58803535.
Культурная афиша
Киноафиша
Выбор редакции
Маргарита Коор: «Нарвитяне сами могли бы создать себе...
1 сентября, после летних каникул за школьные парты сядут не только дети....
Булыжной мостовой не будет...
Здравствуйте, уважаемая редакция! Снова беспокою вас в связи с ситуацией с булыжной...
«Город королей» или старая Нарва в изложении Александра...
Участники пешей экскурсиио имели возможность увидеть как выглядели знакомые места города....