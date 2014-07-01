Государство не заинтересовано в сохранении дома культуры Герасимова в Нарве

Дата публикации: Сегодня, 12:20

Фото из архива "ВП"

Как сообщает портал rus.err.ee, государство не хочет брать под охрану главную нарвскую развалину - бывший дом культуры Герасимова. Зато охранный статус получат цеха мебельной фабрики. Всего в нарвском списке советского архитектурного наследия – 23 объекта. Среди них – 12-этажка, жилой дом-водонапорная башня, трубы Балтийской электростанции и здание центральной библиотеки. Первым из этого списка государственную охранную грамоту получило здание нарвского вокзала.

"Государство не хочет брать под охрану такие объекты, которые либо уже разрушены, либо разваливаются. Таких объектов под охраной уже довольно много и, наверно, государство не хочет, чтобы их стало больше", - пояснил старший инспектор по защите памятников старины Нарвы Мадис Туудер.

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