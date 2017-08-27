Нарва продолжает убеждать в своей красоте через конкурс

Среда обитанияНарва продолжает убеждать в своей красоте через конкурс
20-й, юбилейный. сезон конкурса «Красивый дом Эстонии» оказался весьма результативным для нарвитян: АО «Накро» стало победителем в одной из категорий, а городской садовник получила орден Эстонского союза благоустройства.
Закладывая сад на территории «Накро» много лет назад, Александр Брокк не предполагал, что когда-то в том числе и за него будет получать награду из рук президента Эстонии. Фото: Тимо АРБЕЙТЕР
Уже второй раз
В минувшее воскресенье, 27 августа, в Валга состоялась церемония награждения победителей конкурса, в которой приняла участие президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд. «Красивый дом» - единственный всеэстонский конкурс, патроном которого является президент страны. В соответствии со сложившейся традицией, глава государства лично награждает победителей конкурса.
В круг награждаемых прежде всего входят 3 объекта, представленных городом или уездом в качестве победителей местного конкурса. В 2017 году нарвская оценочная комиссия признала таковыми садовый участок по ул. Лехисе, 40 в садоводческом товариществе «Светофор» (категория «Частные дома и садовые участки», владельцы Наталья и Андрей Павловы); зону отдыха Йоаорг (категория «Территории социальных, производственных, бизнес-объектов и образовательных учреждений», оператор ЦУ «Нарва Линна Арендус»).
|К награждению в рамках конкурса «Красивый дом Эстонии 2017» были представлены 67 участников: это дома, самоуправления, предприятия, другие объекты.
Самый же значительный успех выпал на долю АО «Накро»: оно стало победителем в одной из номинаций республиканского конкурса («Территории социальных, производственных, бизнес-объектов и образовательных учреждений», руководитель предприятия Александр Брокк). Напомним, что подобного признания в 2008 году было удостоено еще одно нарвское предприятие - «Балтийские электростанции».
Яблоневый сад приносит плоды
По словам руководителя Нарвского отделения Эстонского Союза благоустройства Людмилы Мориной, представлявшей нарвских кандидатов на оценочной комиссии республиканского конкурса, ситуация с АО «Накро» - это тот редкий случай, когда у членов комиссии по поводу победителя не было разногласий.
- Комиссия пришла в восхищение от того, как может выглядеть промышленная территория … Их очень расположило, что все это делается в частном технопарке, каковой, кстати, в Эстонии пока только один, - поясняет Людмила Морина.
Не раскроем большого секрета, если скажем, что технопарк Александра Брокка давно уже стал «презентационной частью» промышленного сектора Нарвы. Что количество гостей, посетивших его, в том числе и высокопоставленных, может сделать честь любому экскурсионному объекту: здесь всегда порядок, чистота и… красота. Аккуратные газоны, цветы и даже собственный яблоневый сад, добросовестный уход за которым виден невооруженным глазом.
Важно и то, что благоустройством на «Накро» занимаются не ради престижа, но прежде всего для самоощущения и удобства работающих здесь людей. К примеру, на территории имеется симпатичная беседка, где можно провести свой обеденный перерыв, в том числе и пообедать, есть теплица, где можно посадить свое, персональное, растение.
Людмила Морина уже 10 лет занимается благоустройством города.
Конкурс заканчивается и сразу начинается
На церемонии в Валга были награждены и три члена Совета уполномоченных представителей Эстонского Союза благоустройства, в том числе руководитель Нарвского отделения Людмила Морина. Как было отмечено - за заслуги в деле развития и пропаганды движения благоустройства. Нарвитянка, которая к тому же является городским садовником, притом весьма успешным, удостоена серебряного ордена Союза.
Нарва участвует в конкурсе «Красивый дом Эстонии» 18-й год, и, считает Людмила Морина, довольно успешно.
- Уполномоченные Союза приезжали к нам уже 2 раза — в 2008 и в 2015 годах, - говорит руководитель Нарвского отделения. - И каждый раз они отмечали, что в Нарве произошли очень большие изменения. Действительно, столько в последнее время в городе появилось цветочных вазонов, посадок, летом — цветочных клумб…
Не лишне заметить — не без участия Людмилы Мориной, уже 10 лет занимающейся благоустройством города в качестве специалиста Нарвской горуправы. При этом предметом ее особой заботы является конкурс «Красивый дом Эстонии», ведь от того, как ты организуешь процесс, тоже в немалой степени зависит, получат ли нарвитяне заслуженное признание.
А впереди — новое событие. Людмила Морина напоминает: 30 сентября в Нарвской горуправе пройдет церемония награждения победителей городского конкурса «Красивый дом».
Татьяна Завьялова
Смотрите также, что писали СМИ Эстонии о приезде президента Керсти Кальюлайд в Нарву:
видео на сайте err.ee
видео, материал "Актуальной камеры"
Далее фото садового домика семьи Павловых, которые стали победителями в категории «Частные дома и садовые участки» .
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