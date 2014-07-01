Новый «нерегулярный» и единственный в Эстонии

Среда обитанияНовый «нерегулярный» и единственный в Эстонии
Новый парк, заявленный как подарок от Нарвы к столетию Эстонского государства станет первым в Эстонии нерегулярным парком, который будет развиваться и изменяться в рамках народной инициативы.
Новый городской парк предлагается разбить на пустыре за Спортхоллом. Светлана Зайцева
Слово за депутатами
Конечно, всё это станет возможным, если на сессии городского собрания депутаты поддержат проект и внесут его в Программу развития города.
Напомним, идея создания первого за последние 60 лет нового городского парка в Нарве вышла, что называется, из народа, объединив несколько инициатив.
Председатель городского собрания Александр Ефимов, выступивший на семинаре для председателей КТ «Новая жизнь твоего двора», не скрывает, что мнения у горожан и депутатов по поводу возведения нового парка есть разные:
- Так всегда бывает в отношении любого нового масштабного проекта, но я постараюсь убедить своих коллег на сессии городского собрания в сентябре внести этот проект в Программу развития города. На самом деле городское собрание уже поддержало эту идею, выделив 15 тысяч евро на составление ландшафтного проекта и 30 тысяч на формирование части парка, отведённой для посадок национально-культурных обществ Ида-Вирумаа, и высадки деревьев уже в октябре этого года - сказал он нашей газете.
Первый «нерегулярный»
Первые посадки, действительно, запланированы на осень этого года, когда представители национально-культурных обществ Ида-Вирумаа высадят деревья, символизирующие разные национальности. Весной 2018 года планируется заложить центральную часть «народного» парка и высадить 100 дубов силами горожан.
Проектом предусмотрено создание и детской площадки, и места для выгула собак, и сцены для выступления творческих коллективов. Обсуждается возможность сооружения открытого летнего кинотеатра и использование парка зимой…
Возможны различные варианты развития парковой зоны, и многое будет зависеть от нарвитян, которые пожелают принять непосредственное участие в посадках и уходе за растениями. Можно будет посадить «семейное» дерево или отметить посадкой выпуск школы, можно поделиться «лишними» цветами и кустами, растущими у вашего дома: Владимир Наумов и Наталья Полякова, представляющие некоммерческое объединение Uus Sild, готовы взять на себя работу по координации высадки растений.
По словам главного архитектора Нарвы Ивана Сергеева, идея парка вызвала восхищение у архитекторов и проектировщиков из архитектурного бюро AB Artes Terrae, занятых разработкой проекта: «Это первый и единственный на настоящий момент в Эстонии так называемый «нерегулярный» парк, то есть, создаваемый с возможностью развития и изменения структуры посадок, а не статичный, высаженный раз и навсегда по чёткому плану».
Инициатива жителей может принести в город деньги
По мнению специалистов, на создание парка в запланированном объёме может потребоваться от 5 до 10 лет. Владимир Наумов, являющийся координатором проекта Совета Министров Северных стран «Народные парки» говорит, что расходы на его создание не лягут исключительно на плечи нарвских налогоплательщиков.
- Наше MTÜ Uus Sild получило от Совета Министров Северных стран финансирование для первоначальных шагов. У нас также имеется предварительная договорённость с фондами, как европейскими, так и местными (речь идёт о Фонде поддержки инвестиций в окружающую среду KIK), о дальнейшей поддержке создания «народного» парка и прочих экологических проектах, направленных на благоустройство дворовых территорий. В сентябре мы ждём в гости наших партнёров из Дании и России, которые познакомятся с ландшафтно-архитектурными возможностями Нарвы и тем, как продвигаются наши проекты. Чем больше нарвитян проявят инициативу и включатся в совместную работу, тем выше наши общие шансы на получение средств из различных источников для развития города, - говорит В. Наумов.
Софья Боборенко
Дежурный по городу
Задайте вопрос вице-мэру по вопросам образования, культуры...
На вопросы читателей «Виру Проспект» ответит Вячеслав Коновалов...
В мире
Глава Samsung Electronics приговорен к 5 годам тюрьмы...
Решение суда может стать существенным ударом для Samsung Electronics....
Германия вернула большую часть золотого запаса...
Германия вернула из зарубежных хранилищ около 1710 тонн золота....
США объявили о приостановке выдачи виз по всей России...
Эта процедура возобновится 1 сентября в Москве....
Есть анекдот!
Что нужнее всего в Петербурге?...
Опрос общественного мнения по вопросу "что нужнее всего в Петербурге?" дал следующие...
ОТБОРное видео
Объявления
Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк
3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 40000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929
Продам 1-комн. квартиру на ул. Креэнхольми
1-комн. квартиру с отдельной спальней на ул. Креэнхольми, 30. 32 м2, после ремонта, большой балкон, кухня перенесена в гостиную, стеклопакеты, натяжные потолки, встроенная кухня, душевая кабина. Низкие коммунальные платежы. Рядом Maxima и бывшая 6-ая школа. {Тел.} 58416143.
Искусственные цветы на все случаи жизни!
Цены начиная с 0,50 до 20 евро. В продаже имеются также красивые композиции из искусственных цветов. Тел.: 56910699.
Натяжные потолки.
Натяжные потолки. Дешево. 58416143
Продам автомобиль Reno-Master
Reno-Master L-1 H-1, 2.5 DCI. Цена 2000 евро. {Тел.} 53303644.
Подстилка для домашних питомцев
Наполнитель/подстилка для кошек, кроликов, хомяков, птиц 10кг/3.75 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58500788.
Цветы "бархатцы"
Цветы "бархатцы", желтой и пестрых расцветок, 1 евро/шт. {Тел.} 56910699.
Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде
2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929
Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве
Грузоперевозки. Недорого. Эстония. Россия. 53303644
Изготовление дверей и ворот
Изготовление металлических дверей, гаражных ворот, почтовых ящиков, перекраска подъездных дверей и др. Быстро и качественно. Возможна рассрочка. {Тел.} 58204407.
Скупаем поддержанные автомобили
Авторынок покупает подержанные автомобили, в любом состоянии. {Тел.} 58282298.
Дрова колотые и сложенные
Дрова колотые и сложенные: сосновые бруски, ольха и береза (25 евро, 28 евро, 35 евро). Доставка от 4 куб.м бесплатно. {Тел.} 58500218.
Березовые брикеты для отопления,
Березовые брикеты для отопления, подходят для всех видов топок, бани, котлов, каминов, печей 10кг/1.70 евро, 960кг/150 евро. Бесплатная доставка. Пеллеты, качество Premium, светлые, подходят для всех видов печей и бойлеров, 975 кг — 186 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58803535.
Культурная афиша
Киноафиша
Выбор редакции
В хлопковых складах знаменитой мануфактуры появится...
Увидеть машины позапрошлого века - всё это будет доступно для посетителей....
Наш дорогой Тоша...
По вечерам покупатели торгового центра Fama могут слышать пронзительный крик....
Учебные заведения должны оставаться политически нейтральными...
В этом году в выборах впервые принимают участие молодые люди в возрасте 16-17 лет....