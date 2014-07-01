Новый «нерегулярный» и единственный в Эстонии

Дата публикации: Сегодня, 10:44

Новый парк, заявленный как подарок от Нарвы к столетию Эстонского государства станет первым в Эстонии нерегулярным парком, который будет развиваться и изменяться в рамках народной инициативы.

Новый городской парк предлагается разбить на пустыре за Спортхоллом. Светлана Зайцева

Слово за депутатами

Конечно, всё это станет возможным, если на сессии городского собрания депутаты поддержат проект и внесут его в Программу развития города.

Напомним, идея создания первого за последние 60 лет нового городского парка в Нарве вышла, что называется, из народа, объединив несколько инициатив.

Председатель городского собрания Александр Ефимов, выступивший на семинаре для председателей КТ «Новая жизнь твоего двора», не скрывает, что мнения у горожан и депутатов по поводу возведения нового парка есть разные:

- Так всегда бывает в отношении любого нового масштабного проекта, но я постараюсь убедить своих коллег на сессии городского собрания в сентябре внести этот проект в Программу развития города. На самом деле городское собрание уже поддержало эту идею, выделив 15 тысяч евро на составление ландшафтного проекта и 30 тысяч на формирование части парка, отведённой для посадок национально-культурных обществ Ида-Вирумаа, и высадки деревьев уже в октябре этого года - сказал он нашей газете.

Первый «нерегулярный»

Первые посадки, действительно, запланированы на осень этого года, когда представители национально-культурных обществ Ида-Вирумаа высадят деревья, символизирующие разные национальности. Весной 2018 года планируется заложить центральную часть «народного» парка и высадить 100 дубов силами горожан.

Проектом предусмотрено создание и детской площадки, и места для выгула собак, и сцены для выступления творческих коллективов. Обсуждается возможность сооружения открытого летнего кинотеатра и использование парка зимой…

Возможны различные варианты развития парковой зоны, и многое будет зависеть от нарвитян, которые пожелают принять непосредственное участие в посадках и уходе за растениями. Можно будет посадить «семейное» дерево или отметить посадкой выпуск школы, можно поделиться «лишними» цветами и кустами, растущими у вашего дома: Владимир Наумов и Наталья Полякова, представляющие некоммерческое объединение Uus Sild, готовы взять на себя работу по координации высадки растений.

По словам главного архитектора Нарвы Ивана Сергеева, идея парка вызвала восхищение у архитекторов и проектировщиков из архитектурного бюро AB Artes Terrae, занятых разработкой проекта: «Это первый и единственный на настоящий момент в Эстонии так называемый «нерегулярный» парк, то есть, создаваемый с возможностью развития и изменения структуры посадок, а не статичный, высаженный раз и навсегда по чёткому плану».

Инициатива жителей может принести в город деньги

По мнению специалистов, на создание парка в запланированном объёме может потребоваться от 5 до 10 лет. Владимир Наумов, являющийся координатором проекта Совета Министров Северных стран «Народные парки» говорит, что расходы на его создание не лягут исключительно на плечи нарвских налогоплательщиков.

- Наше MTÜ Uus Sild получило от Совета Министров Северных стран финансирование для первоначальных шагов. У нас также имеется предварительная договорённость с фондами, как европейскими, так и местными (речь идёт о Фонде поддержки инвестиций в окружающую среду KIK), о дальнейшей поддержке создания «народного» парка и прочих экологических проектах, направленных на благоустройство дворовых территорий. В сентябре мы ждём в гости наших партнёров из Дании и России, которые познакомятся с ландшафтно-архитектурными возможностями Нарвы и тем, как продвигаются наши проекты. Чем больше нарвитян проявят инициативу и включатся в совместную работу, тем выше наши общие шансы на получение средств из различных источников для развития города, - говорит В. Наумов.

Софья Боборенко