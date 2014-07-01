Среда обитания«Ледовское» вместо дедовского
В Нарве появилось уличное освещение высокого европейского уровня, на днях в городе было установлено 45 энергосберегающих LED-светильников. В этом случае повезло водителям, регулярно пользующимся автотрассой, проходящей по улице Кадастику.
Тармо Таммисте, Александр Ефимов, Римма Алексеева: на электростанции и в технопарки можно ехать безопасно. Татьяна Завьялова
7 лет почти без забот
Затраты на реализацию проекта, который руководство Нарвы презентовало в минувшую среду - 58 тыс.350 евро, их полностью покрыл город.
На установку 45 новых светильников потребовалось 2 месяца. Вообще же, как отметил Александр Володченков, руководитель АО Elektro-Sistem (Кохтла-Ярве), занимавшегося строительной частью проекта, его фирме просто повезло. Известно, что Нарва расположена на скале, в этом же случае слой земли для установки опор оказался достаточным, но они буквально стоят на плите.
- Иначе мы бы долбили, а не копали, что, разумеется, повлияло бы и на трудозатраты, - прокомментировал г-н Володченков.
Нетрудно понять опасения руководителя, поскольку утвержденная стоимость проекта оказалась весьма скромной — вероятно, сыграло роль то, что в конкурсе приняло участие 9 фирм (4 из них нарвские). Тем не менее, по заверениям Александра Володченкова, заказчик получил достойный результат.
Новые светильники, обладая высокими потребительскими качествами — такими как четкость цветопередачи, энергоэффективность, отличаются большей экономичностью и сроком эксплуатации. Фирма-изготовитель (кстати, местная, из Харьюмаа), дает на свое оборудование 7 лет гарантии. За это время светильник полностью себя окупает и зарабатывает на новый (ремонту он не подлежит, его можно только заменить). При этом все же не стоит забывать про обслуживание «леда»: такие светильники, как и все другие модели, надо мыть, проверять контактные соединения и т. д.
Кадастику рулит!
Самым примечательным на Кадастику объектом можно назвать карьер, который нарвитянам известен как неофициальный пляж. В таком случае выбор улицы может показаться странным, ведь проблемы с освещенностью есть даже в достаточно многолюдных местах Нарвы...
Но, считает руководство города, которое на презентации представляли мэр Тармо Таммисте и председатель горсобрания Александр Ефимов, улица Кадастику (2 километра дороги с интенсивным движением) давно нуждалась в освещении и хорошо, что ее удалось оборудовать на таком высоком уровне.
На вопрос о том, появится ли здесь пешеходная дорожка, раз уж Кадастику так резко облагородилась, было сказано, что это будет зависеть от того, найдутся ли на нее средства в городском бюджете следующего года. Но появление велодорожки, считает директор Департамента экономики и развития Нарвы Георгий Игнатов, реально: этот отрезок входит в сеть велосипедных дорожек, строительство которых не за горами. Когда будет отремонтирована сама автотрасса, вернее, ее проблемные участки — на этот вопрос четкого ответа не прозвучало.
В Нарве, как было сказано, это первый объект, построенный по новым требованиям, утвержденным горуправой. Они касаются, в первую очередь, самих светильников, а также опор - на Кадастику столбы полностью металлические.
- Хотелось бы, чтобы весь город через какое-то время оказался освещен такими светильниками, - говорит Тармо Таммисте.
У самоуправления, отметил мэр, есть план модернизации системы освещения по всему городу. Более скорой его реализации мог бы способствовать проект, который уже подавался Департаментом экономики и развития в один из инвестиционных фондов. Но в рамках первого тура он поддержки не нашел. Теперь с учетом сделанных замечаний проект готовится на 2-й тур.
Пока — сотая часть
45 светильников — это лишь сотая часть имеющегося в Нарве уличного оборудования. Но, по оценке старшего специалиста по коммунальным вопросам Нарвской горуправы Риммы Алексеевой, уровень освещенности в городе поступательно повышается, по крайней мере так происходит последние 4 года. В бюджете для этого закладываются, кажется, довольно скромные суммы: в этом году, к примеру, выделено порядка 100 тыс. евро. Однако везде уже нам служат лед-лампы, более энергоэффективные и экономичные, чем прежние, натриевые светильники.
Самыми «больными» местами в Нарве, то есть плохо освещенными, специалист признает пешеходную дорожку по пр. Кангеласте — от магазина Espak до магазина “1000 мелочей”, а также от ТЦ Fama до магазина «Авангард». Вообще же темными остаются в городе примерно 5 процентов от нуждающихся в освещении территорий. В число первоочередных задач входит также замена бетонных столбов, доставшихся нам еще с советских времен, и уже, порой, на глазах рассыпающихся.
В рамках плана сейчас в Нарве идет обустройство светильниками детских площадок в нескольких детских садах. Тоже новое слово: пусть дети получат возможность играть на улице и в темное время суток... Современные светильники появились недавно на Кренгольмском проспекте, на аллее Пяхклимяэ, в парках Выйду и Герасимова, на ул. Рая, на ул. Пильве, у тренажерной площадки на Речном променаде, у Дома детского творчества, на парковке у Шведского льва. На очереди — пешеходная дорожка на Кангеласте.
А вот как все эти блага мы будем обращать себе на пользу — это другой вопрос. Давайте пройдемся по верхнему променаду: изящные фонари светить не хотят ни в какую, и уже довольно давно. Интересно, почему?
- Причины могут быть разными: вандализм, поломка, технический сбой, - говорит Римма Алексеева. - То, что оборудование перестало работать, не всегда можно установить быстро, особенно в “светлые” месяцы. Поэтому если наши горожане столкнулись с такой проблемой, самое правильное - оперативно проинформировать обслуживающую фирму. Можно также обратиться в горуправу, ваш сигнал мы без внимания не оставим.
Наша справка:
Обслуживанием системы уличного освещения в Нарве занимается Viru RMT OÜ (тел.: 56266683). Специалисту горуправы звонить по тел.: 3599214.
Татьяна Завьялова
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