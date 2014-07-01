Заключен договор на строительные работы по реконструкции Темного сада

Среда обитанияЗаключен договор на строительные работы по реконструкции Темного сада
17 августа Департамент городского развития и экономики заключил договор с фирмой Sinear OÜ на выполнение строительных работ по реконструкции Темного сада. Стоимость строительных работ составит 972 554 евро. Надзор по строительным работам будет осуществляться фирмой AS Infragate Eesti.
Памятник красным стрелкам вильяндийского коммунистического полка в Темном саду. Фото с сайта stena.ee
Проект предусматривает реконструкцию парка, находящегося рядом с казематами бастиона «Виктория». В парке будет построена беседка, реконструированы парковые дорожки и лестницы, построено наружное освещение, установлены видеокамеры, парковые скамейки, урны и вазоны.
Санитарная обрезка деревьев и ликвидация шести больных деревьев будет выполнена в зимний период, а весной 2018-го, будет произведена посадка кустов, деревьев, цветов.
В центре парка (ближе к входу) будет построена маленькая площадка для выступлений, где в летнее время можно проводить культурные мероприятия. Недалеко от входа в казематы бастиона «Виктория» предусмотрено место для установки киоска с мороженым.
Строительные работы начнутся в сентябре этого года, и по плану реализация проекта должна завершиться к концу лета 2018 года.
Проект поддерживает Фонд содействия развитию предпринимательства EAS из средств Европейского фонда регионального развития в рамках программы «Устойчивого развития городов Ида-Вирумаа». Общая сумма проекта составляет 1 073 142 евро, из которых сумма поддержки фонда - 912 171 eвро (85%) и доля самофинансирования города - 160 971 евро (15%).
Нелли Буйницкая,
Нарвская горуправа
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