Жители Кренгольмского района просят власти взять парк у ДК им. Герасимова под свою ответственность

Дата публикации: Вчера, 10:35

«Не хотим быть захолустьем!» - c таких слов началась встреча инициативной группы председателей КТ Кренгольмского района с председателем Нарвского городского собрания Александром Ефимовым. Суть обращения предельно проста: жители просят не забывать район, созданный когда-то для работников промышленного гиганта, и закладывать в городской бюджет средства для его благоустройства и развития.

Два председателя КТ выступили представителями Кренгольмского района на встрече с председателем горсобрания. Светлана Зайцева

Встреча состоялась по инициативе Ирины Ивановой, председателя КТ дома Йоала 10/12 и Ольги Никитиной, председателя КТ домов по ул. Герасимова, 12 и 20. Они передали ходатайство, подписанное и другими председателями квартирных товариществ, ставшими в силу обстоятельств выразителями воли народа.

- Мы находимся в части города, которая приобрела черты депрессивного района в связи с закрытием крупнейшего нарвского предприятия. Более половины жителей наших домов - это бывшие работники Кренгольма, пережившие, прямо скажем, трагедию в 2008-2009 годах. Выживали тогда, как могли. Теперь же наш район постепенно превращается в захолустье, а нам бы хотелось, чтобы городские власти не обделяли нас вниманием и вкладывали такие же деньги в развитие района, как это делается в других частях Нарвы, - высказала мнение многих кренгольмцев Ирина Иванова.

На встрече затронули и такую тему, как достойное содержание памятников, которые находятся на территории парка и сейчас буквально заросли травой. Это бюсты Василия Герасимова, революционера и борца за права рабочих, в честь которого и был назван ДК, а также кренгольмцев и революционеров Августа Абеля и Фёдора Афанасьева. К памятнику, посвященному памяти погибших и не вернувшихся с войны жителей из Принаровских деревень, постоянно приходят люди, 9 мая возлагают цветы. Если бы здесь, говорят председатели КТ, разбить приличный цветник, заасфальтировать территорию вокруг, то и общий вид парка стал бы менее запущенным, а настроение у кренгольмцев - более позитивное.

О бедной «Гераське» замолвите слово

Председатели КТ предлагают начать с малого: привести в порядок один из старейших парков Нарвы – у бывшего ДК им. Василия Герасимова. Он не просто не ухожен, но, по мнению жителей района, может представлять угрозу для жизни людей: деревья в нём в основном старые, большие тяжёлые ветки ломаются, особенно во время сильных ветров, такая упадет - не миновать беды. Покрытие дорожек давно износилось. Привести в порядок нужно и скамейки.

– Спасибо, в этом году привезли свежий песок на детскую площадку. Но хотелось бы, чтобы в 2018 году городские власти выделили бы деньги и привели весь парк в порядок. Пусть не сразу, но регулярно занимались бы им, - говорит Ирина Иванова.

По словам жителей района, пожилые люди и дети, несмотря на заброшенность парка, всё равно собираются в нем. К сожалению, местом обитания он стал и для незанятой молодёжи, любителей алкоголя, вандалов всех мастей. Об этом не раз писала и наша газета (см., например, статью от 9 апреля 2015 года “Гераська” горит, потому что продолжает жить»).





Частный собственник готов уступить «Гераську» городу, но — только за 2 миллиона евро. Светлана Зайцева

Три собственника на один парк

Парк у «Гераськи» разбит на части, принадлежащие разным собственникам. Есть в нем городская часть; расположенная внутри городского участка танцплощадка находится в частных руках, сам ДК и значительная часть парка принадлежат собственнику из Твери.

Присутствовавшая на встрече Ольга Никитина, являющаяся ещё и членом городской комиссии по квартирным товариществам, отмечает, что некоторые работы по благоустройству парка городом проведены, например, здесь появилось новое освещение, часть травы скосили, частично обрезали кусты и деревья, но этого, на ее взгляд, мало.

- Та часть парка, за которую отвечает город, находится в нормальном состоянии, а вот на частной территории трава уже в рост взрослого человека, фонари буквально утопают в ней. У детской площадки нет освещения, а ведь приближается тёмный период года, и безопасность детей должна стоять на первом месте, - говорит Ольга Никитина и интересуется: ведет ли город переговоры о благоустройстве с собственниками парковых территорий?

По словам А. Ефимова, у российского предпринимателя, когда-то давно выкупившего здание ДК, в Твери есть точно такой же Дом культуры, и тот успешно работает, принося прибыль. (Если полистать подшивку старых газет, можно найти сообщения о том, что ДК им. Герасимова планировалось использовать под казино для любителей игры из Санкт-Петербурга – прим. ред.)

- Нарвские городские власти на протяжении многих лет не раз обращались к собственнику здания, писали, даже ездили для переговоров. Собственник готов продать объект, но обозначил цену в 2 миллиона евро. Для городского бюджета это неподъёмная сумма. Знаю, что даже епископ Нарвский и Причудский Лазарь обращался к нему с просьбой от епархии продать ДК, но цена не изменилась, - рассказал на встрече с председателями КТ А. Ефимов.

У собственника бывшей танцплощадки, по словам председателя горсобрания, нет планов развивать этот объект и нет денег на снос здания. Последний раз с ним связывались примерно два года назад, когда возникла идея хотя бы красиво разрисовать стены танцплощадки - граффити оживили бы пейзаж. Собственник против этого не возражал.

- Но есть ли смысл этим заниматься, если бывшая танцплощадка стала пристанищем для алкоголиков, которые постоянно выламывают проёмы в стене? - засомневались представители кренгольмцев и предложили пригласить собственника на собрание с местными жителями и обсудить варианты существования танцплощадки или ее сноса.

- Может, жителям он скажет что-то конкретное, - надеются они.

У парка Победы, безусловно, есть большой потенциал, чтобы вновь стать украшением Кренгольмского района. Светлана Зайцева

“Штрафуйте!”

- Почему местные власти не штрафуют недобросовестных собственников недвижимости, не обязывают содержать свою собственность в порядке, как того требует закон? К примеру, владелец здания бывшего детского сада по адресу Герасимова, 5 находится в Италии, но в Эстонии действует его представитель. В прошлом году собственник ещё нашёл средства на обслуживание территории вокруг здания и закладку окон, так как в здании были крысы, собирались бомжи, но в этом году – тишина. В Таллинне как-то серьёзнее занимаются этим вопросом, - полагает Ирина Иванова.

Чиновники не дорабатывают, соглашается Александр Ефимов и говорит, что нерадивым владельцам надо не давать жить спокойно и постоянно, а не эпизодически напоминать о необходимости содержать свою собственность в порядке, штрафовать. Но всё не так просто, как кажется на первый взгляд.

- Не так давно встречались с Вадимом Белобровцевым, старейшиной таллиннского района Кристине, обсуждали вопрос автохлама и развалин. И у них есть сложности. В нашем государстве конкурируют два права: право собственности, закреплённое в Конституции, и с другой стороны – наше право жить в благоприятной среде. Из практики скажу, что в суде чаще всего побеждает право собственности. Нарва уже пыталась провести принудительное отчуждение здания на ул. Космонауди, 6 (за Кересе центром), но город, к сожалению, суд проиграл. У собственника «Гераськи» нет никаких обязательств перед городом по внесению инвестиций, поэтому нет и рычагов давления, - объясняет А. Ефимов.

- Если не можете воздействовать, так хотя бы скашивайте траву, а ещё лучше – возьмите всю территорию парка под свою ответственность, - предлагают кренгольмцы местным властям.

Осуществлять по частям

Председатель горсобрания напомнил, что в последнее время было предпринято местными властями в Кренгольмском районе для его оживления. Например, в здание бывшей Шестой школы переехали национально-культурные общества Нарвы и Нарвская художественная школа. Две новые детские площадки из трёх, построенных в этом году, располагаются как раз на территории Кренгольмского района.

Как сказал на встрече с председателями КТ Александр Ефимов, он, безусловно, рад инициативе гражданских активистов (читай - избирателей), ведь это даёт возможность аргументировать необходимость расходов в городском бюджете на следующий год. По его словам, недавно он и депутат городского собрания, председатель комиссии по градостроительству и развитию Владимир Мижуй побывали вместе с чиновниками в парке у ДК им. Герасимова.

- Департамент развития и экономики Нарвы в 2014 году подготовил проект по привлечению денег на реконструкцию парка из европейских фондов, однако получить финансирование не удалось, - рассказал председатель городского собрания. - Думаем перенаправить этот проект в Департамент городского хозяйства Нарвской горуправы, чтобы специалисты познакомились с ним и составили план по его реализации. Понятно, что сразу всё осуществить не получится - слишком большая нагрузка на городской бюджет. Проект нужно разбивать на части и поэтапно выполнять. Единственное, что можно сделать в этом году – заложить средства в бюджет на следующий год.

- Думаю, надо начинать с дорожек, - предложил председатель горсобрания.

Стены танцплощадки хотели украсить граффити. Но дело в том, что вандалы постоянно их ломают. Светлана Зайцева

Новая площадка

- Будем считать, что начало положено. Маленькими шажками к чему-нибудь хорошему и придём. Мы планируем и дальше настаивать на развитии нашего района, - выражают сдержанный оптимизм Ирина Иванова и Ольга Никитина после встречи с председателем горсобрания.

А надо сказать, некоторый опыт претворения в жизнь собственных идей у них имеется: именно Ольга Никитина стала инициатором сооружения детской площадки в скверике у домов по ул. Герасимова. Её стараниями она не просто была запланирована, но и стала несколько больше: помимо игровых элементов для малышей в зелёной зоне, ранее пустовавшей, уже на днях будет открыт большой игровой корабль. По мнению местных жителей, он призван стать не просто местом для проведения досуга, но и символом обновления района.

Софья Боборенко