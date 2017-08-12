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Среда обитания
Профессиональные граффити украсили автобусные остановки Нарва-Йыэсуу

Дата публикации: Вчера, 16:30

Что за художник разрисовал автобусные остановки в Нарва-Йыэсуу? Сделано ли это с разрешения города? Это какой-то специальный проект или чья-то самодеятельность?

С такими вопросами в редакцию «ВП» поступило несколько телефонных звонков — от «любопытных горожан и приезжих отдыхающих» (как представились звонившие).

 

Профессиональные граффити украсили автобусные остановки Нарва-Йыэсуу

Вот такое граффити красуется на одной из стен автобусной остановки «Тралфлот».

 

Действительно, с недавних пор курортный город может похвастаться тремя профессионально выполненными граффити: на автобусной остановке «Аптека» появился портрет рыбака, а автобусная остановка «Тралфлот» разрисована даже с двух сторон: на стене, которую видят въезжающие в город со стороны Нарвы, красуется голубоглазая блондинка с венком из васильков и в белой блузке с национальным узором и традиционной эстонской брошью сыльг, а противоположную стену украшает изображение подростка с фотоаппаратом и чайками.

Как рассказала «ВП» депутат городского собрания Нарва-Йыэсуу, председатель комиссии по образованию, культуре и спорту Наталья Мячина, автором этих граффити выступила профессиональный художник из Нарвы Мария Самбуренко (в социальных сетях ее знают как Марию Самбуко).
- А инициативу проявили молодые жители нашего города, - рассказывает Наталья Мячина. - Вообще-то идею украсить наш город граффити молодые высказывали не раз, но именно сейчас, благодаря участию Нарва-Йыэсуу в большом молодежном проекте, у нас появилась реальная возможность сделать это. Ребята пригласили Марию, работы которой они знают, обсудили, что и где будет изображено. Частично краски можно было приобрести за счет проекта, частично художница использовала свои. Всю свою работу Мария сделала бесплатно. Конечно, наши ребята не стояли в стороне, включились в процесс и помогали как могли. Кстати, во вторник на этой неделе они самостоятельно докрашивали одну из остановок.

К слову сказать, недавно Мария Самбуренко выполнила масштабное граффити в Нарве (о чем упомянули некоторые новостные порталы). На здании мебельного завода Virelton (Ору,8) появилось изображение девушки с клеткой, из которой вылетают птицы. «Это символизирует распахнутую душу человека и щедрость эмоций», - объяснила свой замысел художница.

 

Профессиональные граффити украсили автобусные остановки Нарва-Йыэсуу

 

«ВП» попытался связаться по телефону с Марией Самбуренко и поинтересоваться, каковы ее ближайшие планы, но, к сожалению, сделать это не удалось.  

Сегодня граффити приобрели необычайную популярность. Теперь власти городов с готовностью отдают художникам уличного искусства разрисовывать старые заводские стены, трубы, развалины домов, мусорные контейнеры, водосточные трубы и проч. Надо признать, появляются подлинные шедевры, которые радуют глаза жителей и туристов. Например, в Мельбурне уже много лет проводятся экскурсии по большому городскому району, где можно увидеть уличное искусство — граффити.

 

Справка:
В историческом контексте граффити называют рисунки и надписи, каким-либо образом нанесенные на различные поверхности. Но в современном понимании граффити считают видом уличного искусства, которое заключается в нанесении рисунков и надписей с помощью краски, чаще аэрозольной, на всевозможные поверхности, преимущественно на стены. Людей, которые их рисуют, называют райтерами.

 

Светлана Зайцева
Профессиональные граффити украсили автобусные остановки Нарва-Йыэсуу

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