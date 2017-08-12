В Нарве появится ещё один футбольный стадион

Среда обитанияВ Нарве появится ещё один футбольный стадион
К следующему лету во дворе Шестой школы (у здания, которое раньше занимала 9-я школа) должен появиться полноценный футбольный стадион. Днём он будет использоваться школьниками, а вечером - футбольными клубами, которые уже не умещаются на стадионе “Калев-Фама”.
Ворота и баскетбольные кольца во дворе Шестой школы есть, но стадионом эту территорию пока назвать сложно. Николай Андреев
Для школьников и не только
Как сообщил депутат горсобрания, председатель комиссии по культуре и спорту Владимир Бутузов, недавно завершился конкурс по поиску подрядчика для строительства. Стадион будет строить фирма Lemminkäinen Eesti, строительство обойдётся городскому бюджету в 681 тыс. евро, которые будут взяты в кредит.
Новое спортивное сооружение будет построено на месте существующего пришкольного стадиона, который, однако, находится в весьма плохом состоянии.
Стадион будет предназначен, прежде всего, для игры в футбол. Даже создание его проекта заказывал и оплачивал Футбольный союз Эстонии. Но параллельно стадион продолжит выполнять роль при- школьного, также он будет открыт для любителей других видов спорта.
- В дневное время стадион будет использоваться детьми Шестой школы для занятий физкультурой. Искусственное покрытие стадиона позволит школьникам заниматься спортом на улице круглый год, не боясь промочить ноги, - рассказал Владимир Бутузов. - А в вечернее время там будут тренироваться футбольные клубы. Потому что сегодня количество желающих заниматься футболом в Нарве уже такое большое, что стадион “Фама-Калев” уже просто не справляется - очень сложно вписать в расписание всех желающих.
Кроме футбольного поля с искусственным покрытием на новом стадионе будут оборудованы баскетбольная и волейбольная площадка, яма для прыжков в длину и 100-метровая беговая дорожка и освещение. Пользоваться площадками, когда они не заняты школьниками или спортсменами из клубов, смогут и другие горожане.
На стадионе предусмотрены также трибуны для зрителей. Во время подготовки проекта от трибун думали отказаться ради экономии, но в итоге всё-таки посчитали их необходимыми.
Это позволит проводить на стадионе даже матчи чемпионата Эстонии по футболу кроме Премьер-лиги - на этих играх требования к стадионам более серьёзные.
- Также предусмотрен уголок, где впоследствии мы установим уличные тренажёры, - добавил депутат Бутузов. - Но это будет позже, не в рамках строительства стадиона.
Депутаты обсуждали, на чьём балансе будет находиться обновлённый стадион. По всей видимости, его не оставят Шестой школе, а передадут одной из спортивных школ города, уже имеющей опыт содержания спортивных объектов - либо “Энергии”, либо “Паэмурру”.
Вместо хоккейной - баскетбольная
В ближайшее время должны начаться работы по реконструкции ещё одной спортивной площадки. Во дворе между бассейном и спортивным залом спортшколы “Энергия” на Таллиннском шоссе в прошлом существовала хоккейная коробка. Сейчас на её месте асфальтовая площадка, которая используется для игры в баскетбол.
Но благодаря тому, что город получил поддержку одного из проектов, появилась возможность постелить там специальное покрытие для игры в баскетбол, волейбол или мини-футбол и установить освещение.
- Площадкой будет заведовать спортшкола “Энергия”, но опять же, когда площадка свободна, на неё могут приходить играть дети из близлежащих районов.
Строительные работы на этой площадке не займут много времени. А вот со строительством стадиона ситуация сложнее.
- Так получается, что мы уходим в зиму, - говорит депутат Бутузов. - Все земляные работы, электрические работы можно будет сделать в этом году. Но, к сожалению, укладывать искусственный газон зимой нельзя. Подрядчик начнёт это делать, когда наступит тёплая погода, я думаю - в мае. К следующему лету стадион будет готов.
Николай Андреев
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