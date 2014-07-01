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Среда обитания
Новая улица 5-я Рохелине призвана облегчить жизнь школьников и КТ

Дата публикации: Сегодня, 12:45

В середине июля в Нарве начались работы по строительству новой улицы под названием 5-я Рохелине (5.Rohe-line).  Она пройдёт от Таллиннского шоссе до Пяхклимяэской гимназии, где и закончится парковкой.

 

Новая улица 5-я Рохелине призвана облегчить жизнь школьников и КТ

Работы по созданию новой улицы 5-я Рохелине идут полным ходом. Софья Боборенко

 

- До настоящего времени проезд к Пяхклимяэской гимназии был возможен только по узким внутриквартальным улицам от проспекта Кангеласте, где небезопасно двигаться пешеходам, припарковано много машин и затруднено движение автотранспорта. Об этом не один год говорили жильцы микрорайона, родители учеников и работники Пяхклимяэской гимназии, - объяснила причины строительства новой улицы Татьяна Леннук, руководитель коммунально-строительного  отдела Департамента городского хозяйства.

Ни пройти, ни проехать

 Председатель попечительского совета Пяхклимяэской гимназии Влад Боборенко подтвердил нашей газете, что несколько лет назад вопрос изменения схемы движения активно обсуждался с представителями власти, так как ситуация с перемещением транспорта была сложной, особенно в зимний период:

- Многие родители подвозят своих детей (по большей части, младших школьников) до гимназии. Учитывая, что дорога проходит мимо многоквартирных домов, рядом с которыми припаркованы машины жильцов, то неудивительно, что автомобили идут буквально «след в след», не давая возможности встречным машинам разъехаться. А ведь по этой же дороге идут и дети в школу. Рад, что теперь появится ещё один заезд, надеюсь, что он поможет разрешить ситуацию.

Новая улица: две полосы и скорость 30 км/ч

Конкурс на строительство дороги выиграла фирма N&V, которая и осуществляет работы. Согласно договору, новая улица должна быть готова к первому сентября. По словам Татьяны Леннук, дорога будет двухполосная (в каждом из направлений по одной полосе), оснащена тротуаром шириной 3 м для детей, которые добираются до школы пешком, а также уличным LED-освещением и ливневой канализацией. Скорость движения по дороге будет ограничена 30-ю километрами в час. Вокруг гимназии сохраняется зеленая зона.

 - Согласно проекту, улица 5-я Рохелине  заканчивается парковкой. У родителей будет возможность высадить ребёнка, развернуться и выехать обратно на Таллиннское шоссе. Двусторонне движение как раз и призвано обеспечить безопасность - пояснил Томас Мяги, старший специалист по дорогам коммунально-строительного отдела Департамента городского хозяйства.  

Председатель КТ “Кангеласте 18” Ирина Андреева надеется, что большинство автомобилистов поступит именно таким образом, а не поедет в сторону проспекта Героев:

- Хочется верить, что с появлением нового заезда к гимназии поток машин мимо нашего дома снизится. Но если все автомобили при выезде опять пойдут по внутриквартальной дороге, то для нас облегчения не будет, - говорит она.

 

С. Боборенко

Новая улица 5-я Рохелине призвана облегчить жизнь школьников и КТ


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