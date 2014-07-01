RMK приглашает на Дни парков

Дата публикации: Вчера, 22:13

В прошлую субботу самый живописный и посещаемый туристический объект Ида-Вирумаа, Оруский парк, стал местом, где RMK (Центр управления государственными лесами) провел очередное мероприятие из серии «Что за деревьями?». Цель этих мероприятий - ближе познакомить людей с ежедневной деятельностью центра и его работников.

Участники Дня парков разбирают инвентарь.

Всего же нынешним летом запланировано три Дня парков: следующий состоится 29 июля в Кейла-Йоа и заключительный – в Элиствереском лесном зоопарке 19 августа.

Регистрация на День парков в Ору закончилась еще в четверг, что неудивительно: мероприятия RMK давно пользуются у идавирусцев заслуженной популярностью. Сорок добровольцев разных возрастов красили скамейки, с помощью лопат и грабель выравнивали края газонов, вычищали из каменной кладки мох и растения.

Управляющий рекреационной зоной Северного побережья Чудского озера Хейнар Юзе с удовольствием помогал добровольцам.

«Это только на первый взгляд простая работа: работник парка нас подробно проинструктировала, и, если делали что-то не так, сразу поправляла», - рассказала Инна Рябцова из Йыхви, с граблями в руках впервые участвовавшая в мероприятии RMK. Инициативу проявила ее мама, жительница Тойла Людмила Петровна Загорулько, узнавшая о Дне парков благодаря Фейсбуку. «Рада, что вижу здесь и школьников. Считаю, это не просто замечательное, но и совершенно необходимое мероприятие, так как оно воспитывает в детях любовь к своей земле, ко всему прекрасному, что каждый день окружает нас», - подчеркнула Людмила Петровна.

Дружная команда из Таммикуской основной школы трудится над покраской скамейки.

Оруский парк: что за деревьями? Ухоженность парка бросается в глаза каждому посетителю, но какая работа за этим стоит? Круглогодично поддержанием парка в порядке занимаются два работника RMK, на работы весенне-летнего сезона приглашают 4-5 человек дополнительно. Площадь парка 74 гектара, из них на 56 гектарах идут покосы. На девяти гектарах (например, на Lossi plats, огромном газоне в центре парка, выходящем на смотровую площадку) необходимо не только косить, но и постоянно убирать траву, а также сухие ветки и даже опавшие листья.

Под опекой RMK находятся парковые сооружения и водоемы: 3 фонтана, 3 пруда, 3 моста, 2 павильона, грот и источник Серебряного ручья.

На территории парка 87 кв.м цветников, 833 м живых изгородей, 4,6 км внутренних дорожек. В те времена, когда в Оруском парке находилась резиденция первого президента Эстонии Константина Пятса, здесь цвело 8000 розовых кустов. Работникам RMK хотелось бы эту красоту восстановить, но пока уда лось высадить только 800 кустов. Недавно на клумбу возле единственной сохранившейся со времен Елисеева исторической скульптуры «Три грации» высадили новый сорт роз – «Константин Пятс».

«Решила, что надо парку помочь, красить я хорошо умею», - пояснила 82-летняя пенсионерка Александра Алексеевна Бобрикова из Йыхви, которая приехала в Ору вместе с дочерью Натальей. «Маме, как и мне, нравится, когда предлагают не бесцельный отдых, а полезные, нужные дела. Так, весной мы с сыном ездили сажать лес: посадили 40 елочек на двоих. Тогда приехали в основном нарвитяне, сейчас здесь больше йыхвисцев и кохтла-ярвесцев, но компания всегда собирается приятная, жизнерадостная и работящая», - считает Наталья.

Во время полуторачасовой экскурсии вместе с гидом RMK Светланой Сухомятниковой добровольцы обошли все уголки парка.

Над покраской скамеек трудилась и целая компания из кохтла-ярвеской Таммикуской основной школы. «Таммикусцев здесь всего человек семь. Наша школа давно дружит с RMK, ученики постоянно бывают на экскурсиях центра, которые отличает прекрасная организация. Например, нынешней весной мы побывали с ребятами в Каукси, и гид RMK Светлана Сухомятникова рассказала нам о жизни птиц», - пояснила учитель Валентина Куликова.

«Мы обожаем Оруский парк, это наша гордость: мы приезжаем сюда с учениками, с семьями, женим здесь детей. Поработать на благо парка для нас большая честь. Когда регистрировались на мероприятие, я так и сказала старшему сыну», - поделилась преподавательница той же школы Инге Лаада.

По тому, как обгрызена шишка, можно узнать, кто ею лакомился - белка, мышь или дятел, рассказывает Светлана Сухомятникова.

После работы состоялся пикник, а когда добровольцы подкрепились, отдохнули и пообщались, гид Светлана Сухомятникова повела их на полуторачасовую экскурсию: участники узнали много интересного об истории и достопримечательностях парка, полюбовались видами, побывали в дендрарии, где растут такие экзотические растения, как пробковое дерево и маньчжурский орех.

Управляющий рекреационной зоной Северного побережья Чудского озера Хейнар Юзе рассказал ВП, что был приятно удивлен активностью идавирусцев в самый разгар сезона отпусков и дачных работ.

Оруский парк: история С обзорной площадки парка видна Знаменная горка, где когда-то стояли войска Карла XII, готовясь к сражению с войсками Петра I, которыми руководил граф Шереметев. Один из потомков того Шереметева, сам того не ведая, сыграл в судьбе парка огромную роль. Согласно преданию, граф Шереметев отпустил на волю крепостного, положившего начало знаменитому роду купцов Елисеевых. Григорий Елисеев в 1897 году купил себе близ Тойла 144 гектара земли и начал строительство трехэтажной 50-комнатной «дачи», увенчанной башней, которую вся округа с полным правом именовала дворцом. Роскошный парк вокруг дворца разбил рижский архитектор Георг Куфальдт, и многие завезенные тогда экзотические растения до сих пор в нем находятся. Дворец, обошедшийся Елисееву в 4 миллиона рублей, счастья его семье не принес, и спустя десять лет, всеми покинутый, стал приходить в запустение. В 1934 году эстонские промышленники выкупили дворец и преподнесли его президенту Константину Пятсу в качестве летней резиденции. К сожалению, во время войны немцы взорвали дворец. А прекрасный парк, с которым связано множество легенд и правдивых историй, продолжает жить.

«Семейные дни в Оруском парке и раньше были, но сегодня мы хотели показать людям, чем еще, помимо рубки леса и посадок новых лесов занимается RMK, ведь задач у нас много. В том числе и организация отдыха на природе, чем, собственно говоря, и занимается наш отдел», - пояснил Юзе. Станет ли подобные дни RMK проводить и в будущем? «Вероятно. В Ида-Вирумаа вообще сейчас такая тенденция, что, когда различные фирмы проводят свои летние дни, люди не хотят только отдыхать, и сами просят дать им какую-нибудь работу».

Не могли мы не спросить и о том, как RMK отметит 100-летие Эстонии. В рамках подготовки к этому событию будет проложена новая походная тропа, которая свяжет воедино уже существующие тропы Аэгвийду-Икла и Аэгвийду-Эхиярве. Так что будущим летом туристы смогут обойти пешком всю Эстонию. Тропа будет начинаться в Аэгвийду, пройдет через Сиртси, Кивиыли, по берегу реки Сытке и дальше через Вийвиконна и Куртна до Каукси. Общая протяженность новой тропы – около 500 км, из них около 400 км будет проложено в Ида-Вирумаа.

У скульптуры "Три грации" работники RMK посадили розы сорта "Константин Пятс".

Тропа должна быть готова к августу будущего года, работы по ее созданию уже начались. «Сейчас занимаемся согласованием работ, а с осени начнем ставить указатели, информационные столбики, и т.д.»

«В августе будущего года мы запланировали мероприятие, в ходе которого из разных уголков Эстонии, в том числе и из Нарвы, туристы начнут двигаться по походным тропам в Аэгвийду, и там все одновременно встретятся и будут участвовать в празднике, посвященном 100-летию Эстонии», - рассказал Юзе.

Внимание! Ближайшее мероприятие RMK

в Ида-Вирумаа: В субботу, 29 июля, состоится организованный RMK поход по Коткаской тропе (Ийзаку). Бесплатный автобус выезжает и из Нарвы. Более подробная информация и регистрация на сайте www.rmk.ee/ru



