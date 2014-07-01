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Среда обитания
Старая Нарва преподносит сюрпризы

Дата публикации: Сегодня, 13:57

В ходе реконструкции автовокзала Нарвы на привокзальной площади и прилегающей к ней ул. Вакзали после снятия слоя асфальта обнаружилась  брусчатка. Она положена,   предположительно, примерно 100 лет назад. Примечательно, что булыжная мостовая находится почти в идеальной сохранности.

 

Старая Нарва преподносит сюрпризы

Неожиданная находка под асфальтом: закатать или оставить? Светлана Зайцева

Булыжная мостовая в отличном состоянии

Горожане мгновенно отреагировали на новость. Один из читателей нашей газеты Илья сразу же задался вопросом: «Неужели эту красоту снова закатают асфальтом?!».

Он считает, что для городского архитектора, инспектора памятников старины и проектировщиков должно было быть известно: под асфальтом привокзальной площади находится мостовая. В связи с этим к ним у читателя есть вопрос: при проектировании как-то учитывалась возможность открытия довоенной мостовой для дальнейшего использования и экспонирования? Если нет, то сподвигнет ли городские власти как-то скорректировать планы строительства, благоустройства и дальнейшего функционального использования привокзальной площади наличие практически идеально сохранившейся мостовой?  

-  На мой взгляд, следовало бы сохранить и восстановить булыжное покрытие привокзальной площади. Это стало бы лучшей рекламой Нарвы для людей, приезжающих в наш город, - полагает нарвитянин Илья.

 

Есть о чём подумать

Среди пользователей местного интернет-ресурса seti.ee, проведшего опрос на эту тему, единства нет. Большинство проголосовало за то, чтобы оставить красивую старинную мостовую, но многие задаются резонным вопросом:  а будет ли удобно путешествующим перемещаться рядом с вокзалом с чемоданами на колёсиках, которые предназначены исключительно для перемещения по гладкому и ровному асфальту? А женщины на каблуках? А уборка снега и  листьев техникой?  Выдержат ли камни нагрузку современного автотранспорта, особенно вес междугородных автобусов?
Понятно, что улицы Старого города Таллинна не одну сотню лет радуют глаз, но центр столицы -  туристическое место, предназначенное, в основном, для пеших прогулок. Привокзальная площадь Нарвы имеет несколько иные задачи. Тут есть над чем подумать городским властям, которые должны будут принять окончательное решение в ближайшее время.

 

Старая Нарва преподносит сюрпризы

В проекте реконструкции привокзальной площади вариант сохранения мостовой  не предусматривался.

«Надо считать»

Мадис Туудер, старший инспектор по охране памятников старины Департамента архитектуры и городского планирования, прокомментировал вопросы нашего читателя:

- То, что на привокзальной площади могут быть найдены фрагменты булыжной мостовой, мы предполагали. Но не знали, в каком объёме и в каком состоянии она находится. Старая часть города, улица Пушкина, Таллиннское шоссе - везде под асфальтом есть мостовые позапрошлого века. Однако в проекте реконструкции привокзальной площади вариант сохранения мостовой не предусматривался.

 Во вторник прошло совещание Нарвской городской управы, на котором мы обсудили сложившуюся ситуацию. Всю площадь сохранить в первозданном виде невозможно: она не выдержит современных нагрузок, так как «подушка», на которой лежат булыжники, недостаточно надёжная. Площадь также должна быть доступна для  людей на инвалидных колясках, родителей с детскими колясками.

Г-н Туудер считает, что неожиданным приветом из прошлого нам все же следует воспользоваться: например, экспонировать часть площади в прежнем виде, а остальные исторические камни использовать для благоустройства территории вокруг вокзала и в районе Старого города.  
На упомянутом совещании не было принято окончательного решения, так как необходимо сначала рассчитать стоимость изменения проекта. В течение следующих дней городские власти будут решать, есть ли ресурсы  - финансовые и временные -  менять проект, который, напомним, осуществляется на деньги европейских фондов.

 

Слоеный пирог истории

Нарва – город, имеющий богатую историю, в силу этого она полна сюрпризов, особенно, в своей «старой» части. Известный нарвский археолог Александр Никитюк на одной из своих лекций говорил, что почва под Нарвой  напоминает слоеный пирог: культурные слои сменяют один другой. Обычно именно в ходе строительных работ Старая Нарва приоткрывает нам свои тайны. В большинстве случаев найденное фиксируется, фотографируется и описывается, но засыпается обратно землёй. Готовы ли горожане во имя исторического облика Нарвы отказаться от асфальтированных дорог и привычных очертаний улиц и дворов?

 

Ещё одна неожиданная находка

Булыжная мостовая – не единственная неожиданность этого проекта.  Юрий Барков, директор строительной фирмы Vant, отвечающий за строительство перрона и навеса, сказал нашей газете, что  при рытье котлована были обнаружены — и в большом количестве - кабели связи, принадлежащие Эстонской железной дороге и в документации отсутствовавшие.

- К сожалению, эти коммуникации перенести нельзя. Сейчас решается, каким образом будем действовать дальше. Если все согласования произойдут быстро, из графика мы не выйдем. Если решение вопроса затянется,  уложиться в заданные сроки будет проблематично, - считает он.

Главный специалист службы проектов Департамента развития и экономики  Наталия Орава, курирующая  проект, говорит, что пока все вопросы решаются в рабочем порядке.

Однако находки дают основание предполагать, что реконструкция вокзала может несколько затянуться. По первоначальному проекту предполагалось, что работы по возведению перрона с навесом и обустройство прилегающей территории должны быть завершены к октябрю.

 

Софья БОБОРЕНКО

Старая Нарва преподносит сюрпризы

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