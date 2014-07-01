Старая Нарва преподносит сюрпризы

Дата публикации: Сегодня, 13:57

В ходе реконструкции автовокзала Нарвы на привокзальной площади и прилегающей к ней ул. Вакзали после снятия слоя асфальта обнаружилась брусчатка. Она положена, предположительно, примерно 100 лет назад. Примечательно, что булыжная мостовая находится почти в идеальной сохранности.

Неожиданная находка под асфальтом: закатать или оставить? Светлана Зайцева

Булыжная мостовая в отличном состоянии

Горожане мгновенно отреагировали на новость. Один из читателей нашей газеты Илья сразу же задался вопросом: «Неужели эту красоту снова закатают асфальтом?!».

Он считает, что для городского архитектора, инспектора памятников старины и проектировщиков должно было быть известно: под асфальтом привокзальной площади находится мостовая. В связи с этим к ним у читателя есть вопрос: при проектировании как-то учитывалась возможность открытия довоенной мостовой для дальнейшего использования и экспонирования? Если нет, то сподвигнет ли городские власти как-то скорректировать планы строительства, благоустройства и дальнейшего функционального использования привокзальной площади наличие практически идеально сохранившейся мостовой?

- На мой взгляд, следовало бы сохранить и восстановить булыжное покрытие привокзальной площади. Это стало бы лучшей рекламой Нарвы для людей, приезжающих в наш город, - полагает нарвитянин Илья.

Есть о чём подумать

Среди пользователей местного интернет-ресурса seti.ee, проведшего опрос на эту тему, единства нет. Большинство проголосовало за то, чтобы оставить красивую старинную мостовую, но многие задаются резонным вопросом: а будет ли удобно путешествующим перемещаться рядом с вокзалом с чемоданами на колёсиках, которые предназначены исключительно для перемещения по гладкому и ровному асфальту? А женщины на каблуках? А уборка снега и листьев техникой? Выдержат ли камни нагрузку современного автотранспорта, особенно вес междугородных автобусов?

Понятно, что улицы Старого города Таллинна не одну сотню лет радуют глаз, но центр столицы - туристическое место, предназначенное, в основном, для пеших прогулок. Привокзальная площадь Нарвы имеет несколько иные задачи. Тут есть над чем подумать городским властям, которые должны будут принять окончательное решение в ближайшее время.

В проекте реконструкции привокзальной площади вариант сохранения мостовой не предусматривался.

«Надо считать»

Мадис Туудер, старший инспектор по охране памятников старины Департамента архитектуры и городского планирования, прокомментировал вопросы нашего читателя:

- То, что на привокзальной площади могут быть найдены фрагменты булыжной мостовой, мы предполагали. Но не знали, в каком объёме и в каком состоянии она находится. Старая часть города, улица Пушкина, Таллиннское шоссе - везде под асфальтом есть мостовые позапрошлого века. Однако в проекте реконструкции привокзальной площади вариант сохранения мостовой не предусматривался.

Во вторник прошло совещание Нарвской городской управы, на котором мы обсудили сложившуюся ситуацию. Всю площадь сохранить в первозданном виде невозможно: она не выдержит современных нагрузок, так как «подушка», на которой лежат булыжники, недостаточно надёжная. Площадь также должна быть доступна для людей на инвалидных колясках, родителей с детскими колясками.

Г-н Туудер считает, что неожиданным приветом из прошлого нам все же следует воспользоваться: например, экспонировать часть площади в прежнем виде, а остальные исторические камни использовать для благоустройства территории вокруг вокзала и в районе Старого города.

На упомянутом совещании не было принято окончательного решения, так как необходимо сначала рассчитать стоимость изменения проекта. В течение следующих дней городские власти будут решать, есть ли ресурсы - финансовые и временные - менять проект, который, напомним, осуществляется на деньги европейских фондов.

Слоеный пирог истории

Нарва – город, имеющий богатую историю, в силу этого она полна сюрпризов, особенно, в своей «старой» части. Известный нарвский археолог Александр Никитюк на одной из своих лекций говорил, что почва под Нарвой напоминает слоеный пирог: культурные слои сменяют один другой. Обычно именно в ходе строительных работ Старая Нарва приоткрывает нам свои тайны. В большинстве случаев найденное фиксируется, фотографируется и описывается, но засыпается обратно землёй. Готовы ли горожане во имя исторического облика Нарвы отказаться от асфальтированных дорог и привычных очертаний улиц и дворов?

Ещё одна неожиданная находка

Булыжная мостовая – не единственная неожиданность этого проекта. Юрий Барков, директор строительной фирмы Vant, отвечающий за строительство перрона и навеса, сказал нашей газете, что при рытье котлована были обнаружены — и в большом количестве - кабели связи, принадлежащие Эстонской железной дороге и в документации отсутствовавшие.

- К сожалению, эти коммуникации перенести нельзя. Сейчас решается, каким образом будем действовать дальше. Если все согласования произойдут быстро, из графика мы не выйдем. Если решение вопроса затянется, уложиться в заданные сроки будет проблематично, - считает он.

Главный специалист службы проектов Департамента развития и экономики Наталия Орава, курирующая проект, говорит, что пока все вопросы решаются в рабочем порядке.

Однако находки дают основание предполагать, что реконструкция вокзала может несколько затянуться. По первоначальному проекту предполагалось, что работы по возведению перрона с навесом и обустройство прилегающей территории должны быть завершены к октябрю.

Софья БОБОРЕНКО