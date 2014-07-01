Новые скважины всех проблем не решат

Дата публикации: Сегодня, 07:28

Лето 2017 года ознаменовалось долгожданной новостью: началось бурение трёх скважин для снабжения нарвских садоводов питьевой водой. Не секрет, что садовые товарищества Нарвы долгие годы страдают от ее нехватки, люди вынуждены возить питьевую воду из города или ездить к соседям-счастливчикам, у которых можно набрать чистой воды.

Пока на весь район Кудрукюла работает только одна скважина в СТ “Светофор”. Председатель СТ “Светофор” Валентина Шелих призывает ответственно относиться к потреблению воды.

Сколько воды уходит впустую?

Однако Валентина Шелих, председатель СТ «Светофор», рассказывает о проблемах, давно существующих в их товариществе из-за наличия скважины с отличной, чистейшей питьевой водой, которая на территории «Светофора» работает ещё с советских времён:

- Воду из скважины на нашей территории берут люди из многих садовых товариществ. До некоторых СТ («Рубин», «Балтика», «Гвоздика») есть разводка, и вода поступает к ним на колонки. Члены других садов приезжают прямо к скважине. Заметьте, каждый приходит с канистрой, а то и не одной, споласкивает ее, выливает воду на землю. Иногда вода льётся, пока человек меняет ёмкость. Посмотрите на лужу, которая не просыхает под краном. Сколько же воды за сезон выливается просто так? А счётчик-то тикает… - сокрушается председатель.

По тройному тарифу

- Кажется, что проблема, о которой я сейчас говорю, яйца выеденного не стоит, но ведь и на новых скважинах будет то же самое, - убеждена Валентина.

И добавляет: в то же самое время воду товарищество качает по договору, в котором указан лимит пользования – 65 кубов в сутки и 9200 кубов за сезон. Если за сезон будет использовано больше, чем указано в договоре, вступят в силу штрафные санкции, и за всю потреблённую воду придётся заплатить по тройному тарифу.

По её словам, водой из этой скважины пользуются садоводы из многих товариществ. С некоторыми из них заключён договор о пользовании, и в конце сезона «Светофор» выставляет счёт за потреблённую воду. При расчёте учитывается не только вода, но и стоимость электричества, необходимого для работы насоса, расходы на зарплату, затраты на обслуживание скважины и прочее. Выходит примерно по 55 центов с одного садового участка за сезон.

- Это не окупает все затраты, к тому же некоторые сады договор с нами не заключали, а члены их товариществ за водой приезжают. Другие вроде бы заключили договор, а оплачивать счета не торопятся. Приезжают отдыхающие из Усть-Нарвы, питерцы…Мы прекрасно понимаем, что вода нужна всем, поэтому не препятствуем в ее получении, но хотелось бы более ответственного подхода и понимания, что сейчас за всё приходится платить, - говорит Валентина Шелих.

Всё вокруг колхозное, всё вокруг – моё?

Яркий пример конфликта наблюдаем тут же. На территорию «Светофора», закрытую шлагбаумом в прошлом году по причине бесконечного потока транспортных средств по дороге товарищества, въезжает микроавтобус, в котором видны многочисленные ёмкости для воды. Из него выходит молодой мужчина и женщина постарше. В ходе выяснения, откуда они и как смогли проехать на закрытую для чужих территорию, мужчина эмоционально восклицает: «Откуда вы этого понабрались? Московских новостей насмотрелись, что ли? Что значит, «наша территория»?! Вода, воздух земля вокруг – это всё наше, принадлежит всему человечеству».

«Бесплатная вода – в реке, - возражает председатель. - У нас только электричества в прошлом сезоне ушло 7 тысяч киловатт. Некоторые люди почему-то считают, что вода течёт по трубе сама по себе».

Скважины – новые, проблемы – прежние

Новость, что бурят ещё три скважины, безусловно, радует членов СТ «Светофор». «Это будет для нас большим облегчением», - говорили люди, пришедшие на встречу с корреспондентом. Однако у них есть определённые сомнения в том, что скважины заработают. В качестве примера они приводят «Балтику», члены которой, несмотря на наличие своей скважины, пока ещё берут воду из «Светофора».

- Может, всё это предвыборная шумиха. Пробурят, а в эксплуатацию не введут, и воды так и не будет, - прямо высказали свои опасения некоторые садоводы.

Но даже если всё заработает в срок, можно смело предположить, что и остальные СТ столкнутся с теми же проблемами, люди-то останутся прежними.

Вопросы ещё остаются

Садовод Генрих, приехавший на велосипеде с 20-литровой канистрой за водой из СТ «Октообер», говорит, что набранной сегодня воды ему хватит примерно на три дня. Привезённую воду только пьют, для всего остального он использует воду из колодца, качество которой, конечно же, оставляет желать лучшего.

- Мы нашли выход из положения: отстаиваем воду несколько дней, после этого ею можно мыть руки и посуду, - говорит он и замечает: - Сейчас в нашем товариществе пробурят скважину, это большая радость, но всех проблем все равно не решит. Улицы длинные, ходить до скважины далеко, наверное, придётся трубы прокладывать, а это расходы. Потянем ли?

Другие садоводы ( их большинство) всё равно остаются вдали от «водного изобилия» и по-прежнему будут вынуждены ездить за тридевять земель за свежей водой. Люди волнуются:

- Три сада сейчас получат от города питьевую воду бесплатно. Говорят, что есть распределение, какие СТ от какой скважины будут её получать. Но «Гвоздика», к которой мы якобы «приписаны», находится от нас далеко, нам непросто добраться даже на велосипеде, дороги нет, зато есть канава и забор. Проще добраться до Нарвы. Будут ли делать какую-то разводку? Или по факту мы так и останемся без воды? - задаётся вопросом член садоводческого товарищества «Радость» Светлана.

- Не надо рапортовать, что теперь все садоводы будут обеспечены водой, это не так. Хотелось бы, чтобы люди это понимали, - говорит Любовь из «Гаммы».

Татьяна Леннук, руководитель коммунально-строительного отдела Департамента городского хозяйства, прокомментировала опасения садоводов:

- Договор на строительство трех скважин в нарвских садах “Дружба плюс”, “Гвоздика” и “Октообер” заключен с OÜ Viru Geoloogia. Все три скважины сдаются «под ключ», то есть будут укомплектованы технически всем необходимым для забора питьевой воды и учета потребления. Также будут выстроены обслуживающие строения – домики, ограждения и т. д. То есть скважины будут полностью готовы для эксплуатации. Что касается разрешения на использование, то строитель скважин в рамках договора сам будет получать разрешения на эксплуатацию скважин как строений. После окончания и приемки работ садоводы как пользователи должны будут оформить разрешение на водозабор в государственном Департаменте окружающей среды. Специалисты Департамента городского хозяйства помогут с оформлением соответствующих документов. Предварительное согласование на водозабор на этих трех участках от Министерства окружающей среды уже имеется. Из городского бюджета финансируется строительство скважин для забора питьевой воды на месте. Горизонтальная разводка питьевой воды – вопрос будущего, который садоводы будут решать самостоятельно, как ответственные пользователи, исходя из целесообразности. На данный момент первая скважина на территории СТ “Дружба плюс” уже пробурена. 10 июня были взяты пробы воды на экспертизу. Теперь там ведутся общестроительные работы по устройству обслуживающих строений. Буровая установка перевезена на следующую скважину – в СТ “Октообер” для бурения второй скважины. Остальные работы также будут выполнены по плану в соответствии с договором.

Елена Вальме, председатель СТ «Балтика» и по совместительству председатель Союза садоводческих товариществ, пояснила нашей газете:

- Спасибо городу, в садах появятся три новые скважины с питьевой водой. Действительно, когда обсуждался вопрос выделения средств на бурение скважин на комиссии горсобрания по вопросам садовых товариществ, было сказано, что они должны будут обеспечить питьевой водой весь район Кудрукюла, то есть сады будут «приписаны» к той или иной скважине. Но на данный момент соответствующий список окончательно ещё не составлен, документ будет обсуждаться и дорабатываться на заседаниях Союза. Три товарищества, где будут пробурены скважины, станут продавцами воды для других СТ, сады будут договариваться между собой как юридические лица.

Что касается скважины в нашем кооперативе «Балтика», хочу опровергнуть мнения, которые уже прозвучали в местных СМИ о том, что у нас нет разрешения на эксплуатацию. Разрешение на потребление 17 кубов в сутки у «Балтики» есть, его можно найти на сайте Keskkonnaamet и действует оно с 2013 года. Сейчас мы занимаемся строительством системы разлива, надеемся, что все работы завершатся в этом году.

Наша справка:

В 2017 году на бурение трех скважин в СТ «Октообер», «Гвоздика» и «Дружба Плюс» выделено 170 тысяч евро из городского бюджета. Указанные садовые товарищества по нотариальному договору с городом обязуются содержать в порядке и заниматься обслуживанием скважин, а также делиться водой с соседями.

Софья Боборенко