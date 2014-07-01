Туристический сезон в разгаре, а мини-Нарва стоит без дела

Дата публикации: Сегодня, 09:14

В редакцию “ВП” поступил вопрос от нашей читательницы Валентины:

Ко мне в июле приезжают гости из России, и я хотела отвести их в ратушу, посмотреть на макет Старого города. Однако услышала недавно, что для посещений она сейчас закрыта. Что случилось, и где теперь можно полюбоваться на макет?

Макет Старой Нарвы, расположенный в здании Нарвской ратуши, пользовался большой популярностью. Архив «ВП»

Отвечает заведующая Отделом имущества Департамента городского хозяйства Анна Петченко:

- К сожалению, здание ратуши не соответствует действующим нормам противопожарной безопасности, и на этот счет имеется ряд предписаний Пожарно-спасательного департамента. Город планирует осуществить реконструкцию здания ратуши за счет средств EAS. По имеющейся у нас информации, строительные работы по реконструкции ратуши должны начаться в конце 2017- начале 2018 года. В настоящее время Департаментом городского развития и экономики ведется подготовительная работа по проекту. Учитывая эти обстоятельства, считаем нецелесообразным тратить бюджетные средства города на выполнение дорогостоящих пожарных предписаний. В целях обеспечения безопасности посетителей, а также сохранения исторического здания 17-го века постройки, было принято решение временно закрыть ратушу для посещения.

Департамент городского хозяйства готовит конкурс на аренду помещений для дальнейшего размещения макета «Старой Нарвы», учитывая пожелания как автора макета, так и удобство для его будущих посетителей. Со своей стороны мы делаем все возможное, чтобы поскорее разместить макет в новом, подходящем для этого месте. Сроки переезда макета будут зависеть от итогов конкурса. Надеемся, что жители и гости города Нарва с пониманием отнесутся к сложившейся ситуации, собственной безопасности и важности сохранения исторического здания ратуши.

Софья Боборенко







