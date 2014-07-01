Бассейн в Нарве: журавль победил синицу

Дата публикации: Сегодня, 12:29

Сегодня, 13 июля, должно было состояться заседание городского собрания, на котором депутаты собирались обсудить вопрос о соучастии города в строительстве бассейна при будущем Нарвском колледже Академии МВД . Однако заседание было отменено.

Сомнений нет: уж на этой-то территории к 2020 году бассейн построен будет. Бассейн Нарвского колледжа Академии МВД. Архив «ВП»

А решение, судя по всему, будет приниматься на заседании фракции депутатов Нарвского городского собрания «Единая Нарва». Государство в лице Министерства внутренних дел ждёт официальный ответ до 15 июля этого года.

“Разумный расход городских денег”?

Накануне в СМИ развернулась дискуссия между председателем фракции социал-демократов в Нарвском горсобрании Антсом Кутти и главой фракции «Единая Нарва» Алексеем Вороновым.

«Теперь стало окончательно ясно, что центристское большинство Нарвского городского собрания под предводительством Алексея Воронова повернулось к нарвитянам спиной, решив не использовать возможность сотрудничества с Академией внутренней безопасности для строительства современного бассейна в нашем городе», — заявил Антс Кутти через пресс-службу партии. Напомним, что в случае участия города в строительстве дополнительных четырёх дорожек в бассейне при колледже МВД в Нарве, по предварительным оценкам, пришлось бы затратить примерно 2 млн евро.

В ответном пресс-релизе Нарвского округа Центристской партии, на который ссылается портал Delfi, говорится: «Мы предполагаем, что каждый здравомыслящий человек согласится с тем, что разумный расход городских денег должен быть главной целью политиков, и строительство современного спортивного комплекса в Нарве является жизненно необходимым».

Синица или журавль?

Разумный подход, по мнению центристов, – это найти средства в размере 5,5 млн евро для строительства комплекса, подобного тому, который 5 июля посетили ведущие политики Нарвы. Речь идет о возводимом в Таллинне на ул. Сыле трехэтажном спортивном комплексе полезной площадью около 7000 квадратных метров, где имеется два бассейна (25 метров в длину и с 8 дорожками, а также детский бассейн), многофункциональный спортивный зал для занятий баскетболом, волейболом, ручным мячом и мини-футболом, силовой зал, просторные помещения для занятий боксом, борьбой, таэквондо и пр.

Обмен мнениями политиков нашёл отражение и в комментариях пользователей интернета. Некоторые из них, судя по всему, имеют другой взгляд на здравомыслие и считают, что лучше синица в руках, чем журавль в небе. Они пытаются припомнить примеры городских проектов, которые строились бы без задержек и работали без проблем, но на ум скорее приходят отрицательные примеры: фонтан у ДК “Ругодив” и замерший ремонт самого здания ДК, спорткомплекс на Раквереской, ресторан в Липовой ямке…

Предвыборные обещания или реальный проект?

Кутти напоминает, что Воронов еще перед прошлыми муниципальными выборами, 2013 года, раздавал нарвитянам обещания, что возглавляемое им городское предприятие Narva Vesi построит в Нарве аквапарк с 50-метровым бассейном. Но это так и осталось лишь обещанием.

Алексей Воронов в интервью Радио 4, в свою очередь, заявил, что на настоящий момент центристы видят возможность изыскать примерно половину необходимой суммы, остальные средства можно будет пытаться получить через различные государственные программы. В частности, он рассчитывает на диалог с министром образования Майлис Репс, поскольку государство приняло программу обучения школьников плаванию, и, возможно, какие-то средства в общую копилку можно будет получить по этому направлению. По его мнению, есть и другие возможности найти деньги - например, действуя по принципу «с миру по нитке».

Воронов также отметил, что местные депутаты уже встречались с министром экономики Кадри Симпсон, планируются встречи с премьер-министром Юри Ратасом, а они - коллеги и однопартийцы. «Центрист центриста не оставит в беде», - выразил надежду глава фракции «Единая Нарва».

Однако никаких конкретных сроков и названных источников финансирования для нахождения столь крупной суммы до сих пор так ещё и не было озвучено.

Колледж обещает горожанам сотрудничество

Еще в июне в комментарии нашей газете ректор Академии МВД Катри Райк говорила, что отказ городских властей принять участие в финансировании дополнительных четырёх дорожек бассейна при колледже Академии МВД никак не повлияет на саму идею строительства бассейна (который, соответственно, будет на 4 дорожки меньше) и возможность для нарвитян посещать его в определённые часы за умеренную плату.

Софья Боборенко







