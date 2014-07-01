Пляж на Липовке: купаться можно и нужно

Среда обитанияПляж на Липовке: купаться можно и нужно
Йоаорг, то есть липовая лощина, в народе душевно именуется Липовой ямкой. Любят его за живописный вид, а еще за пляж, который можно с полным правом назвать историческим, поскольку он действовал еще в 1930-е годы. В этом сезоне в Нарве это единственный официальный пляж. Готов ли он взять на себя эту особую миссию?
Вопрос далеко не праздный, ведь недавно пляж претерпел серьезные изменения в рамках проекта реконструкции, и не все в обновленной Липовой ямке пришлось его завсегдатаям по вкусу. О чем, в том числе, писала по горячим следам и наша газета.
Этот снимок сделан 21 июня. 29 июня на пляже было уже, как минимум, человек 20. Будем рассчитывать на потепление и прогресс! Сергей Трохачев
Услуги не липовые
Сейчас это вполне оборудованная территория отдыха. Пляжное здание полностью завершено и находится под управлением Linna Arendus SA. Набор услуг выглядит впечатляюще. Здесь и прокат велосипедов, инвентарь для волейбола, бадминтон, палки для норвежской ходьбы, шезлонги и т.д. Цены вполне приемлемые.
Чистота воды регулярно проверяется. Результаты тестирования представлены на официальном бланке рядом с входом в здание.
Спасатели дежурят круглосуточно на удобной и целесо- образно построенной вышке. Между тем еще два года назад отдыхающих встречал красочный плакат, возвещающий на трех языках, что спасатели отсутствуют и что загорание и купание возможны только под личную ответственность. Трехъязычные плакаты есть и сейчас, но они содержат актуальную и полезную информацию, например, о цветных флажках на вышке: красный - купание запрещено, зеленый - разрешено. 29 июня был вывешен красный флажок, видимо, потому, что температура воды не превышала 15 градусов.
Хозяева разные
Воцарилась наконец солнечная погода. Однако круг вопросов не исчерпывается метеоусловиями. Дело в том, что у пляжа и пляжного здания разные хозяева. То есть хозяин один - город, но непосредственное управление осуществляют разные структуры. Команда Linna Arendus Софьи Хомяковой, в чьем ведении находится здание, ведет серьезную работу по привлечению клиентов. У тренажерных залов клиентура уже есть. Организована гибкая система скидок, активно привлекается молодежь. Не забудем, что в ведении Linna Arendus еще и Ореховая горка: между этими двумя точками прокладывается велосипедный маршрут, следовательно, будет развиваться велотуризм, и это надо всячески приветствовать. У всех посетителей имеется возможность на один час бесплатно пристроить детей в специально оборудованной детской комнате с дежурным воспитателем. А как чувствуют себя на Липовой ямке непосредственно любители пляжного отдыха?
Теперь на пляж ходим с деньгами?
И в этом плане важны, казалось бы мелкие, но крайне существенные детали. В 2015 году на пляже были биотуалеты. Сейчас их заменил туалет внутри здания (которое, к сведению, функционирует с 10.00 до 22.00), однако стоимость посещения составляет 40 центов, что подталкивает некоторых купающихся к решению проблемы несколько иным путем. Нарушается и логический принцип: если городской пляж декларируется как бесплатный, значит все сопутствующие отдыху услуги также должны быть бесплатными.
Теперь немного о ресторане, точнее о многообещающем зале площадью 315 кв. метров. Предшествующий конкурс возможных арендаторов, намеревавшихся обустроить в зале ресторан, окончился безрезультатно. Следующий намечен на август. Значит, при успешной реализации проекта это предприятие заработает от силы к зиме. Отдыхающих уже не будет. Да и в любом случае ресторанные цены никогда не свести до массово доступных цифр.
Пока Софья Хомякова находит выход в эксплуатации зала на условиях почасовой аренды для организаций и частных лиц. Так, в июле планируются два джазовых концерта и две свадьбы.
Песок, да не тот
Год назад горожане жаловались на то, что вместо крупного речного песка, поступавшего ранее из Ивангорода, стали использовать мелкий морской, который при сильном ветре может и в глаза попасть, и вообще вызвать неприятные ощущения. Контакт такого песка с водой неизбежно приводит к размывам и загрязнению фактически стоячего водоема. Проблема решается постоянным вычищением, после чего завозятся новые партии песка. Что мешает вернуться к прежнему речному песку, работающему наподобие сита и не нуждающемуся в регулярной замене?
Наконец, купание, как таковое. На самом деле вода в Липовой ямке не полностью проточная. Узкий канал, рассекающий косу, обеспечивает только легкое течение. Купаться можно, но при этом контроль качества воды должен быть предельно жестким, а очистные работы следует проводить как можно чаще.
Вот такой степенью готовности встречает нас пляж «Липовая ямка» в нынешнем сезоне: прямо скажем, совсем неплохой. Остается добавить, что все другие места купания в Нарве считаются пляжами неофициальными, это значит, что купаться здесь человек может только под свою ответственность.
Сергей Трохачев
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