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Среда обитания
Город дарит детские площадки, но товарищества с ним так и не «играют»

Дата публикации: Сегодня, 12:27

В среду, 28 июня, состоялось торжественное открытие детской игровой площадки во дворе домов Таллиннское шоссе, 58А и ул. Тиймана 13. В четверг такая же площадка была открыта по адресу ул. 26.Июля 15A. Третья площадка чуть позже появится на ул. Креэнхольми 31А.

 

Город дарит детские площадки, но товарищества с ним так и не «играют»

(Слева направо) Ольга Годунова, Елена Скулачёва, Александр Ефимов и Хели Адамович торжественно перерезают красную ленточку, открывая новую игровую площадку в Нарве.

 

Депутат Хели Адамович и директор Департамента городского хозяйства Елена Скулачёва перерезали красную ленточку, которую держали девочки, уже успевшие опробовать новое игровое пространство.

- Конечно, открытие детской площадки - событие довольно рядовое, но мы захотели сделать его немного торжественным, так как последний раз город строил для маленьких горожан  площадку более 10 лет назад, - сказал присутствовавший на церемонии председатель Нарвского горсобрания Александр Ефимов.- Много лет депутаты рассматривали большие, красивые проекты, которые так и не претворялись в жизнь, так как найти полмиллиона в бюджете не так уж легко. В прошлом году мы с Хели Адамович побывали в Кингисеппе, увидели примерно такой вот замок, который был просто усеян детьми - и предложили нашим коллегам-депутатам из фракции “Единая Нарва”  построить площадки, которые нам по силам.   
Таким образом, в бюджет 2017 года была заложена сумма в размере 100 тысяч евро. В результате проектно-строительного конкурса этой суммы оказалось достаточно для установки трех игровых площадок. В конкурсе приняло участие порядка шести подрядчиков, победу одержал таллиннский представитель российского производителя KSIL.  

Господин Ефимов обратился к жителям близлежащих домов с просьбой присматривать за новым городским имуществом, сообщать незамедлительно о фактах вандализма и поломках:

- Считайте, что это не общественное, а ваше личное имущество. Я полагаю, что мы должны совместно сохранять и развивать такие места.
Хели Адамович выразила надежду, что опыт этого года окажется удачным, и подобные площадки будут из года в год появляться в других дворах Нарвы.

 

“Лишних денег нет”

Это было бы действительно очень кстати, так как сами жители не очень охотно соглашаются обустраивать подобные площадки за свой счёт. Так, город Нарва предложил в этом году квартирным товариществам принять участие в программе «Субсидирование строительства спортивных и детских игровых площадок при КТ». Из городского бюджета на эти цели было выделено 100 тысяч евро. По информации специалиста отдела имущества Департамента городского хозяйства Ольги Годуновой, на сегодняшний день ходатайства в программу подали 5 товариществ. В то же время на открытии прозвучали просьбы от жителей близлежащих домов установить рядом с игровой и спортивную  площадку, сделать песочницу для малышей...

Инфодень, 15 июня прошедший в Нарве,  наглядно показал, что большинство председателей не заинтересовано в том, чтобы самостоятельно заниматься сооружением игровых пространств: многие покинули зал, как только зашла речь о площадках.

Конечно, существуют разные причины, почему для жителей многоквартирных домов эта тема неактуальна. Некоторые дома заселены преимущественно людьми старшего возраста, и у них просто нет нужды в качелях и песочницах, другие дома расположены вблизи городских площадок и их жители не видят смысла строить ещё одну у себя во дворе. Многих волнуют расходы на строительство и содержание. Ирина Андреева, управляющая несколькими домами, говорит, что предлагала и квартирособственникам, и соседним домам оборудовать небольшую детскую площадку, например, во дворе Кангеласте, 36, но они не захотели, хотя и дети в домах имеются:

- Люди согласны тратить деньги на домовые нужды, но не на площадки. Лишних денег обычно в бюджете КТ нет, - заметила она.

 

Безопасность превыше всего

Ирина Андреева вспоминает:

- Если раньше жители сами устанавливали качели, песочницы, карусели, где нам казалось это необходимым, то теперь требуется проект, согласования и прочее. А это дополнительные затраты, поэтому люди не хотят заниматься площадками, - считает она.

Но требование наличия проекта обусловлено заботой о безопасности. Многие нарвитяне заметили, что в городе в последнее время стали убирать из дворов игровые элементы, которые прослужили по 10-15 лет. Это делается именно потому, что они могут представлять определённую опасность для здоровья детей.

Выступивший на  прошедшем инфочасе для КТ Андрес Пальм из  компании Atix OÜ, которая с 2002 года занимается установкой и обслуживанием площадок в Таллинне, наглядно показал, что очень многие площадки и  в столице, и у нас далеки от современных стандартов. Экспертиза при помощи специального оборудования легко показывает эти несоответствия:  узкие места на качелях и лестницах, где может застрять голова или нога ребёнка, зазоры, в которые могут попасть верёвочки от одежды или капюшон и, как следствие, задушить. Также опасны выступающие из-за нехватки песка бетонные опоры и неправильно подобранные материалы оборудования и покрытия, которые могут стать причиной ран, заноз или травм.

Безопасность – это хорошо, говорили люди на обсуждении после презентации, но целые поколения выросли, не имея вообще никаких специальных площадок или на тех, что сегодня считаются небезопасными. С другой стороны, нашим родителям и в голову бы не пришло подавать на кого-то в суд в случае травмы, а для современного мира это - не редкость. Время от времени происходят и смертельные случаи. Опираясь на этот печальный опыт, требования к детским игровым пространствам ужесточаются.

 

Цены серьёзные

Вместе с этим растут и расходы. Андрес Пальм из Atix OÜ рассказал на инфодне о современных возможностях игровых и спортивных площадок занять досуг детей, молодёжи и взрослых, уточнил, какие материалы должны быть использованы, чтобы элементы были не только антивандальными, но и служили бы не один десяток лет.  Конечно же, есть очень интересные, красивые и безопасные предложения от лучших европейских производителей, но цены, мягко говоря, кусаются: установка одного большого крутящегося колеса, например, обходится в 6 тысяч евро.. Более крупные игровые и спортивные элементы, соответственно, обойдутся ещё дороже: как показывает практика, оборудование площадки, предназначенной для детей нескольких домов, будет стоить не менее 30 тысяч евро.

 

На кого ляжет ответственность?

Вадим Зрелов, председатель КТ Уускюла, 1 - из тех, кто не заинтересован в создании площадки силами своего товарищества. Он замечает, что, даже если город поможет построить площадку и компенсирует половину средств на строительство, то, согласно условиям программы, расходы на обслуживание и ответственность за состояние площадки всё же лягут на плечи квартирных товариществ:

- Нас волнуют вопросы обслуживания, вандализма и безопасности. Если с кем-то из детей произойдёт несчастный случай, кто будет отвечать? - говорит он.

С ним согласны и другие председатели, которые задумываются о  расходах на содержание площадки:

- В нашем дворе на городской земле почти четырнадцать лет простояла площадка, установленная на спонсорские деньги, - рассказывает управляющая КТ дома Раху, 14 Светлана Михеева: - Всё это время наше КТ содержало её, дворник убирал территорию, приходилось за свой счёт покупать и подсыпать песок, заниматься ремонтными работами. Приходилось убеждать людей на общем собрании в необходимости этих затрат. Родители, конечно, согласны, но не у всех жильцов есть дети и внуки. 10 тонн свежего песка в год для детской площадки практически и не видно, а машина песка обходится в 130-140 евро с налогом.

А если одна площадка  построена вскладчину и её обслуживает несколько домов, как договориться? По мнению Светланы Михеевой, в идеале должна быть фирма, которая профессионально занималась бы обслуживанием и ремонтом, тогда площадка долгое время будет радовать детей и взрослых.

 

«Люди привыкли и просят»

Несмотря на все вопросы и сомнения, некоторые КТ всё же желают обустраивать свои дворы. Председатель дома Раху, 14 говорит:

- Рядом с нашим домом есть, по крайней мере, две детские площадки – в сквере  Пяхклимяэ и только что открытая на Тиймани. Но они предназначены для детей от пяти лет, а малышей по привычке ведут к нам во двор. Город установил пять игровых элементов вместо старых, но люди привыкли к прежнему виду площадки, говорят, что не хватает домика, просят его тоже поставить. Ко мне уже обращались как наши жильцы, так и жители соседних домов. Буду собирать необходимые документы и на общем собрании предлагать квартирособственникам рассмотреть вопрос участия в городской программе на следующий год.

Александр Ефимов тоже настроен оптимистично:

- За счёт городского бюджета со­орудить площадку в каждом дворе не получится, поэтому спрос на программу всё равно будет. Также сейчас у людей появился интерес к установке тренажёров, на них тоже можно получить городскую субсидию.    

 

Наша справка:

Город выделяет средства в размере 50% от стоимости всего проекта по созданию детской игровой площадки, но не более 25 тысяч евро на одно ходатайство. В случае обустройства спортивной площадки можно рассчитывать на сумму до 44 тысяч евро от всей стоимости проекта, самофинансирование КТ – 20%, город оплатит 80%. Если у КТ нет подходящей территории,  можно  арендовать городскую землю с обязательством по содержанию и уборке территории площадки. С порядками можно познакомиться на городской странице.

 

Софья Боборенко

Город дарит детские площадки, но товарищества с ним так и не «играют»

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