Дата публикации: Сегодня, 11:35

Как соообщили нам из Центра управления государственными лесами (RMK), к блогу RMK о природе присоединился новый автор – гид-природовед, миколог-любитель и фотограф Олег Цымбаревич. Основная задача нового автора – знакомить читателей с грибной ситуацией в эстонских лесах. Наша газета появлением такой возможности воспользовалась и сегодня публикует его самый свежий репортаж. Блог Олега Цымбаревича ищите на www.rmk.ee/ru.

Олег Цымбаревич: «Удачи и вам на лесных дорожках!»

Все знают это выражение: «Грибы пошли». Как-будто они до этого ходить не умели и теперь научились. А означает это на самом деле всего лишь начало грибного сезона.

Как всем известно, обычно первые грибы появляются … на рынке, словно главная грибница находится именно там. И хотя пока ещё на прилавках наших рынков грибов не замечено, уже прошёл слух, что в лесах Ида-Вирумаа появились первые лисички, а в прессе была публикация о находке первого боровика.

Но, как известно, «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». А посмотреть на то, действительно ли началось это грибное шествие очень легко — леса у нас рядом с городом, да и в городе лесных парков хватает.

И что же сегодня происходит в ближайших лесах?

Вот и первый подберёзовик из так называемых «колосовиков»: так называют первые грибы, появляющиеся в лесу раньше своего основного сезона — это такие «первопроходцы», которых грибница словно бы посылает на разведку, чтобы узнать — как там на поверхности обстановка, не пора ли уже начинать активно плодоносить.

Подберезовиков насчитывается до сорока видов, но все они очень похожи. А одним из самых распространенных является подберезовик обыкновенный (Leccinum scabrum) — всем знакомый хороший съедобный гриб.

Летние опята.

А это уже не разведчики: летние опята (лат. Kuehneromyces mutabilis) оказывается давно вылезли на многих пеньках — некоторые семейки даже успели созреть и почернеть. Летние опята — одни из вкуснейших грибов, по моему мнению самые ароматные из наших распространенных грибов. Чем они ещё хороши, так тем, что будут радовать грибников своим урожаем до самой осени. Но вот есть у них один недостаток, как впрочем и у многих других съедобных грибов — у них есть похожие ядовитые двойники.

Плютей олений

Ещё один представитель любителей пеньков — плютей олений (Pluteus cervinus) — съедобный гриб, хотя и уступающий по своим вкусовым качествам и плодовитости нашим основным промысловым грибам.

Навозник мерцающий.

Прямо на обочине тропинки растут такие всем знакомые с виду семейки грибов, которые в народе часто относят к разряду «поганок» - это навозник мерцающий (Coprinus micaceus). Многие навозники на самом деле очень вкусные грибы, но только в молодом возрасте, так как эти грибы очень быстро созревают и обладают свойством автолиза — растворения грибных тканей под действием собственных ферментов. При этом навозники быстро чернеют — эту их особенность в старину использовали при изготовлении чернил.

А вот нам и пример на этой же тропинке — уже начинающий чернеть навозник серый (Coprinus atramentarius). Серый навозник — съедобный в молодом возрасте гриб — обладает ещё одним необычным свойством: при употреблении в пищу совместно с алкоголем вызывает отравление, эту реакцию организма народная медицина использует при лечении алкоголизма

Негниючник тычинковый.

В густом ельнике под ногами словно муравьи разбежались по лесной подстилке грибы негниючники — маленькие грибочки, размером со спичку и шляпкой не больше сантиметра. А это негниючник тычинковый (Gymnopus androsaceus), он немного пахнет слегка обжаренным луком. Пишут, что гриб не имеет пищевого значения из-за мелких размеров и жесткой ножки, однако, я знаю любителей и этих маленьких грибов.

В этот раз я нашёл в лесу еще несколько видов разных неприметных грибов, рассказ о каждом из которых мог бы быть интересным, но сегодня главная тема — грибы пошли!

И все признаки показывают на то, что грибной сезон в этом году будет удачным. Удачи и вам на лесных дорожках!







