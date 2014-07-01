Парки Нарва-Йыэсуу реконструируют, но для этого предстоит найти 700 тысяч евро

Дата публикации: Сегодня, 11:49

Во вторник 27 июня в Народном доме Нарва-Йыэсуу состоялась презентация проекта реконструкции Тёмного и Светлого парков этого курортного города. Согласно проекту, предстоит вырубить около 100 больных деревьев, посадить около 120 новых, переделать дорожки, мостики на пруду и детскую площадку, устроить освещение и даже поставить на островке пруда домик для уток.

Перила на мосту будут заменены на новые, подходящие по стилюстаринной беседке. Фото: Николай Андреев

Втроём на благо города

Примечательно, что работу по реконструкции парка начало некоммерческое объединение Hungerburg, куда входят всего 3 человека: Андрей Кузьмин, Тийу Тоом и Сулев Нурме. Последний представляет компанию Artes Terrae Maastikuarhitektid, которая, собственно, и составила проект реконструкции парков.

Андрей Кузьмин - муниципальный служащий, координатор коммунальной службы города Нарва-Йыэсуу, рассказал, что НКО они создали 2 года назад.

- Так как я сам обслуживаю эти парки, я вижу, что из года в год ухудшается состояние деревьев и газонов, требуется всё более серьёзное вмешательство. Но поскольку для города это означало бы большой финансовый груз, возникла идея создать некоммерческое объединение - надо же было кому-то начинать эту работу.

НКО представило ходатайство на финансирование в еврофонды и получило средства на составление проекта реконструкции парков.

Сулев Нурме этот проект составил и во вторник представил его жителям Усть-Нарвы. Он рассказал о том, как изменятся парки, ответил на вопросы горожан, к слову - весьма доброжелательные и не содержащие критики.

Как в старые добрые времена

Как рассказали на встрече с горожанами создатели НКО Hungerburg, Светлый парк появился в Усть-Нарве (тогда - Гунгербурге) в 1882 году вместе со старым, деревянным зданием курзала. По словам Сулева Нурме, как и здание, парк был нарочито декоративным, изобильным. Но здание сгорело в 1910 году, и на его месте за 2 года был построен каменный курзал, а на территории между ним и морем было разбито два регулярных парка, которые теперь известны как Светлый и Тёмный.

Тёмный парк, замечает Сулев Нурме, всегда был более природным (хотя, конечно, не выглядел просто сосновым лесом, как сейчас), а Светлый парк ещё с 1882 года унаследовал сеть дорожек, которая, по большей части, сохранилась до наших дней.

Эти дорожки планируется реконструировать (а там, где они полностью заросли, построить заново), протянуть под ними кабель и установить освещение. Фонари будут установлены довольно далеко друг от друга, чтобы парк ночью не был таким же освещенным, как городские улицы. Сами фонари будут выполнены в историческом стиле - ведь Тёмный и Светлый парки охраняются государством как памятники старины и вмешательство в их внешний вид должно быть минимальным.

Собственно, проект предусматривает возрождение парка примерно в том виде, в каком он существовал около ста лет назад. Скамейки, скульптуры, вазоны должны своим внешним видом отсылать прогуливающихся здесь горожан и гостей города к той эпохе. В стиле, который Сулев Нурме назвал швейцарским, будут переделаны мостики над прудом, построен домик для уток и лебедей на пруду и туалет около детской площадки.

При этом не забыты и требования современности. Сама детская площадка будет полностью перестроена, поскольку теперь для неё требуется резиновое покрытие. Проект предусматривает также, что к трём лужайкам в Светлом парке будет подведено электричество, чтобы там можно было в будущем установить сцену (постоянную или мобильную) для проведения праздников, а также другое оборудование, которое может понадобиться для того или иного мероприятия.

Основная работа - впереди

При составлении проекта специалисты Artes Terrae провели дендрологические исследования, отдельно оценив состояние каждого дерева. В результате решено, что нужно будет вырубить около ста больных или засохших деревьев, но вместо них планируется посадить около 120 новых деревьев, в том числе редких пород, а также более 400 новых кустов.

По словам Андрея Кузьмина, основная работа по реконструкции парков ещё впереди.

Николай Андреев