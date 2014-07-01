Скоростью движения пожертвуют ради безопасности пешеходов

Дата публикации: Вчера, 18:59

Долгожданный ремонт Таллиннского шоссе вызвал у нарвитян не только позитивные эмоции, но, как это часто бывает в жизни, и недоумённые вопросы, и даже недовольство, особенно автомобилистов.

Островки безопасности призваны защитить пешехода, если он не успел завершить переход улицы за время работы зелёного сигнала светофора. Николай Андреев

Наверное, большинство из водителей желало бы только одного: положите хороший асфальт, который не покроется ямами к следующей весне, больше ничего и не надо! Но для всех уже очевидно, что вид шоссе претерпит некоторые изменения, которые повлекут за собой и изменения привычного образа движения.

Срок окончания работ обозначен на информационных щитах как 31 августа. Идёт ли реконструкция по графику? Руководитель жилищно-коммунального отдела Нарвской горуправы Татьяна Леннук заверила нас, что дорожные ремонтно-строительные работы ведутся фирмой N&V на основании договора подряда и в соответствии с графиком выполнения работ.

Горожане жаловались на проблемы организации движения, в частности, что отсутствует временная маркировка на дороге, временные знаки не всегда установлены верно, иногда они вводят водителей в заблуждение.

- В местах производства дорожных работ устанавливаются временные технические средства организации движения. К ним относятся дорожные знаки и дорожная разметка. Разметка применяется в случае долговременных работ. На Таллиннском шоссе до начала асфальтирования велись подготовительные работы, которые выполнялись местами, на отдельных участках и непродолжительное время. Обозначения мест проведения работ должны были быть установлены, а затем убраны быстро. Именно для этого используются дорожные знаки. Хочу заметить, что схемы установки знаков были составлены и согласованы своевременно, а обнаруженные ошибки в расстановке строители старались устранять быстро, - отвечает руководитель отдела.

Новая улица: 5-я Рохелине

Для водителей неожиданностью стал новый светофор, который выделяет левую полосу для поворота в сторону бывшего АТП (при движении от магазина «Темпо» в сторону круга), тем более, что красный свет горит довольно долго. Татьяна Леннук пояснила:

- В ближайшее время начнётся строительство улицы 5-я Рохелине, ведущей к Пяхклимяэской гимназии. Светофор на перекрестке 5-я Рохелине – Таллиннское шоссе необходим для обеспечения регулируемого въезда и выезда.

Снижение средней скорости

Нарекания у горожан, как водителей, так и пешеходов, уже вызывают островки безопасности. Они фактически превращают Таллиннское шоссе местами из четырёхполосного в трёхполосное, так как в месте нахождения островка водители всё равно вынуждены будут перестраиваться в правый ряд, если до этого они двигались по левому. Дорога реально сужается, особенно тесно становится на перекрёстках. Для чего их так много, и можно ли отказаться от них вообще?

- При проектировании и строительстве соблюдены действующие для городских улиц в Эстонии стандарты Eesti Standardit EVS 843:2016 „Linnatänavad“, где конкретно описаны требования в части островков безопасности. Если дорога является более чем двухполосной, необходимо делать островок безопасности шириной не менее 2 метров, а лучше – 2,5 метра. Такая ширина позволяет, например, маме с коляской или пешеходу с велосипедом спокойно переждать красный сигнал светофора, - отвечает Татьяна Леннук и добавляет. - Таллиннское шоссе в границах города Нарва не является магистралью, основное транзитное движение предполагается по улице Кереса. В следующем году её капитально реконструируют. Таллиннское шоссе пересекают множество пешеходов и велосипедистов, количество их увеличится со строительством вело-пешеходных дорожек.

Таким образом, строительство островков безопасности, успокоение трафика, снижение средней скорости транспортных средств до более безопасного уровня уменьшит количество ДТП и тяжесть их последствий, улучшит условия для передвижения пешеходов, велосипедистов, общественного транспорта. Пешеход менее защищен, чем водитель. Жизнь человека бесценна, и, несмотря на то, что островки на перекрестках могут вызывать разную реакцию, особенно у водителей, от них нельзя отказаться, это – требование закона.

Безопасность прежде всего

Специалисты по дорожному движению говорят: островок безопасности является средством организации дорожного движения на наземных пешеходных переходах. В случае, если пешеход не успел завершить переход, островок предоставляет возможность пешеходу безопасно дождаться, когда загорится разрешающий сигнал светофора и можно будет продолжить движение.

Основная цель островка безопасности — разбить переход через улицу на две части, в каждой из которых пешеход следит только за одним направлением движения. Попросту говоря: пешеходу не нужно поворачивать голову туда-сюда, прогнозируя безопасность перехода.

Островок всегда обеспечивает видимость пешеходного перехода водителем, даже если разметка перехода стерлась или покрыта снегом, а предупреждающие указатели «пешеходный переход» плохо видны. Это, по крайней мере, должно заставить водителя снять ногу с педали газа, даже если пешеход не виден.

Так как часто наезды на пешеходном переходе совершаются с выездом на встречную полосу движения (чтобы избегнуть столкновения с пешеходом на полосе следования автомобиля), «островок безопасности» может защитить пешехода, идущего по встречному направлению движения.

Привыкать к новой схеме движения

Председатель Нарвского горсобрания Александр Ефимов также хорошо знаком с этой ситуацией и предвидит возможное недовольство горожан.

- Действительно, когда построили первый островок, стало ясно, что они будут влиять на дорожное движение, и, на мой взгляд, не в сторону улучшения скорости движения. Таллиннское шоссе и так иногда выглядит как полоса препятствий из-за многочисленных переходов и светофоров. Была бы моя воля, я бы не строил никаких островков на Таллиннском шоссе, ведь оно в результате ремонта шире не стало, но с 2016 года действуют новые стандарты, и они направлены на безопасность пешеходов, - говорит он.

Очевидно и то, что водителям придётся привыкать к новой схеме движения по Таллиннскому шоссе. По итогам обсуждения было принято решение расположить островки на левой полосе движения, с тем, чтобы движение по левой полосе перед островком было предназначено только для поворота налево, оставив правую полосу для движения прямо.

- Сейчас у нас часто случается, что идущей по левой полосе машине мешает автомобиль, стоящий впереди для поворота налево. При новой разметке водителям будет ясно, в какую полосу необходимо становиться в зависимости от цели их движения, - пояснил он.

Пешеходам тоже нужно будет привыкать к новшествам. На данном этапе работ, по словам Александра Ефимова, им было предложено отказаться от второго пешеходного перехода (от кольца).

- Пешеходный переход там организовали, когда в здании номер 13 работал магазин Maxima. Сейчас магазина уже нет, и есть сомнения в его целесообразности именно в этом месте. Стоит принять во внимание, что парковка вдоль всего Таллиннского шоссе будет запрещена. Возникает вопрос, как клиентам подъехать и припарковаться к магазинам и офисам, которые расположены в домах в самом начале шоссе? Если отказаться от перехода в этом месте, можно будет сохранить возможность парковки для машин, - сказал он.

Софья Боборенко







