В Нарве открылись новые детские игровые площадки

Дата публикации: Сегодня, 11:59

28 июня открылись две из трех запланированных детских игровых площадок. Первая площадка находится по адресу Таллиннское шоссе 58А. Вторая площадка - на территории по адресу ул. 26 Июля 15А. Третья будет установлена в районе Кренгольм.

Идея создания данных игровых площадок принадлежит председателю Нарвского городского собрания Александру Ефимову и его заместителю Хели Адамович. По словам Александра Ефимова, неоднократно были попытки внести в бюджет финансовые средства для строительства детских игровых площадок, но, к сожалению, полет фантазии проектировщиков не совпадал с реальными возможностями городского бюджета. Поэтому планы по установке в городе детских игровых площадок приходилось переносить на следующие годы.

Александр Ефимов: «Подобные детские игровые площадки мы с Хели Адамович увидели в Кингисеппе в прошлом году и решили, что ловить журавля в небе можно ещё очень долго. Мы приценились к стоимости такой детской площадки и поняли, что суммы в 100 000 евро может быть достаточно для установки трёх площадок в разных районах города, а чтобы на конкурсе оферентами не было предложено высоких цен, провести не отдельно конкурс на проектирование и на строительство, а проектно-строительный конкурс. В итоге мы получили отличный результат».

Председатель Городского собрания благодарит коллег-депутатов, которые поддержали предложение о внесении в бюджет 100 000 евро, Департамент городского хозяйства за грамотно проведённую поставку и контроль за качеством исполнения, генерального подрядчика фирму KSIL Eesti OÜ и субподрядчика фирму Baltisigma OÜ за качественно выполненную работу.

«Я считаю, что опыт этого года оказался очень удачным и мы обязательно сделаем доброй традицией установку детских площадок в разных районах города», - сказал Александр Ефимов.

Анастасия Захарова,

старший специалист, канцелярия Нарвской горуправы.

В ближайших выпусках "Виру Проспекта" и "Нарвской газеты" мы расскажем, почему нарвитяне горячо приветствуют появление новых детских площадок, но сами не спешат вкладывать в них деньги.

"ВП"