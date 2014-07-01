Энтузиасты настроены на новый цикл развития Нарвы, товарищества - на ремонты

Дата публикации: Сегодня, 13:15

Представители примерно 50 квартирных товариществ пришли 15 июня на инфодень, организованный работниками Нарвской городской управы. Людей интересовали возможности получения городских субсидий на реновацию домов и дорог, а вот строительством детских и спортивных площадок заинтересовались немногие.

Это не в Париже, это в Нарве - на Йоала, 3. Светлана Зайцева.

Французские балконы

Инфодень был организован, что называется, по требованию: по словам специалиста Департамента городского хозяйства и модератора встречи Ирины Смирновой, в департамент поступило много звонков с различными вопросами, и в итоге было решено собрать людей и напомнить им основные возможности получения помощи для КТ от города.

Первым перед собравшимися выступил городской архитектор Иван Сергеев, который говорил не о конкретных требованиях Строительного кодекса, а об общей концепции обновления домов и грамотном использовании зелёных зон между домами.

- Лично я вижу свою задачу как главного архитектора в том, чтобы вдохновлять людей и концентрироваться на возможностях, а решать вопросы конкретных домов можно со специалистами, исходя из существующих условий, сильно различающихся от здания к зданию, - сказал он.

По его мнению, Нарва в своё время так и не была достроена, поэтому сейчас наблюдается нехватка детских площадок и зон отдыха внутри кварталов, поэтому, полагает он, жители наверняка заинтересованы в продолжении благоустройства города. В частности, речь шла о том, как можно оформлять территории вокруг домов игровыми или гриль-зонами и использовать простые решения для создания уютной атмосферы… Что «хрущёвка» совсем не обязательно должна быть кирпичной и белого цвета, а также о том, что французские балконы смотрелись бы вполне уместно и в нашем городе. В качестве примера были упомянуты дома по адресу Йоала, 3 (эстетичный отремонтированный фасад) и Раху, 38 (оформление территории перед домом).

«Городские огороды»

Продолжая начатый разговор, Владимир Наумов из объединения Uus Sild призывал жителей города и КТ принять участие в проектах People`s Park (Народные парки), направленных на развитие зелёных зон.

В частности, он рассказал о планах делиться новыми технологиями и развивать опыт Дании в создании так называемых «городских огородов», когда вокруг домов появляются высокие ярусные грядки, которые позволяют заниматься выращиванием цветов и зелени даже тем людям, которые по состоянию своего здоровья не могут наклоняться к обычным. Ещё одним видом деятельности организации Uus Sild станут бесплатные мастер-классы по компостированию пищевых отходов для садовых товариществ. Так, например, первый из них пройдет в СТ «Балтика». Ну и конечно, главным проектом на ближайшее время станет создание в Нарве нового большого парка за телевышкой.

- Последний раз новый парк разбивался около 60 лет назад у ДК им. Герасимова. Хотелось бы запустить новый цикл развития города, и было бы замечательно, если бы все жители приняли в этом посильное участие. Мы дружим с таллиннскими сообществами активных и неравнодушных людей, которые помогут нам, исходя из их опыта, начать работать с районом Кренгольма, который сейчас находится в некотором запустении, - сказал Владимир Наумов и призвал к сотрудничеству все КТ города.

310 тысяч для КТ

Работники Департамента городского хозяйства Александр Черноситов, Ольга Годунова и Ирина Смирнова ещё раз напомнили пришедшим на встречу представителям КТ условия, на которых дома могут получить субсидию из городского бюджета. Напомним, что в 2017 году на проект «Украсим свой город» выделено 160 тысяч (субсидия на реновацию фасадов и кровли), на реновацию внутриквартальных дорог, принадлежащих КТ, выделено 150 тысяч евро, на строительство детских и спортивных площадок – ещё 100 тысяч. Чиновники призвали представителей КТ обращаться за поддержкой и не пасовать перед длинным списком необходимых для подачи документов.

- Может, на первый взгляд и покажется, что всё сложно, но мы готовы помочь правильно оформить ходатайство и остальные документы, - заметила Ирина Смирнова, курирующая проект «Украсим свой город». Она добавила, что городские власти заинтересованы в поддержке максимально большего количества домов:

- Пусть заявитель получит не 15, а 10% от затрат на мелкие ремонтные работы (или 20% в случае ремонта фасада и кровли), но получит каждый, кто обратился в программу и предоставил правильно оформленные документы.

По её данным, ежегодно подаётся порядка 35-40 заявок, из которых деньги получает примерно 30 ходатайствующих. Случается, что КТ нужно собирать дополнительные документы, в связи с чем рассмотрение ходатайства переносится до предоставления всей необходимой документации. Чаще всего у заявителей отсутствует извещение об эксплуатации объекта. Наличие этого документа, наравне с разрешением на строительство, требует Строительный кодекс ЭР. Порядок по проекту «Украсим родной город» также устанавливает условия выбора подрядчика (на основе конкурса и исходя из трёх представленных ценовых предложений), наличие акта выполненных работ и подтверждения полной оплаты счетов.

Переносить работы можно только один раз

Александр Черноситов, старший специалист по дорогам, обратил внимание председателей КТ, что Порядок реновации внутриквартальных дорог на условиях софинансирования в апреле этого года претерпел изменения. Так, комиссия горсобрания, принимающая решение, вправе удалить КТ из списка, если товарищество отказывается от реновационных работ или ходатайствует о переводе работ на последующие годы более одного раза.

На момент проведения работ также необходимо наличие действующего отвода ливневых вод. В случае его отсутствия КТ обязано отвод «построить», а также произвести все работы (если это требуется) по замене поребриков до начала работ по асфальтированию.

Вне интереса большинства

Вопросы, касающиеся безопасности и строительства детских и спортивных площадок, к сожалению, остались вне интереса большинства присутствующих. О причинах ситуации и возможностях читайте в одном из следующих номеров нашей газеты.

Софья Боборенко