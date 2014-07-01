Сердце на всю стену и сказочный лес во дворе: в Нарву пришёл фестиваль граффити

Среда обитанияСердце на всю стену и сказочный лес во дворе: в Нарву пришёл фестиваль граффити
На этой неделе в Эстонии проходят масштабные фестивали уличного искусства Mextonia и Stencibility, которые не обойдут и Нарву. Здесь художники уже взялись за Дом народов (бывшее здание Шестой школы), где теперь также располагается Нарвская художественная школа, и за заброшенную электрическую подстанцию рядом с ним.
Грунтовать стены для мексиканского художника начали ещё до его приезда.
Уличные художники из Мексики, участвующие в фестивале Mextonia, украшают в Эстонии здания, проезды под мостами и пешеходные тоннели, а также морские ворота и телебашню в Таллинне. В Нарве художник Бенуж Герреро наносит рисунок на обе стены над входом в Дом народов. Здесь будет женский портрет и изображение, напоминающее сердце.
Рисунок на терракотово-красном фоне издалека бросается в глаза, и существенно меняет внешний вид здания. Наносить на стены грунтовку и фон для будущего граффити эстонские художники, помогающие мексиканцу, начали ещё во вторник.
Организаторы фестиваль Stencibility, проводящегося с 2010 года преимущественно в Тарту, весной этого года объявили конкурс для молодёжи от 14 до 19 лет «Моя первая стена», который предоставил возможность исполнить свою первую фреску под профессиональным руководством на одной из стен Нарвы. Для участия в конкурсе нужно было придумать эскиз для настенного рисунка и адаптировать его под стены бывшей подстанции.
В конкурсе “Моя первая стена” победила Татьяна Мотылёва, для которой эта стена действительно стала первой. Татьяна предложила нарисовать на стене подстанции сказочный лес с легендарным мечом короля Артура Экскалибуром, вонзённым в камень.
Татьяна Мотылёва: здесь будет сказочный лес.
- Когда я увидела на фото на сайте конкурса эту серую кирпичную стену и голые деревья за ней, я подумала - а почему бы не нарисовать здесь что-нибудь сказочное и яркое? - вспоминает она.
Татьяна закончила Художественную школу. Сложнее ли её новое масштабное произведение, чем дипломная работа в “художке”?
- Нет, дипломную работу делать было сложнее - меня постоянно заставляли переделывать, - говорит художница. - А здесь - как я нарисую, так оно и будет.
Николай Андреев
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